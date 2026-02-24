Po feriach ceny wycieczek spadają. Marzec tańszy średnio o 27 proc.

Wyjazdy w marcu – artykuł w liczbach

27 proc. – o tyle średnio tańsze były wakacje w marcu 2025 roku w porównaniu z okresem ferii zimowych – wynika z danych Wakacje.pl.

– o tyle średnio tańsze były wakacje w marcu 2025 roku w porównaniu z okresem ferii zimowych – wynika z danych Wakacje.pl. 44 proc. – maksymalne różnice w cenach wśród najpopularniejszych kierunków w 2025 roku (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

– maksymalne różnice w cenach wśród najpopularniejszych kierunków w 2025 roku (Zjednoczone Emiraty Arabskie). ok. 1 000 zł/os . – średnia oszczędność za osobę przy wyborze marcowego wyjazdu zamiast w czasie ferii zimowych w 2025 roku.

. – średnia oszczędność za osobę przy wyborze marcowego wyjazdu zamiast w czasie ferii zimowych w 2025 roku. 2 000–2 600 zł/os. – oszczędności za osobę przy wyjazdach egzotycznych w marcu 2025 w porównaniu do podróży w czasie ferii.

– oszczędności za osobę przy wyjazdach egzotycznych w marcu 2025 w porównaniu do podróży w czasie ferii. 59 proc. – różnice cenowe między feriami a marcem w przypadku wybranych, najpopularniejszych hoteli w Egipcie w aktualnej ofercie Wakacje.pl na marzec 2026.

– różnice cenowe między feriami a marcem w przypadku wybranych, najpopularniejszych hoteli w Egipcie w aktualnej ofercie Wakacje.pl na marzec 2026. Malta, Cypr i Turcja – wśród najtańszych kierunków w aktualnej ofercie marcowej.

Marzec - zimowy szczyt wyjazdowy

Marzec to miesiąc tuż po największym zimowym szczycie wyjazdowym, czyli feriach zimowych, a jednocześnie jeszcze przed Wielkanocą i majówką. W tym czasie na urlopy wybierają się pary, grupy znajomych i rodziny z maluszkami, chcące wygrzać się w słońcu i skorzystać z często niższych niż jeszcze miesiąc wcześniej cen wyjazdów.

To bardzo dobry moment na zagraniczny wyjazd, szczególnie dla osób, które nie muszą dostosowywać swojego urlopu do kalendarza szkolnego Po zimowym szczycie zainteresowanie podróżami naturalnie spada, a marzec – jako okres między feriami a Wielkanocą – sprzyja cenom korzystniejszym niż w najbardziej obleganych terminach. Jednocześnie oferta hoteli i lotów pozostaje szeroka, co daje dużą swobodę wyboru

- podkreśla Anna Podpora, ekspertka ds. analiz rynku turystycznego w Wakacje.pl.

Ile można zaoszczędzić?

Jak pokazują dane Wakacje.pl, w ubiegłym roku podróżni wybierający się na urlop w marcu płacili średnio około tysiąc złotych mniej za osobę w porównaniu z wyjazdami w czasie ferii zimowych. W przypadku dalszych, egzotycznych miejsc różnice były jeszcze większe – sięgały nawet 2,6 tys. zł za osobę. To kwoty, które często decydują o tym, czy wyjazd w ogóle dochodzi do skutku – albo pozwalają podnieść standard hotelu czy wydłużyć pobyt.

Najlepiej widać to na przykładzie Egiptu – najpopularniejszego kierunku wybieranego zimą przez klientów biur podróży. W tym roku różnice cenowe między ofertami z okresu ferii zimowych a wyjazdami realizowanymi w marcu w przypadku najpopularniejszych hoteli sięgają nawet 59 proc. W praktyce oznacza to oszczędności od około 1500 zł do nawet 6 tys. zł przy rezerwacji dla dwóch osób. Mowa o tygodniowym pobycie all inclusive z wylotem z Warszawy.

Egipt w marcu to bardzo dobry przykład kierunku, gdzie zmiana terminu o kilka tygodni pozwala znacząco obniżyć koszt wyjazdu, bez rezygnowania z pogody czy standardu wypoczynku. W dodatku to nie tylko dobry moment na wypoczynek przy hotelowym basenie lub na plaży, ale też na skorzystanie z wycieczek fakultatywnych – na przykład do Kairu i Wielkiego Muzeum Egipskiego, lub w kierunku południowym – do Luksoru, w czasie której zobaczymy Karnak, świątynię Hatszepsut czy Dolinę Królów

- mówi Marzena Buczkowska-German, ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl.

Wycieczki fakultatywne można zaplanować już na etapie zakupu wyjazdu w biurze podróży. To rozwiązanie pozwala nie tylko zarezerwować konkretne terminy zwiedzania z wyprzedzeniem, ale także lepiej zaplanować cały pobyt i połączyć wypoczynek z odkrywaniem najważniejszych atrakcji Egiptu.

Malta i Cypr wśród najtańszych kierunków marca

Dla osób, które chcą skorzystać z marcowych cen, ale niekoniecznie planują daleką podróż, dobrym punktem startu są kierunki europejskie. W marcu to właśnie one oferują jedne z najniższych cen przy jednocześnie bardzo dobrych warunkach do zwiedzania i aktywnego wypoczynku.

Szczególnie korzystnie cenowo wypadają Malta i Cypr, które w tym okresie przyciągają łagodnym klimatem i brakiem typowo letnich tłumów. Na Malcie tygodniowy pobyt w hotelu czterogwiazdkowym z opcją all inclusive jest dostępny od 2300 zł za osobę. 7 dni w opcji z dwoma posiłkami można zarezerwować od 1600 zł od osoby. Na Cyprze ceny zaczynają się od około 1800 zł za osobę za tydzień w hotelu trzygwiazdkowym z dwoma posiłkami. Wariant czterogwiazdkowy z opcją all inclusive to koszt od około 2600 zł za osobę.

Turcja: więcej luksusu w tej samej cenie

Marcowe wyjazdy do Turcji to propozycja dla osób, które chcą skorzystać z niższych cen i w podobnym budżecie co wyjazd do Europy postawić na wyższy standard hotelu. Choć marzec wypada jeszcze przed właściwym sezonem letnim, wiele hoteli na Riwierze Tureckiej jest otwartych i oferuje pełen zakres usług, szczególnie w formule all inclusive. W tym okresie tygodniowy pobyt w hotelu pięciogwiazdkowym z opcją all inclusive można zarezerwować w cenach poniżej 2 tys. zł za osobę. Marcowy pobyt w Turcji sprzyja spokojnej regeneracji – to dobry moment na korzystanie ze stref spa, spacery oraz wycieczki fakultatywne, które latem bywają bardziej wymagające ze względu na wysokie temperatury.

Europejska egzotyka na przedwiośnie: Wyspy Kanaryjskie i Madera

Dla tych, którzy w marcu szukają słońca i wyższych temperatur, ale bez dalekich lotów, dobrą alternatywą są Wyspy Kanaryjskie i Madera. To kierunki, które łączą europejski standard podróżowania z klimatem pozwalającym już poczuć przedsmak lata. Pogoda w marcu jest stabilna, ale nie upalna, co sprzyja zwiedzaniu, trekkingom i odkrywaniu lokalnych atrakcji. Tygodniowy pobyt na Maderze lub Teneryfie w hotelu czterogwiazdkowym z dwoma posiłkami można zaplanować od około 3 tys. zł za osobę.

Koniec sezonu zimowego sprzyja egzotycznym wyjazdom

Marzec to moment, w którym zimowy sezon na najbardziej odległe kierunki zaczyna dobiegać końca. Dla podróżnych oznacza to spadki cen w porównaniu z lutym i okresem ferii zimowych, przy wciąż bardzo dobrych warunkach pogodowych.

Dobrze widać to na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie w marcu 2025 roku średnie ceny wyjazdów były nawet o 44 proc. niższe niż w lutym. W praktyce oznaczało to obniżkę średniej ceny o ponad 2300 zł na osobę. Duże spadki dotyczyły również Tajlandii – nawet o 34 proc., czyli około 2660 zł na osobę oraz Wyspy Zielonego Przylądka, gdzie marcowe ceny były niższe o około 35 proc. w porównaniu z okresem ferii, co przekładało się na oszczędność blisko 1800 zł na osobę.