Koniec lata pod znakiem rodzinnych mikrowypraw. Dolny Śląsk znów na topie

Dolny Śląsk łączy w sobie to, co zwykle bywa rozproszone: tętniące życiem miasto, malownicze góry i fascynującą historię. To właśnie ta unikalna koncentracja atrakcji w jednym regionie jest dziś jego największym atutem.

Bezprecedensowe zagęszczenie atrakcji

Dolny Śląsk działa jak turystyczny kalejdoskop, gwarantując skrajnie różne doświadczenia w odległości zaledwie kilkudziesięciu minut jazdy samochodem. W jeden weekend można zacząć dzień kawą na wrocławskim Rynku i spacerem po zabytkowym Ostrowie Tumskim, po południu zwiedzić średniowieczny Zamek Książ, a następnego dnia odkrywać podziemia tajemniczego Projektu Riese. Coraz większym zainteresowaniem turystów cieszy się także Kraina Wygasłych Wulkanów, która zyskała międzynarodowy rozgłos dzięki wpisaniu jej na prestiżową listę Światowych Geoparków UNESCO.

Nic dziwnego, że region od kilku sezonów utrzymuje się w ścisłej krajowej czołówce, przyciągając miliony podróżujących. Sam Wrocław w ubiegłym roku pobił historyczny rekord, goszcząc aż 7 milionów odwiedzających.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Około dwugodzinna podróż ze stolicy Dolnego Śląska dzieli turystów od Karkonoszy, kuszących doskonale przygotowaną infrastrukturą dla rodzin. Od lat utrzymują się one na podium najchętniej wybieranych górskich kierunków w kraju, a wśród tamtejszych miejscowości bezsprzecznie królują Karpacz i Szklarska Poręba. Te kurorty stanowią doskonały przykład udanej transformacji – z ośrodków kojarzonych głównie z zimą zmieniły się w atrakcyjne, całoroczne cele kilkudniowych wypadów. Kluczem do tego sukcesu jest zarówno szeroki wybór lokalnych atrakcji, jak i nowoczesna baza noclegowa. Jej świetnym przykładem jest hotel Bergo Resort & Spa, który oferuje rodzinom pięciogwiazdkowy standard wypoczynku w otoczeniu karkonoskiej przyrody.

Podczas długiego weekendu sierpniowego w Karkonoszach odnotowano rekordowe oblężenie. Według szacunków Karkonoskiej Organizacji Turystycznej w region przyjechało nawet 150 tysięcy osób, a hotele w Karpaczu i okolicach osiągnęły niemal 100-procentowe obłożenie.

Rodzinny klasyk w nowej odsłonie

Zmienił się jednak nie tylko sposób podróżowania, ale i oczekiwania względem noclegów. Rodzinna mikrowyprawa z założenia ma być komfortowa, bezstresowa i wypełniona atrakcjami.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

W Karkonoszach znajdziemy wszystko, czego potrzeba do udanego wypoczynku. Czekają tu łagodne ścieżki spacerowe idealne dla małych nóg (jak choćby trasa do Wodospadu Szklarki czy szlaki związane z legendą Ducha Gór), a także bardziej wymagające trasy Karkonoskiego Parku Narodowego – w tym podejścia na Śnieżkę, Wielki Szyszak, Szrenicę czy wyremontowany, malowniczy zielony szlak koło Śnieżnych Stawków. Całość uzupełnia bogata infrastruktura rozrywkowa, w tym Termy Cieplickie w pobliskiej Jeleniej Górze czy parki tematyczne dla najmłodszych.

Aby dopełnić tego komfortu, turyści coraz chętniej stawiają na sprawdzony standard premium. Zatrzymując się w miejscach takich jak Bergo Resort & Spa w Szklarskiej Porębie, rodziny zyskują pewność, że nawet po zejściu ze szlaku czy w razie gorszej pogody nikt nie będzie się nudził. Dostęp do stref wellness, angażujące programy animacji i dobra, regionalna kuchnia na miejscu stają się dziś równie ważne, co widok na góry.