Polacy już planują lato 2027. Zmierzch ery last minute

Choć do wakacji 2027 r. pozostało jeszcze wiele miesięcy, Polacy już planują letnie wyjazdy. Wczesne rezerwacje pozwalają wybierać spośród szerokiej oferty połączeń lotniczych i hoteli, a tym samym lepiej dopasować podróż do własnych potrzeb, budżetu i terminu urlopu. To szczególnie istotne dla rodzin, które muszą uwzględnić wakacje szkolne, odpowiedni standard zakwaterowania oraz udogodnienia dla dzieci. W połowie października 2026 r. internetowe biuro podróży eSky.pl ma 3 razy więcej rezerwacji na przyszłoroczne lato niż w tym samym czasie poprzedniego roku.

W turystyce coraz większego znaczenia nabiera zatem planowanie z wyprzedzeniem. Wbrew utrwalonemu przekonaniu, że na najkorzystniejsze oferty najlepiej czekać do ostatniej chwili, wcześniejsza rezerwacja może zapewnić dostęp do atrakcyjniejszych cen i większego wyboru. W przypadku popularnych kierunków i terminów odkładanie decyzji na ostatni moment oznacza ryzyko ograniczonej dostępności hoteli czy połączeń w najbardziej pożądanych konfiguracjach.

Obserwujemy zmianę w podejściu Polaków do planowania wakacji. Coraz więcej osób nie chce zostawiać organizacji urlopu na ostatnią chwilę, szczególnie jeśli podróżuje z rodziną i ma konkretne oczekiwania dotyczące lotów, hotelu czy terminu. Rezerwacja z wyprzedzeniem daje większą swobodę wyboru oraz pozwala lepiej dopasować wyjazd do swoich oczekiwań i zaplanowanego budżetu. Dlatego coraz częściej to właśnie świadome planowanie, a nie czekanie na ofertę last minute, staje się sposobem na znalezienie atrakcyjnych wakacji – zauważa Joanna Kwiatkowska, Product Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl

Egipt na szczycie wakacyjnych wyborów

Pierwsze wybory klientów eSky na lato 2027 pokazują roszady w dotychczasowych preferencjach podróżniczych. Na pierwszym miejscu znalazł się Egipt, który odpowiada za ponad 15 proc. rezerwacji. Kolejne lokaty zajmują Hiszpania z udziałem na poziomie 14 proc. oraz Grecja z wynikiem 13 proc. W zestawieniu wysoko plasują się również Bułgaria (12 proc.) i Cypr (10 proc.). W internetowym biurze podróży eSky.pl jest to zmiana względem ubiegłego roku, kiedy wśród najpopularniejszych krajów dominowały Hiszpania, Włochy i Cypr.

Szczególnie interesująca wydaje się pozycja Egiptu. Pierwsze bezpośrednie połączenia linii niskokosztowych sprawiają, że kraj faraonów staje się dostępny dla nowej grupy podróżników. Nie jest już wyborem wyłącznie osób korzystających z tradycyjnych ofert zorganizowanych wakacji. Dzięki możliwości łączenia przelotu, hotelu i transferu w jednym pakiecie także klienci, którzy chcą planować urlop na własnych zasadach, mogą łatwiej dopasować wyjazd do swoich oczekiwań. Egipt przyciąga osoby szukające wypoczynku w formule all-inclusive z odrobiną zwiedzania – mówi Joanna Kwiatkowska, ekspertka eSky Group.

Rodzinne wakacje planowane z wyprzedzeniem

Dane rezerwacyjne wskazują, że za wcześniejsze planowanie odpowiadają przede wszystkim rodziny. Aż 66 proc. rezerwacji na lato 2027 dotyczy podróży familijnych. To grupa, dla której dostępność odpowiedniego hotelu, dogodnego połączenia lotniczego i atrakcyjnej ceny ma szczególne znaczenie.

Użytkownicy internetowego biura podróży eSky.pl najczęściej planują wyjazdy trwające tydzień – ich udział stanowi ponad 30 proc. Widoczna jest również popularność wypoczynku w formule all-inclusive, która odpowiada za 45 proc. rezerwacji. Istotny pozostaje także wysoki standard zakwaterowania. Około 60 proc. klientów wybiera hotele 4-gwiazdkowe, a kolejne 26 proc. – obiekty z 5 gwiazdkami.

Gdzie polecieć latem 2027? Trzy propozycje

Wczesne planowanie pozwala przyjrzeć się różnym kierunkom i wybrać ofertę odpowiadającą zarówno oczekiwaniom, jak i budżetowi. Wśród propozycji na lato 2027 warto zwrócić uwagę na następujące kraje:

● Rodos – lot i tydzień wypoczynku w hotelu all-inclusive na greckiej wyspie to koszt od 1379 zł za osobę.

● Egipt – tygodniowy pakiet Lot+Hotel w formule all-inclusive w Szarm el-Szejk kosztuje już 1389 zł od osoby.

● Cypr – ceny 7-dniowego pakietu dynamicznego Lot+Hotel (all-inclusive) w Ayia Napa zaczynają się od 1869 zł za osobę.