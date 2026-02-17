Eger - miasto legend, wina i termalnych źródeł. To idealny kierunek na weekend pełen kultury i odpoczynku.

Miasto jest jednym z najważniejszych ośrodków historycznych kraju. Tutaj znajduje się słynna twierdza, która odegrała kluczową rolę w obronie przed Imperium Osmańskim w XVI wieku, a także region winiarski, z którego pochodzi legendarne wino Egri Bikavér, znane w Polsce jako Bycza Krew. Miasto łączy historyczne dziedzictwo, winiarskie tradycje oraz bogactwo wód termalnych, tworząc atrakcyjną ofertę turystyczną dla odwiedzających z Polski i Europy Środkowej.

Historia i zabytki miasta Eger

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta jest zamek w Egerze, który pełni także funkcję Miejsca Pamięci Narodowej. To właśnie tutaj w 1552 roku niewielka załoga pod dowództwem Istvána Dobó skutecznie obroniła miasto przed znacznie liczniejszymi wojskami Imperium Osmańskiego. Zwycięstwo to stało się trwałym elementem węgierskiej tożsamości i symbolem determinacji narodu. Wydarzenia te mają dla Węgrów znaczenie porównywalne do obrony Jasnej Góry w historii Polski.

Spacerując po centrum Egeru, można dostrzec ślady wielokulturowej historii miasta. Charakterystyczny minaret, pozostałość po okresie panowania osmańskiego, jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ zabytków architektury tureckiej w Europie. Z kolei monumentalna Bazylika w Egerze, utrzymana w stylu neoklasycystycznym, jest drugim co do wielkości budynkiem kościelnym na Węgrzech. Kawałek dalej w historycznym budynku dawnego liceum mieści się natomiast tzw. Magiczna Wieża, dawne centrum edukacji astronomicznej, które w XVIII wieku cieszyło się renomą w całej Europie. Z Panoramicznego Tarasu na 8 piętrze wieży, odwiedzający mogą podziwiać zapierający dech w piersiach widok na miasto z wysokości 44 metrów, w tym wymienianą bazylikę, plac Dobó oraz zamek.

Po wycieczce historycznej, warto wybrać się na poznawanie lokalnej kultury Egeru. Biblioteka Archidiecezjalna miasta należy do najlepszych w kraju i przechowuje unikalne księgi, stare kodeksy oraz rękopisy, w tym jedyny na Węgrzech oryginalny list Mozarta. Obok historycznego dziedzictwa Eger potrafi zaskoczyć nowoczesnością. Jedyne w tej części Europy Muzeum Beatlesów przyciąga fanów słynnej grupy muzycznej, a w Muzeum Marcepanu zaprezentowane są prawdziwe cukiernicze dzieła sztuki.

Winiarnie Egeru

Serce winiarskiego Egeru bije w Dolinie Pięknej Pani, gdzie w wykutych w tufie wulkanicznym piwnicach dojrzewają setki beczek lokalnych trunków. Degustacja Egri Bikavér, znanego jako Bycza Krew, stanowi obowiązkowy punkt wizyty. Legenda głosi, że podczas oblężenia zamku w 1552 roku tureccy żołnierze sądzili, że węgierscy obrońcy piją byczą krew, co miało tłumaczyć ich siłę i determinację.

Region słynie nie tylko z wyrazistych czerwonych win, ale także z wysokiej jakości białych win. Potwierdzeniem międzynarodowej renomy lokalnego rynku są sukcesy winnicy Thummerer. W 2025 roku wszystkie osiem win zgłoszonych przez producenta do Decanter World Wine Awards, jednego z największych i najbardziej prestiżowych konkursów winiarskich na świecie, zdobyło medale.1 W tym samym roku winnica otrzymała również trzy medale, w tym dwa złote, podczas francuskiego konkursu Challenge International du Vin, gdzie międzynarodowe jury oceniało w ślepym teście blisko dwa tysiące win z 21 krajów.

Smaki regionu i relaks przy źródłach

Eger to miasto, w którym kuchnia i wody termalne tworzą naturalną całość. Około 140 restauracji, od kameralnych lokali po nowoczesne bistro przy winnicach Doliny Pięknej Pani, buduje kulinarną tożsamość miasta. W centrum działa ponad 50 restauracji wysokiej klasy, a Macok Bisztró wyróżnione tytułem Bib Gourmand w Michelin Guide Hungary 2025 serwuje tradycyjne smaki węgierskie w nowoczesnym wydaniu.

Okolice Egeru nazywane są Doliną Zdrowotnych Wód, a tradycja uzdrowiskowa regionu sięga XVI wieku. W mieście działa Turecka Łaźnia z XVII wieku oraz nowoczesne całoroczne kąpielisko termalne z 13 basenami, w tym basenami z wodą do 37 stopni Celsjusza, basenem pływackim o długości 50 metrów oraz strefą rodzinną ze zjeżdżalniami. Bezpośrednio przy jednym z kąpielisk położony jest hotel Hunguest Flóra, który zapewnia gościom wygodny dostęp do infrastruktury basenowej i rozbudowanej strefy wellness. Obiekt oferuje 205 całkowicie odnowionych pokoi oraz rozbudowaną strefę wellness z saunami, basenami leczniczymi i programami dla dzieci.

Jak dojechać do Egeru – Samochód czy samolot?

Najbliższe międzynarodowe lotnisko znajduje się w Budapeszcie, około 130 kilometrów od centrum Egeru. Podróż samochodem z Polski to trasa licząca około 600–800 kilometrów w zależności od miejsca wyjazdu, prowadząca przez regiony Słowacji i północnych Węgier.