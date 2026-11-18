Europejskie city breaki nie muszą oznaczać wizyty w najpopularniejszych stolicach, w których w sezonie trudno uniknąć tłumów.

Mniejsze i mniej oczywiste miasta potrafią zachwycić zabytkami, klimatycznymi uliczkami oraz lokalną kuchnią.

Warto zwrócić uwagę na kierunki, które wciąż pozostają nieco w cieniu najbardziej znanych europejskich metropolii.

Niektóre z nich świetnie sprawdzą się zarówno na romantyczny weekend, jak i dłuższy urlop pełen zwiedzania.

Warto pamiętać, że określenie „mniej oblegane” nie oznacza, że w tych miastach nie spotkamy turystów. W popularnych terminach również może być tam tłoczno. Wiele zależy od sezonu, dnia tygodnia i wybranej dzielnicy. Jeśli jednak marzy nam się europejska podróż z piękną architekturą, dobrą kuchnią i odrobiną spokoju, nie trzeba ograniczać się do najbardziej znanych stolic.

Coimbra - portugalski klimat z dala od największych tłumów

Jednym z miast, które warto wziąć pod uwagę, jest Coimbra w Portugalii. Przez wiele lat pełniła funkcję stolicy kraju, a dziś znana jest przede wszystkim z jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie. Jego historyczny kompleks, w tym imponująca barokowa biblioteka, przyciąga miłośników architektury i historii. Warto również pospacerować po wąskich uliczkach starego miasta, zajrzeć do lokalnych restauracji i zobaczyć rzekę Mondego.

Coimbra może być ciekawą alternatywą dla Lizbony czy Porto. Nie brakuje tu portugalskiego klimatu, pięknych widoków i miejsc, w których można spokojnie usiąść przy kawie. Jednocześnie miasto nie jest tak mocno kojarzone z masową turystyką jak najpopularniejsze portugalskie kierunki.

To najbardziej znane ulice w Polsce. Przyciągają miliony turystów każdego roku

Plowdiw - zachwyca historią i artystyczną atmosferą

Kolejną propozycją jest bułgarski Plowdiw. To jedno z najstarszych miast Europy, w którym ślady kolejnych epok można dostrzec niemal na każdym kroku. Szczególną uwagę zwraca starożytny teatr rzymski, zabytkowe domy na Starym Mieście i dzielnica Kapana, pełna kawiarni, niewielkich galerii oraz klimatycznych lokali.

Plowdiw może spodobać się osobom, które lubią zwiedzać bez pośpiechu. Można tu połączyć spacerowanie po historycznych uliczkach z odkrywaniem lokalnej kuchni i odpoczynkiem na jednym z miejskich placów. To również propozycja dla tych, którzy szukają europejskiego city breaku bez konieczności wydawania fortuny.

Graz - świetny pomysł na weekend w Austrii

Osoby, które wolą kierunki położone bliżej Polski, mogą zainteresować się austriackim Graz. Drugie co do wielkości miasto Austrii łączy zabytkową architekturę z nowoczesnymi rozwiązaniami. Jego historyczne centrum znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a jednym z najbardziej charakterystycznych punktów jest wzgórze Schlossberg z wieżą zegarową i widokiem na dachy miasta.

Warto zobaczyć również Kunsthaus, czyli nowoczesne muzeum sztuki współczesnej, oraz Murinsel – nietypową konstrukcję na rzece Mur. Graz ma przy tym przyjemną, nieco spokojniejszą atmosferę niż Wiedeń. Można tu spędzić kilka dni, poznając zabytki, próbując regionalnych potraw i odkrywając mniej oczywiste zakątki miasta.

Wilno - europejska stolica, którą łatwo przeoczyć

Na uwagę zasługuje też Wilno. Stolica Litwy oferuje zabytkowe Stare Miasto, barokowe kościoły, urokliwe zaułki i liczne punkty widokowe. Warto zajrzeć do dzielnicy Užupis, która ma własną, artystyczną atmosferę i nieformalną „konstytucję” umieszczoną na jednej z ulic. To świetna, podróżnicza ciekawostka, przy której zatrzymuje się wiele osób.

Wilno dobrze sprawdzi się na kilkudniowy wyjazd, szczególnie dla osób, które lubią zwiedzać pieszo i odkrywać lokalne miejsca poza głównymi szlakami. Nie jest tak oczywistym wyborem jak Paryż czy Rzym, a potrafi zaoferować naprawdę dużo.