Mniej, ale więcej. Polacy chcą wypoczywać krótko, blisko i aktywnie

Krótki urlop, maksimum wrażeń

Według najnowszych raportów podsumowujących 2025 rok, ponad połowa krajowych wyjazdów Polaków trwa od 2 do 4 dni. Wynika to z potrzeby zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym (work-life balance) bez konieczności planowania długiej nieobecności w pracy oraz z rosnącej popularności tzw. turystyki bliskości. Mieszkańcy dużych aglomeracji, takich jak Wrocław czy Legnica, postrzegają Dolny Śląsk jako swój naturalny „ogród wypoczynkowy”. Dla niemal 40% turystów odwiedzających Karpacz kluczowe pozostaje, aby czas dojazdu nie przekraczał 3 godzin.

Coraz częściej krótkie wyjazdy wybierają osoby w wieku 25-45 lat, które chcą połączyć intensywną pracę z regeneracją. To pokolenie ceni sobie zarówno wygodę, jak i doświadczenia, które można w pełni przeżyć w ciągu kilku dni.

Znaczenie ma także czynnik ekonomiczny. W warunkach większej stabilizacji gospodarczej i niższych stóp procentowych niż w poprzednich latach Polacy zmieniają priorytety: zamiast planować budżet podczas długich wyjazdów, coraz częściej wybierają krótkie, ale komfortowe formy wypoczynku w formule „premium”.

Karpacz dogania liderów

Zmiany widać także w rankingu popularnych kierunków turystycznych. Choć Zakopane wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, dane za 2025 rok pokazują, że jego dominacja słabnie na rzecz alternatyw położonych bliżej dużych miast. Dynamiczny rozwój pozwolił Karpaczowi uplasować się na drugim miejscu wśród najpopularniejszych kurortów górskich. Z kolei w zestawieniu dziesięciu powiatów o największym ruchu turystycznym powiat karkonoski wyprzedził powiat tatrzański i zajął pierwsze miejsce, notując 18-procentowy wzrost liczby turystów.

Turystów przyciąga unikalne połączenie piękna Karkonoskiego Parku Narodowego z nowoczesną infrastrukturą oraz kameralną atmosferą w porównaniu z Tatrami.

Aktywność i zrównoważony odpoczynek

Ważna jest nie tylko długość pobytu, ale też jego charakter. Coraz więcej turystów wybiera aktywne formy wypoczynku – piesze wędrówki, wycieczki rowerowe, zwiedzanie parków narodowych czy sporty outdoorowe. Trend ten pokazuje, że współczesny turysta coraz częściej szuka doświadczeń zamiast tradycyjnego relaksu.

Karpacz idealnie wpisuje się w nowy profil podróżnika. Malownicze szlaki, w tym wejście na Śnieżkę, karkonoskie wodospady oraz gęsta sieć tras pieszych i rowerowych, przyciągają zarówno rodziny, jak i aktywnych singli czy pary. Coraz większą rolę odgrywa też turystyka zrównoważona – odwiedzający wybierają ekologiczne formy aktywności, dbając o zachowanie piękna regionu dla przyszłych pokoleń.

Choć pobyty są krótsze, nie oznacza to rezygnacji z komfortu. Polacy coraz częściej łączą aktywność z dobrze zorganizowanym wypoczynkiem i wysokim standardem usług. Widać to w ofercie lokalnych hoteli, takich jak Tremonti Karpacz, który przyciąga gości nowoczesnym designem, komfortowymi pokojami i udogodnieniami dla aktywnych turystów, jak np. wypożyczalnia rowerów i wsparcie lokalnego przewodnika.

Dla gości chcących maksymalnie wykorzystać krótki urlop lub przedłużone weekendy, hotel staje się punktem startowym do górskich wędrówek, a jednocześnie miejscem relaksu w strefie wellness i restauracji słynącej z wysokiej jakości włoskiej kuchni.

Jak podkreśla Monika Woszczyk, dyrektorka Tremonti Karpacz, miasto skutecznie dostosowuje się do zmieniających się pór roku i preferencji gości:

W sezonie zimowym Karpacz przyciąga przede wszystkim miłośników narciarstwa i snowboardu, natomiast wiosną i latem staje się atrakcyjnym kierunkiem dla osób odkrywających górskie szlaki oraz entuzjastów kolarstwa. Ta różnorodność sprawia, że miasto stanowi doskonały przykład miejsca odpowiadającego współczesnym preferencjom turystycznym – mówi Monika Woszczyk.

