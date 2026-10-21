Jesień w Górach Sowich – odkryj biowellness w Hotelu Dębowym

Czym jest biowellness?

W przeciwieństwie do tradycyjnych zabiegów relaksacyjnych w SPA, biowellness to znacznie głębsza, autorska koncepcja. Filozofia ta opiera się na całościowym podejściu do zdrowia, które czerpie z natury, lokalności oraz mądrości przodków. Jej fundamentem jest przekonanie, że to właśnie przyroda stanowi najdoskonalsze lekarstwo i najlepszą przestrzeń do regeneracji. Jak podkreśla Monika Kwiędacz, właścicielka Hotelu Dębowego Biowellness & Spa i propagatorka tej idei, biowellness to nie tylko same zabiegi, lecz kompleksowe doświadczenie uważnego odpoczynku i powrotu do wewnętrznej równowagi.

Regeneracja wśród natury

Zabytkowy kompleks Hotelu Dębowego otoczony jest 10-hektarowym parkiem z ponad 100-letnimi dębami. To właśnie w tym otoczeniu goście mogą zostawić pośpiech za bramą i rozpocząć proces wyciszenia. W obiekcie czekają liczne atrakcje wspierające odporność i poprawiające nastrój w chłodniejsze, jesienne dni.

Sercem parkowej przestrzeni jest Zewnętrzna Strefa Biowellness – unikatowe miejsce, w którym odbywają się zmysłowe rytuały saunowe. Na gości czeka tu rozgrzewająca sauna fińska, orzeźwiający biobasen oraz wieczorne seanse pod rozgwieżdżonym niebem w gorącej balii z jacuzzi. Jesienny odpoczynek doskonale dopełnia tężnia solankowa. Wdychanie prozdrowotnego, jodowego aerozolu wspiera układ oddechowy i wzmacnia organizm, co jest niezwykle cenne w sezonie przeziębień.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Siła płynąca z ula, czyli senseSPA

W hotelowym zaciszu Pałacu Dębowego kryje się SenseSPA – pierwsze w Polsce SPA oparte na apiterapii. Oferowane tu zabiegi w pełni wykorzystują lecznicze i regeneracyjne właściwości miodu, wosku oraz propolisu pochodzących z lokalnej pasieki. Prawdziwym hitem w menu jest naturalny masaż całego ciała, wykonywany na miodzie bogatym w enzymy, witaminy i minerały. Pod wpływem ciepła dłoni miód stopniowo gęstnieje, co pozwala terapeucie na głębokie opracowanie tkanek, skuteczną stymulację krążenia limfatycznego oraz dogłębne rozluźnienie napiętych mięśni.

Smaki jesieni i rytuał dobrego snu

Ważnym filarem filozofii biowellness jest również odżywianie. Hotelowa restauracja Tkalnia serwuje dania oparte na sezonowych, starannie wyselekcjonowanych produktach od regionalnych dostawców. Jesienne menu obfituje w rozgrzewające, sycące potrawy, które stanowią doskonały zastrzyk energii przed wyjściem na szlak lub nagrodę po długim spacerze. Proces regeneracji wieńczy autorski „serwis dobrego snu”. Po powrocie do pokoju na gości czeka specjalna ziołowa poduszka ułatwiająca zasypianie oraz „złote mleko” – kojący napój przygotowany na bazie kurkumy i lokalnego miodu.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Aktywność u stóp najstarszych gór Sudetów

Po chwilach wyciszenia Góry Sowie zapraszają do aktywności. To najstarsze pasmo Sudetów zachwyca jesienią spektakularną paletą barw. Miłośnicy spacerów i trekkingu mogą zdobyć najwyższe szczyty regionu – Wielką i Małą Sowę – oraz podziwiać rozległe panoramy z wieży widokowej na Kalenicy. Z kolei dla fanów dwóch kółek okolica jest prawdziwym rajem, a to za sprawą Strefy MTB Sudety – największego w Polsce, doskonale przygotowanego systemu górskich tras rowerowych.

Hotel Dębowy Biowellness & Spa to nie tylko miejsce na nocleg, to kompleksowa filozofia. Jeśli chcesz tej jesieni wyłączyć się z cyfrowego zgiełku, poczuć rytm własnego ciała i doświadczyć autentycznej odnowy w otoczeniu przyrody, Góry Sowie czekają, by otoczyć Cię swoim spokojem.