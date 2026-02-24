Top 5 gier offline do samolotu. Idelane na długą podróż

Podróżowanie samolotem nie musi oznaczać monotonii. Dzięki grom offline, możesz przenieść się do świata rozrywki, dzięki czemu czas spędzony w przestworzach minie ci znacznie szybciej. Wybór gier, które nie wymagają dostępu do internetu jest ogromny, a my przedstawiamy kilka tytułów, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Gry offline na telefon do samolotu - najlepsze propozycje

Gry logiczne, przygodowe, czy strategicznie - niezależnie od tego na jaką rozgrywkę masz nastrój - możesz wybrać spośród wielu gier offline na smartfona. Zagrasz w nie nawet podczas podróży samolotem. Oto 5 najbardziej polecanych gier, które umilą ci czas, gdy nie masz połączenia z internetem.

Soul Knight - główna postać przemierza lochy posługując się różnymi typami broni, aby zwalczać przeciwników i przechodząc kolejne etapy rozgrywki. Celem gry jest odzyskanie skradzionych magicznych kamieni, które utrzymują świat w równowadze. Crossy Road - to gra zręcznościowa, w której przekraczasz ruchliwe ulice pod postacią kurczaka. Nie jest to takie łatwe, jak się z pozoru wydaje. Na drodze staje natkniesz się na wiele przeszkód, a ty musisz wykazać się sprytem i szybkością. Good Pizza, Great Pizza - w tej grze wcielasz się w postać kucharza, a twoim głównym celem jest realizacja zamówień klientów. Trzeba być czujnym, ponieważ niektórzy potrafią być niesamowicie wybredni. Woodoku - to układanka przypominająca słynne sudoku. Bardzo wciągająca i wymagająca. Należy układać rzędy, kolumny i kwadraty, aby sukcesywnie pozbywać się klocków z planszy. Best Fiends - To zarówno logiczna, jak i przygodowa gra, cieszącą się ogromną popularnością wśród użytkowników z całego świata, która posiada ponad 3000 poziomów! Polega ona na pomaganiu małym owadom w walce ze ślimakami.

Jesteśmy przekonani, że wśród tych propozycji znajdziesz coś dla siebie, a lot upłynie ci miło i przyjemnie. Warto przed podróżą zaopatrzyć się w gry offline z kilku powodów: gry działają odstresowująco, zapewniają miłą zabawę i sprawiają, że lot mija o wiele szybciej.