Turystyka rybacka w Cesenatico. Włoskie wybrzeże kusi polskich turystów

Wycieczka śladami rybaków i kosztowanie lokalnych przysmaków

Miałam okazję poznać historię rybołówstwa w Cesenatico z bardzo bliskiej perspektywy. Naszą niewielką, trzyosobową grupę oprowadzał Paolo – doświadczony rybak, który o morzu i połowach wie wszystko. Opowiadał o łodziach, porcie i codziennej pracy, a następnie zaprowadził nas do ogromnej hali, w której do dziś ręcznie naprawia się sieci rybackie. To zajęcie niezwykle czasochłonne, wymagające precyzji, cierpliwości i doświadczenia przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Z bliska obserwowałam ten proces z dużym podziwem, uświadamiając sobie, jak wiele pracy kryje się za każdym połowem.

W kolejnej części wizyty trafiłyśmy na targ rybny, gdzie poznałyśmy zasady lokalnych aukcji. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie opowieść o tradycyjnej licytacji „na ucho” – szeptanym systemie sprzedaży ryb, charakterystycznym dla wybrzeża Romanii. Choć nie uczestniczyłyśmy w niej bezpośrednio, dokładne wyjaśnienie zasad pozwoliło zrozumieć jej znaczenie dla lokalnej społeczności.

Następnie odwiedziłyśmy Centro Studi Calisesi – Muzeum Rybaków. To miejsce niezwykłe, zobaczymy tu autentyczne narzędzia, dokumenty i przedmioty używane niegdyś przez lokalną społeczność, przekazywane przez lata przez rybaków zrzeszonych w Spółdzielni Rybackiej. Wszystko ma swoje konkretne pochodzenie i funkcję, a opowieści są mocno osadzone w codziennym życiu portu. W takich chwilach zwiedzanie Porto Canale przestaje być turystyczną atrakcją, a staje się spotkaniem z żywą tradycją.

Dzień zakończyłyśmy w jednej z restauracji przy porcie. Obserwowałyśmy kucharzy przygotowujących owoce morza, a potem czekała nas kolacja podczas której mogłyśmy skosztować grillowanych owoców morza. Wszystko to przy widoku na Porto Canale, oświetlone już tylko światłem księżyca i lampami miasta. To było proste, autentyczne i niezwykle intensywne doświadczenie.

Jako podsumowanie mojej wycieczki, poniżej przedstawiam miejsca, które zdecydowanie polecam odwiedzić podczas podróży do Cesenatico.

Włochy - Cesenatico: Turystyczna perła regionu Emilia Romania

Porto Canale

Porto Canale to przestrzeń, w której historia rybołówstwa Cesenatico jest nadal czytelna i łatwo dostępna dla odwiedzających. W bezpośrednim sąsiedztwie kanału portowego znajdują się dwa kluczowe miejsca: Muzeum Morskie, założone w 1983 roku, prezentujące dzieje żeglugi na Wybrzeżu Adriatyckim, oraz Centro Studi Calisesi – Muzeum Rybaków, poświęcone lokalnej tradycji połowów i pracy na morzu.

Dzielnica domów rybackich

Spacerując dalej, warto zajrzeć do dzielnicy Valona, znanej z dawnych domów rybackich. Ich fasady do dziś zdobią symbole dawnych żagli – charakterystyczne znaki w określonych kolorach, przypisane do konkretnych rodzin rybackich. Brukowana trasa prowadząca od placu w stronę via Baldini odsłania kolejne murale inspirowane życiem morskim, a niedaleko, w stronę largo Cappuccini znajduje się kościół Ojców Kapucynów pod wezwaniem świętych Mikołaja z Miry i Franciszka z Paoli, patronów ludzi morza.

Chatki rybackie na palach

W kierunku Ponente znajduje się Piazza Spose dei Marinai – taras widokowy nad morzem, na którym stoi rzeźba „La Ma”. Przedstawia ona matkę z dziećmi wypatrującą na horyzoncie łodzi męża, rozpoznawalnej po kolorach i symbolu rodzinnego żagla. W tej części miasta uwagę przyciągają także capanni da pesca – charakterystyczne chatki rybackie na palach, dawniej pełniące funkcję schronień i punktów połowowych. Służyły one do opuszczania sieci do morza w celu połowu tzw. pesce azzurro. Ważnym elementem rybackiego krajobrazu jest również targ rybny (mercato ittico), gdzie po południu można obserwować wyładunek świeżych połowów, oraz Piazza delle Conserve, z historycznymi lodowniami, w których niegdyś przechowywano ryby przez zimę.