Gozo jako Europejski Region Gastronomiczny roku 2026. Jury doceniło wyjątkowy charakter lokalnej kuchni

Jury IGCAT doceniło wyjątkowy charakter lokalnej kuchni, gościnność mieszkańców Gozo oraz ścisłe powiązanie tradycji kulinarnych z kulturą i historią regionu. Eksperci zwrócili również uwagę na wysoką jakość lokalnych produktów, przywiązanie do tradycyjnych metod produkcji żywności oraz harmonijne połączenie kultury, sztuki i rzemiosła.

PORANEK ESKA - zupa krem z kebaba

To już drugie wyróżnienie dla Gozo od IGCAT

Członkowie komisji mogli przekonać się z bliska, jak wygląda na miejscu hodowla kóz, przetwórstwo pomidorów, a także proces powstawania lokalnego owczego serca (gbejniet) oraz chleba (ftira). Jako że na Wyspach Maltańskich występuje silny związek między jedzeniem a religią, jury IGCAT doświadczyło tego na własnej skórze uczestnicząc w Wielkim Poście, tradycyjnych wydarzeniach gastronomicznych w ramach Wielkiego Tygodnia, a także zwiedzając sanktuarium Ta’Pinu oraz megalityczne świątynie Ggantija.

To już drugie wyróżnienie dla Gozo w tym roku ze strony IGCAT. Wcześniej, podczas festiwalu Food Film Menu 2024, krótkometrażowy film o tej maltańskiej wyspie zdobył nagrodę w kategorii „Europejski Region Gastronomiczny”.

Oprócz Gozo, tytuł Europejskiego Regionu Gastronomicznego 2026 otrzymały również grecka Kreta i chorwacka Kvarner. Oficjalne wręczenie tej nagrody odbyło się w ubiegłą sobotę w malowniczej scenerii Cytadeli w Victorii.

Międzynarodowy Instytut Gastronomii, Kultury, Sztuki i Turystyki (IGCAT) to instytucja zajmująca się promowaniem różnorodności kulinarnej w Europie. Nagroda „Europejski Region Gastronomiczny” przyznawana od 2016 roku ma na celu podniesienie świadomości o bogactwie kulturowym i gastronomicznym Starego Kontynentu oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju regionów.