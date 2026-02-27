Dubaj przyciąga turystów i gwiazdy z Polski. To miasto to coś więcej niż futurystyczna architektura i pustynne safari

Z danych internetowego biura podróży eSky.pl wynika, iż szczyt sezonu na podróże do Dubaju przypada na marzec i grudzień. To wtedy Polacy najchętniej odwiedzają światową stolicę luksusu. W 2025 roku ten kierunek wybrało ponad 150 proc. więcej turystów niż rok wcześniej. Klienci eSky stawiają tu przede wszystkim na wysokie standardy. Pięciogwiazdkowe hotele stanowią blisko 40 proc. wszystkich rezerwacji. Luksus łączą jednak z przeżywaniem autentycznych doświadczeń. Ponad 60 proc. podróżnych decyduje się na pobyt w hotelu ze śniadaniem, dając sobie możliwość poznawania lokalnych smaków w restauracjach.

Dubaj to dziś znacznie więcej niż architektura i pustynne safari. To miejsce, w którym udowadniamy, że luksus nie musi być zaklęty w sztywnych ramach. Pakiety dynamiczne zdejmują z prestiżu metkę niedostępności. Rozbicie tradycyjnego pojęcia ekskluzywności na czynniki pierwsze nadąża za tempem życia nowoczesnego podróżnika. To nie jest tylko oferta, to nowa architektura rynku

- podkreśla Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w internetowym biurze podróży eSky Group.

Za nami zimowa trasa Strefy Małopolskiej Gościnności z Radiem ESKA!

"Dubaj jest jednym z tych miast, które zbliża"

Metropolia pełna futurystycznej architektury, ekskluzywnych hoteli, światowej klasy restauracji i spektakularnych atrakcji przyciąga nie tylko turystów z całego świata, ale także znane nazwiska ze świata show-biznesu. Gwiazdy chętnie pokazują swoje dubajskie podróże w mediach społecznościowych, co dodatkowo napędza popularność tego kierunku i buduje jego wizerunek jako symbolu prestiżu i nowoczesnego stylu życia.

Idea wyjazdów po swojemu jest nam bardzo bliska. To czas tylko dla nas, a Dubaj jest jednym z tych miast, które zbliża. Tu mieszają się różne kultury i style życia, a miasto jest niezwykle różnorodne – trochę jak my. W południe możemy wybrać się na plażę, a wieczorem elegancko ubrać i odwiedzić jedną z wielu wyjątkowych restauracji. Ta energia i kontrasty są niesamowicie inspirujące. Dubaj to miasto, które nas zachwyciło. Ma tak wiele do zaoferowania, że nie sposób go odkryć podczas jednego city break’u

- mówią Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, ambasadorowie marki eSky.pl.

Dubaj już od 1439 złotych za lot i hotel

Dubaj, choć ekskluzywny, oferuje hotele na każdą kieszeń. Najtańsze 5-dniowe pakiety Lot+Hotel ze śniadaniem na eSky.pl można znaleźć już za 1439 zł od osoby. Turyści poszukujący luksusu, za lot oraz apartament z hydromasażem w pięciogwiazdkowym hotelu z basenem i z panoramą na miasto z pełnym wyżywieniem, zapłacą z kolei od 3229 zł od osoby za 5 dni.