Darmowe gry offline na telefon do samolotu. Z nimi podróż minie zdecydowanie szybciej

Gry offline do samolotu

Jedną z najprostszych propozycji jest sudoku. To dobry wybór dla osób, które lubią logiczne wyzwania i chcą zająć czymś głowę bez śledzenia rozbudowanej fabuły. W sklepach z aplikacjami można znaleźć bezpłatne wersje, które zapisują postępy i pozwalają wybierać poziom trudności. Przykładem jest Sudoku Offline: Classic Puzzle na Androida, opisywane przez twórców jako gra niewymagająca internetu i rejestracji. Na iPhone’ach również dostępne są darmowe warianty sudoku z trybem offline.

Kolejną opcją są klasyczne gry karciane, takie jak pasjans, FreeCell czy pasjans Spider. Nie wymagają długiego wprowadzenia, a pojedynczą rozgrywkę można przerwać w dowolnym momencie. Warto też sprawdzić proste gry logiczne polegające na dopasowywaniu kolorów lub układaniu elementów. Niektóre darmowe zestawy tego rodzaju oferują rozgrywkę offline, choć dostępność poszczególnych wersji zależy od systemu operacyjnego i wydawcy.

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Co zrobić, żeby gra działała bez internetu?

Najważniejsza zasada jest prosta: pobierz grę przed podróżą i sprawdź ją w trybie samolotowym. Niektóre aplikacje wymagają połączenia przy pierwszym uruchomieniu, pobierają dodatkowe poziomy albo wyświetlają ekran logowania. Jeśli przetestujesz je dopiero na pokładzie, możesz odkryć, że nie da się rozpocząć rozgrywki. Warto również sprawdzić, czy aplikacja nie wymaga internetu do zapisania postępów i czy podstawowe funkcje są dostępne bez wykupowania dodatkowych opcji.

Przed lotem dobrze pobrać także inne materiały, które mogą się przydać podczas podróży, oraz naładować telefon i powerbank zgodnie z zasadami przewoźnika. Gry z prostą grafiką i krótkimi poziomami często zużywają mniej baterii niż rozbudowane produkcje z efektami 3D. Jeśli zależy ci na całkowicie darmowej rozrywce, sprawdź również, czy gra nie opiera się na reklamach wymagających połączenia z siecią. Dzięki temu łatwiej przygotujesz zestaw aplikacji, które rzeczywiście umilą lot, zamiast rozczarować w chwili, gdy internet przestanie działać.