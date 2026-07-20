Weekend w Europie czy wakacje w Afryce? Dopasuj ubezpieczenie do celu podróży

Czy karta EKUZ wystarczy na krótki weekend w Europie?

Podstawą ochrony zdrowotnej podczas wyjazdów do Europy jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana bezpłatnie w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia w całej Polsce.

EKUZ działa w krajach Unii Europejskiej oraz państwach EFTA: Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Uprawnia Cię do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Jeśli w danym państwie pacjenci dopłacają do wizyty u specjalisty lub pobytu w szpitalu, Ty również poniesiesz te koszty z własnej kieszeni.

Uwaga:

Karta EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski. Jeśli złamiesz nogę w Alpach, zapłacisz z własnej kieszeni za akcję ratowniczą i przewóz do Polski.

Aby uniknąć takich niespodzianek, warto wykupić prywatną polisę turystyczną, która obejmuje zarówno leczenie w placówkach prywatnych, jak i ratownictwo górskie i morskie.

Planujesz urlop w Afryce? Tam EKUZ nie obowiązuje!

Poza Europą karta EKUZ nie zapewnia ochrony. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych za leczenie i leki zapłacisz samodzielnie.

Uwaga:

W Egipcie doba pobytu w prywatnym szpitalu może kosztować nawet 1500 dolarów amerykańskich. Bez polisy ponosisz 100% tych kosztów. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie podróży pokryje te opłaty do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w OWU.

Przykład z życia:

Pan Tomasz spędzał urlop z rodziną w Hurghadzie. Infekcja u jego 10-letniego syna wymagała dwudniowej hospitalizacji w prywatnej klinice i dożylnego podania antybiotyków. Rachunek za leczenie wyniósł ponad 2300 dolarów (ok. 8 400 zł). Na szczęście rodzina przed wylotem wykupiła polisę turystyczną. Po kontakcie z ubezpieczycielem otrzymali całodobowe wsparcie. Wszystkie koszty rozliczono bezgotówkowo, bezpośrednio ze szpitalem.

Jakie limity w polisie sprawdzą się najlepiej?

Najważniejszym parametrem ubezpieczenia turystycznego jest suma ubezpieczenia. Jej wysokość powinna być dopasowana do kierunku podróży:

Wyjazdy po Europie – minimum 300 000 zł . Umożliwi to pokrycie standardowych interwencji medycznych i ewentualnego transportu do kraju.

– minimum . Umożliwi to pokrycie standardowych interwencji medycznych i ewentualnego transportu do kraju. Wyjazdy poza Europę – rekomendowana suma to co najmniej 1 000 000 zł, która pozwala zabezpieczyć się przed wysokimi wydatkami w placówkach prywatnych.

Zawsze zwracaj też uwagę na szeroki zakres Assistance, który zagwarantuje Ci wsparcie tłumacza i szybką pomoc w organizacji leczenia przez 24 godziny na dobę.

Źródła:

Polska Izba Turystyki (PIT), Raport „Zagraniczne wakacje Polaków 2025”, https://pit.org.pl/raport-zagraniczne-wakacje-polakow-2025/https://www.gov.pl/web/egipt/idphttps://pacjent.gov.pl/ekuzhttps://rf.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-uwage-przy-wyborze-ubezpieczenia-podroznego/https://piu.org.pl/polska-izba-ubezpieczen-przypomina-na-wakacje-zagraniczne-tylko-z-polisa-poradnik-turystyczny/

Materiał sponsorowany