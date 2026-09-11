Oktoberfest – pomysł na wrześniowy city break w Niemczech i nie tylko

Oktoberfest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych festiwali na świecie i jednocześnie coraz bardziej znaczący element kalendarza branży turystycznej, by zaplanować jesienny city break. W tym roku wydarzenie na Theresienwiese rozpocznie się w sobotę 19 września. Tradycyjnie pierwszym punktem programu będzie parada gospodarzy i browarów, a w samo południe burmistrz Monachium odszpuntuje pierwszą beczkę w namiocie Schottenhamel, wypowiadając słynne „O’zapft is!”. Oficjalne wydarzenia otwarcia potrwają przez cały pierwszy weekend, a dzień później ulicami miasta przejdzie również tradycyjna parada w strojach ludowych.

Oktoberfest to wydarzenie, które przyciąga turystów z całego świata, dlatego to już ostatni moment, by zarezerwować podróż. Warto przy tym pamiętać, że sam festiwal jest tylko jednym z elementów city breaku w Monachium. Poza Theresienwiese na odwiedzających czeka zabytkowe centrum miasta, pałace, muzea czy wycieczki w okolice Alp. Dzięki temu nawet krótki wyjazd można połączyć z poznawaniem Bawarii i różnorodnymi doświadczeniami – mówi Marcin Starkowski, Group PR Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

6,5 miliona gości i prawdziwie międzynarodowa impreza

Skala Oktoberfestu robi wrażenie. Podczas ubiegłorocznej edycji Monachium odwiedziło około 6,5 miliona osób. Około 21 proc. odwiedzających stanowili turyści z zagranicy, a podczas jednego z sobotnich wydarzeń ich udział sięgnął około 30 proc. Wśród najliczniejszych grup zagranicznych turystów znaleźli się Polacy, a także m.in. Amerykanie, Włosi, Brytyjczycy, Austriacy, Hiszpanie i Francuzi. Tegoroczny festiwal zajmie powierzchnię 34,5 hektara. Do udziału dopuszczono 478 przedsiębiorców.

Na miejscu tradycyjnie będzie można odwiedzić wielkie namioty festiwalowe, spróbować bawarskich specjałów i skorzystać z atrakcji lunaparku. Nieodłącznym elementem wydarzenia są również stroje – dirndl i lederhosen, które na kilkanaście dni stają się jednym z najbardziej charakterystycznych symboli Monachium.

Choć pierwsze skojarzenie z Oktoberfestem to oczywiście regionalne piwo, wydarzenie od lat przyciąga również osoby, które nie planują spędzać całego dnia w namiotach. Na Theresienwiese działa ogromny lunapark, a w programie znajdują się parady, koncerty i wydarzenia związane z bawarską kulturą.

4-dniowy city break w Monachium w trakcie festiwalu w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 879 zł od osoby.

Bawarska atmosfera także w Berlinie

Nie trzeba jednak lecieć aż do Monachium, aby poczuć klimat Oktoberfestu. Bawarska tradycja od lat jest obecna również w Berlinie, gdzie we wrześniu i październiku odbywa się kilka wydarzeń inspirowanych słynną Wiesn.

Jednym z największych jest Spreewiesn w Hofbräu Wirtshaus Berlin, które w 2026 roku potrwa od 19 września aż do 1 listopada. Organizatorzy zapowiadają bawarską muzykę na żywo, tradycyjne jedzenie oraz wydarzenia tematyczne. Tegoroczna edycja jest szczególna również dlatego, że Spreewiesn świętuje 20-lecie.

Berlin może być więc ciekawą alternatywą dla osób, które chcą połączyć Oktoberfestową atmosferę ze zwiedzaniem jednej z najbardziej różnorodnych europejskich stolic. To także przykład tego, jak bawarska tradycja została zaadaptowana przez inne miasta i otrzymała bardziej lokalny, miejski charakter.

4 festiwalowe dni w stolicy Niemiec w hotelu ze śniadaniem wraz z przelotem to koszt od 1199 zł za osobę.

Oktoberfest wychodzi poza Niemcy

Popularność Oktoberfestu sprawiła, że jego charakterystyczne elementy można dziś znaleźć także poza Niemcami – od Europy po Stany Zjednoczone, Australię czy Azję. Bawarskie stroje, muzyka, tradycyjne jedzenie i litrowe kufle stały się rozpoznawalnym na całym świecie symbolem jesiennego świętowania.