Ryanair ogłasza rekordowy letni rozkład dla Lublina. 6 tras, powrót połączenia do Barcelony oraz nowość - Trapani

Rozszerzona siatka przełoży się również na dalszy wzrost ruchu pasażerskiego – w 2026 roku Ryanair planuje obsłużyć 250 tysięcy podróżnych z i do Lublina, co potwierdza rosnącą popularność portu i konsekwentny rozwój działalności przewoźnika w tym regionie.

Rozkład Ryanair na Lato’26 dla Lublina obejmuje:

6 tras z Lublina, w tym Bergamo, Dublin, Gdańsk, Londyn

1 nowość: Trapani-Marsala (Sycylia)

Powrót Barcelony-Girony – hitu lata 2025

Rekordowe oferowanie – największa letnia siatka w historii Lublina

Z okazji ogłoszenia sezonu Lato’26 dla Lublina, Ryanair przygotował specjalną wyprzedaż biletów, z cenami zaczynającymi się od 126 PLN. Oferta obowiązuje do 1 marca wyłącznie w aplikacji i na stronie Ryanair.

Z ogromną satysfakcją ogłaszamy rekordową letnią siatkę z Lublina, obejmującą sześć tras, w tym nowość – Trapani Marsala – oraz powrót niezwykle popularnej Barcelony Girony. Wzrost oferowania o 20% sprawia, że mieszkańcy regionu mają do dyspozycji największy wybór połączeń w historii, co idealnie wpisuje się w naszą długoterminową strategię rozwoju w Lublinie okazji ogłoszenia sezonu Lato’26 dla Lublina, przygotowaliśmy dedykowaną wyprzedaż biletów, z cenami zaczynającymi się od 126 PLN. Oferta obowiązuje do 1 marca wyłącznie w aplikacji i na stronie Ryanair - powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics Ryanair.

Jesteśmy zadowoleni, że możemy wspólnie z naszym partnerem, Ryanair, rozwijać ofertę, odpowiadając na potrzeby mieszkańców regionu, pasażerów i partnerów biznesowych. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że nasz port staje się ważnym punktem na lotniczej mapie Polski i tej części Europy. Ryanair to nasz sprawdzony partner, który towarzyszy nam od samego początku działalności lubelskiego lotniska. Nasza kilkunastoletnia już współpraca przynosi kolejne efekty. Nowa trasa na Sycylię, a także powrót połączenia do Barcelony to wyraz zaufania dla naszego portu oraz dostrzegania potencjału regionu. To też dowód na rosnącą popularność Portu Lotniczego Lublin - powiedział Wiceprezes Portu Lotniczego Lublin, Marcin Kowalewski.