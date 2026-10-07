Jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Te trzy miasta przyciągną w tym roku Polaków

Jarmarki bożonarodzeniowe od lat są jednym z symboli europejskiego sezonu zimowego. Dla części podróżników najważniejsze są tradycja, rękodzieło i lokalne przysmaki, a inni szukają wyjątkowej atmosfery miasta, atrakcji dla całej rodziny czy możliwości połączenia wizyty na jarmarku ze zwiedzaniem. To właśnie ta różnorodność sprawia, że świąteczny city break może być znacznie bardziej zróżnicowany niż klasyczna wizyta na kiermaszu.

Wśród popularnych europejskich kierunków z jarmarkami znajdują się m.in. Wiedeń, Berlin, Londyn, Praga, Kopenhaga, Budapeszt, Mediolan. Bazylea, Norymberga czy Drezno. Każde z tych miast proponuje nieco inną interpretację świątecznej tradycji – od klasycznych jarmarków w zabytkowych centrach po rozbudowane wydarzenia łączące bożonarodzeniową atmosferę z rozrywką.

Jarmarki bożonarodzeniowe stały się jednym z najlepszych sposobów na poczucie świątecznej atmosfery europejskiego miasta. Nie chodzi już wyłącznie o zakupy. Łączą one lokalne tradycje, kuchnię, kulturę i charakter samego miejsca, dzięki czemu są prawdziwą wizytówka miasta, w którym jarmark się odbywa, a przy okazji świetną okazją do wyjazdu i zmiany otoczenia – mówi Magdalena Gruca, Product Proposition Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Praga – świąteczna atmosfera jak z filmu

Praga to propozycja dla osób, które szukają prawdziwie bajkowej atmosfery. Rynek Staromiejski, otoczony zabytkową architekturą i świątecznymi dekoracjami, tworzy scenerię przypominającą zimowy film. Jednocześnie jarmark jest naturalnie wpisany w tkankę historycznego centrum, dlatego jego odwiedzanie można bez problemu połączyć ze zwiedzaniem, wizytą w kawiarniach czy spacerami po Starym Mieście.

Ważną częścią doświadczenia jest również kuchnia. Na odwiedzających czekają tradycyjne czeskie przysmaki, m.in. trdelník, pieczone kasztany czy kiełbaski, a także rękodzieło i lokalne produkty, które mogą być ciekawym pomysłem na świąteczne upominki. Praga odpowiada więc na potrzeby osób, które chcą, aby jarmark był nie osobną atrakcją, ale częścią poznawania całego miasta. W ciągu kilku dni można połączyć świąteczny kiermasz ze zwiedzaniem najważniejszych zabytków, lokalną gastronomią i odkrywaniem mniej turystycznych zakątków czeskiej stolicy.

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Londyn – święta w wersji pełnej atrakcji

Londyn oferuje zupełnie inne doświadczenie. Winter Wonderland w Hyde Parku jest mniej klasycznym europejskim jarmarkiem, a bardziej ogromnym świątecznym wydarzeniem łączącym kiermasz z rozrywką. Obok stoisk z jedzeniem, napojami i świątecznymi produktami znajdziemy tu lodowisko, karuzele i inne atrakcje, występy na żywo, efektowne iluminacje oraz liczne punkty gastronomiczne.

To właśnie skala wydarzenia wyróżnia Londyn. Winter Wonderland może być szczególnie interesujący dla osób, które podczas świątecznego wyjazdu szukają nie tylko spacerowania między stoiskami, ale przede wszystkim wielu aktywności w jednym miejscu. Co ważne, w Londynie sam jarmark może być tylko jednym z elementów rodzinnego wyjazdu. Można połączyć go ze zwiedzaniem największych atrakcji miasta, muzeami, zakupami czy wieczorem w teatrze. Dzięki temu świąteczna atmosfera staje się częścią większego miejskiego doświadczenia.

Weekendowy wyjazd na jarmark w stolicy Anglii w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 819 zł od osoby osobę.

Wiedeń – klasyka świątecznego city breaku

Wiedeń to wybór dla tych, którzy szukają klasycznego świątecznego doświadczenia. Miasto ma długą tradycję organizowania jarmarków bożonarodzeniowych i zamiast jednego wydarzenia zamienia swoje historyczne place i najważniejsze punkty miasta w całą sieć świątecznych lokalizacji. Połączenie cesarskiej architektury, świątecznych iluminacji, rękodzieła, gorącego ponczu i tradycyjnych przysmaków tworzy atmosferę, którą trudno odtworzyć gdzie indziej.

Wiedeń jest przy tym bardzo ciekawym kierunkiem na kilkudniowy wyjazd, ponieważ wizytę na kolejnych jarmarkach można łatwo połączyć ze zwiedzaniem, wizytą w muzeach, kawiarniami czy spacerami po historycznym centrum. To propozycja dla osób, które chcą poczuć świąteczny klimat w jego najbardziej klasycznym wydaniu, ale jednocześnie wykorzystać wyjazd do poznania miasta.

Weekend w Wiedniu w formule Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 829 zł za osobę.