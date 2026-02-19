Perły egzotyki – Rainbow odkrywa nowości na Zimę 2026/2027

Rainbow, jeden z największych touroperatorów na polskim rynku, wkrótce rozpocznie sprzedaż wycieczek objazdowych i wczasów na sezon Zima 2026/2027. W ofercie pełnej egzotyki nie zabraknie nowości – Rainbow zapowiada pojawienie się aż czterech perełek dla fanów dalekich podróży.

Zainteresowanie podróżami – także zimą - rośnie. Inspiruje nas to do konsekwentnego rozwijania oferty, która dla naszych klientów stwarza możliwości odkrywania nowych miejsc. W portfolio Rainbow pojawiają się Puerto Vallarta – Meksyk, Kostaryka, Penang - Malezja i Mui Ne - Wietnam. Każdy z tych kierunków ma wiele do zaoferowania dla łowców przygód, poszukujących dziewiczego oblicza natury, jak też dla miłośników słońca i spokoju. Połączenia będą realizowane bezpośrednio i komfortowo, dreamlinerami PLL LOT – mówi Maciej Szczechura, prezes zarządu Rainbow.

Istny Meksyk

Jedną z czterech nowości Rainbow jest Puerto Vallarta położone nad Zatoką Banderas. Miasto słynie z jednych z najpiękniejszych plaż na świecie, a zatoka z wielorybów, które można podziwiać między grudniem a marcem. Klimatyczne hotele wzdłuż długiej, białej plaży oraz nowoczesne resorty All Inclusive na Riwierze Nayarit zachęcają do wypoczynku turystów z każdego zakątka świata.

Na podróżujących czeka górskie pasmo Sierra Madre, które można podziwiać wprost z plaży, a widowiskowy rytuał tancerzy wpisany na listę UNESCO – Voladores de Papantla – zachwyci nawet najbardziej wymagających. Grudzień-luty to najlepszy czas na wypoczynek w Puerto Vallarta – wówczas temperatura w ciągu dnia utrzymuje się na poziomie 26-28 st. C i jest to najchłodniejszy okres w tym regionie w ciągu roku. Co więcej, zimą opady deszczu są tam bardzo rzadkie, a temperatura wody w ocenie sięga 27 st. C.

W ofercie zimowej Rainbow pojawią się wczasy i wycieczki objazdowe – z możliwością połączenia z wypoczynkiem. Każda z dostępnych wycieczek objazdowych będzie prowadziła przez miasto Tequila z degustacją w destylarni i przez Mexico City z piramidami Teotihuacán.

Malezyjski klimat

Kolejną egzotyczną perłą wśród nowości Rainbow jest Penang, malezyjska wyspa łącząca tętniące życiem George Town – wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - z dzikimi dżunglowymi ścieżkami, miksem zapachów orientalnych przypraw czy kadzideł i plażami północnego wybrzeża nad Morzem Andamańskim. Spacer ulicami George Town to jak podróż przez wieki – od chińskich świątyń i historycznych domów na wodzie, przez indyjskie sklepy i meczety, po kolonialne brytyjskie fasady. Miasto słynie z najlepszych ulicznych knajpek w Azji Południowo-Wschodniej czy też charakterystycznego street artu.

Połączenie kultur i dzikość natury splatają się w egzotykę najwyższej klasy. Wycieczki objazdowe w ofercie Rainbow obejmują m.in. klimatyczną Malakkę, Kuala Lumpur, jak również Singapur czy indonezyjską Sumatrę z Jeziorem Toba, miastem Medan, Bukit Lawang – będące bramą do trekkingów w dżungli… Można wybrać się też na wyprawę śladami orangutanów lub też odwiedzić ośrodek ochrony tych zwierząt w Bukit Merah. W poszukiwaniu miejsc, gdzie króluje natura warto zobaczyć: Góry Camerona, słynące z plantacji herbaty, jeden z najstarszych lasów deszczowych na świecie w Parku Narodowym Taman Negara, dzikie kaskady, mosty zawieszone w koronach drzew. W Penang warto wjechać kolejką na Penang Hill i odwiedzić rezerwat przyrody The Habitat z panoramicznymi widokami na wyspę i dżunglę.

Co więcej, plaże północnego wybrzeża Penang, otoczone tropikalną roślinnością, pozwalają na spokojny wypoczynek z widokiem na Morze Andamańskie. Połączenie wielokulturowej historii, wyśmienitej kuchni i bujnej natury sprawia, że kierunek ten doskonale łączy zwiedzanie z relaksem – niezależnie od preferowanego stylu podróżowania.

Wycieczki na wyspę ze startem z Warszawy będą realizowane w Rainbow w okresie listopad 2026 – marzec 2027.

Tempo dnia dyktowane szumem fal

Kameralne resorty, spokojny nadmorski kurort, piaszczyste plaże – to esencja Mui Ne. Miejsce pełne spokoju, równowagi i zachwycających widoków, a równocześnie raj dla pasjonatów sportów wodnych. Mui Ne często wskazywane jest jako najlepsze miejsce w Wietnamie na naukę kitesurfingu i windsurfingu.

Tworząc tegoroczną propozycję nowości zadbaliśmy o szczególną różnorodność i unikatowość krajobrazu tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I tak dla poszukujących iście azjatyckiego klimatu i spokoju czy dla miłośników sportów wodnych wprowadzamy połączenie z Mui Ne. Rosnąca w ostatnich latach popularność azjatyckich kierunków zwiastuje zainteresowanie również tą destynacją – dodaje Maciej Szczuchura.

Na szczególną uwagę w tym regionie zasługują Białe i Czerwone Wydmy, stanowiące jedne z najbardziej rozpoznawalnych widoków Wietnamu - idealne na wschody słońca i sesje fotograficzne. Znaczącym wyróżnikiem dla Mui Ne względem bardzo popularnego Phu Quoc jest fakt obecności na kontynencie, więc stwarza to możliwości uczestnictwa w wycieczkach objazdowych bez konieczności lotów wewnętrznych.

Sztuka szczęśliwego życia

Wisienką na torcie egzotycznych nowości w ofercie Rainbow jest Kostaryka - kraj szczęścia, kawy, bujnej natury, w którym aż jedna czwarta terytorium to parki narodowe i rezerwaty. Rainbow jako pierwszy touroperator w Polsce oferuje bezpośrednie czartery PLL LOT z Warszawy i Katowic do Liberii w regionie Guanacaste.

Na turystów czeka kilka programów wycieczek objazdowych - w tym: kawowa odsłona kraju, wulkany, lasy chmurowe, wodospady i trasy łączone z Panamą i Nikaraguą. A dla urlopowiczów – wypoczynek w najsłoneczniejszej prowincji Kostaryki, resorty All Inclusive przy plaży, spa, baseny, surfing w Tamarindo – a wszystko to w towarzystwie leniwców, tukanów, papug, kolibrów i żółwi morskich w Parku Narodowym Las Baulas.

Kostaryka zwana Szwajcarią Ameryki, to kierunek doskonały na pierwszą wyprawę do Ameryki Łacińskiej ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa wśród krajów regionu.

Pełna oferta wycieczek Rainbow na sezon Zima 2026/2027 zostanie udostępniona 26.02.2026. Od 19.02.2026 w ofercie dostępne są wskazane powyżej kierunki.