Pierwsze biuro podróży z opcją self cateringu, jako opcją wyżywienia. Na czym to polega?

Grupa eSky jako pierwsze w Polsce biuro podróży dodało do swojej oferty self catering jako osobną kategorię wyżywienia. To produkt, który jest znany na rynkach zachodnich, szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie self catering jest jedną z najczęściej wybieranych form.

Dotychczas touroperatorzy traktowali self catering marginalnie, jedynie jako jeden z elementów wyposażenia pokoju. My w eSky Group widzimy rosnącą potrzebę wprowadzenia tej opcji wyżywienia jako pełnoprawnego produktu. Coraz więcej podróżników odchodzi bowiem od klasycznego all inclusive na rzecz bardziej elastycznych form wyżywienia. Powodów jest wiele – wolność i swoboda wyboru, poszukiwanie budżetowych ofert, pasja do samodzielnego gotowania czy specjalistyczne diety. Te apartamenty mają najczęściej 1 lub 2 sypialnie i mogą pomieścić całą rodzinę, nawet 6 osób. Od końca 2025 r. wprowadziliśmy kilka tysięcy miejsc noclegowych z self catering do naszej oferty i już widzimy, że zapotrzebowanie jest bardzo duże

- mówi Magdalena Gruca, Product Proposition Manager w Grupie eSky.

Self catering to świadomy wybór nowoczesnego stylu podróżowania po swojemu i z większą prywatnością. Połączenie takiego apartamentowego hotelu z lotem w ramach dynamicznego pakietowania otwiera przed turystami z Polski jeszcze więcej opcji elastycznego dostosowania podróży do własnych potrzeb. Nowa opcja w eSky.pl daje możliwość autentycznego doświadczania lokalnych smaków według swojego planu – jedząc śniadanie w pokoju, obiad w restauracji, a kolację np. w formie street food.

Wprowadzona przez nas nowość sprawia, że użytkownicy eSky nie czują presji związanej z powrotem do obiektu o odpowiedniej godzinie czy tłumem ludzi na kolacji w hotelowej restauracji. Co może wręcz najważniejsze, to produkt dostosowany do potrzeb osób z dietami i uczuleniami oraz rodzin z dziećmi, które często jedzą ulubione potrawy przyrządzone jedynie przez mamę i tatę. W Grupie eSky wiemy jednak, jak bardzo nasi klienci cenią sobie możliwość wyboru, dlatego self catering to tylko jedna z wielu opcji, obok śniadań, half board i klasycznego all inclusive

- dodaje Magdalena Gruca, ekspertka internetowego biura podróży eSky.pl.

Pakiety Lot+Hotel z self catering to ciekawy pomysł na wiosenny wyjazd. 5 dni w 4* apartamentowcu na Majorce zaczyna się od 809 zł za osobę, w Pafos na Cyprze od 819 zł, a pobyt w portugalskim Algavre to koszt od 899 zł.