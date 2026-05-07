Turystyka doświadczeń napędza rynek wyjazdów. Liczy się to, co można przeżyć

Przez lata obiekty wypoczynkowe inwestowały przede wszystkim w infrastrukturę: baseny, strefy SPA, pokoje zabaw dla dzieci, centra konferencyjne. Dziś te inwestycje wciąż są potrzebne, ale podróżnicy, zwłaszcza młodsi, coraz częściej wybierają miejsce noclegowe nie ze względu na to, co jest w środku budynku, lecz na to, co wydarzy się podczas pobytu. Dane pokazują, że doświadczenia stają się centralnym elementem planowania podróży. Coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie one są dziś punktem wyjścia przy wyborze kierunku wyjazdu. Trend ten potwierdza również raport firmy Flywire, według którego 89% dostawców usług turystycznych odnotowało wzrost popytu na podróże oparte na doświadczeniach[3]

„Wśród gospodarzy współpracujących z platformą Slowhop są osoby z uprawnieniami instruktora shinrin yoku, które zabierają gości na nocne kąpiele w lesie. Są też przewodnicy, którzy o północy prowadzą ich z lampą naftową na zamek albo zapraszają na warsztaty wydobywania agatów w prawdziwym kamieniołomie. To są doświadczenia, których nie da się zreplikować, ale goście szukają też mniej wyszukanych wrażeń z wakacji. Swego czasu hitem był warsztat robienia kiszonek albo pieczenia chleba na zakwasie. Tego dziś szukają podróżujący” - mówi Aleksandra Klonowska-Szałek, współtwórczyni platformy.

Kolejny trend to wspieranie lokalnej społeczności

Według raportu Booking.com z kwietnia 2025 roku, opartego na badaniach 32 000 podróżujących z 34 krajów, aż 73% respondentów deklaruje, że chce, by wydawane przez nich pieniądze trafiały z powrotem do lokalnych społeczności, a 69% chce pozostawiać odwiedzane miejsca w lepszym stanie, niż je zastało[4]

„Za wyborem małych, lokalnych miejsc noclegowych stoi coraz bardziej świadoma decyzja ekonomiczna. Szacunki organizacji międzynarodowych (m.in. UN Tourism, dawniej UNWTO), wskazują, że w przypadku małych, lokalnych obiektów noclegowych nawet 80-90% wydatków turystów zostaje w lokalnej społeczności, czyli trafia np. do pobliskich rolników, lokalnych przewodników, wytwórców regionalnych produktów, podczas gdy w modelach all-inclusive do lokalnej gospodarki trafia jedynie 10-20% budżetu wakacyjnego turystów” - mówi ekspertka ze Slowhop.

Prywatność ważniejsza niż integracja

Pandemia trwale zmieniła to, z kim i jak podróżujemy. Z analizy platformy Slowhop wynika, że wspólne stoły i długie śniadania (niegdyś znak rozpoznawczy agroturystyk) stopniowo znikają. Goście, zwłaszcza młodsi, coraz częściej wybierają prywatność: domki w środku lasu, miejsca bez sąsiadów, pobyty, które można zrealizować bez bezpośredniego kontaktu z gospodarzem. Wieloosobowe stoły ustępują miejsca stolikom dla dwojga - a coraz częściej także podróżom solo. Według raportu Booking.com aż 59% podróżujących planuje wyjazdy w pojedynkę, niezależnie od wieku. Z kolei dane American Express pokazują, że wśród Millenialsów i pokolenia Z aż 76% deklaruje, że w tym roku odbędzie przynajmniej jedną podróż solo.

To wszystko pokazuje, że turystyka przestaje być tylko przemieszczaniem się między miejscami. Coraz częściej staje się wyborem tego, jak chcemy się poczuć i co chcemy z podróży naprawdę zabrać ze sobą.

