dnata rozpoczyna działalność na lotnisku Western Sydney International i rozszerza zakres usług lotniczych

Oprócz obsługi naziemnej i cateringu firma będzie również zarządzać The Rayleigh Lounge, pierwszym międzynarodowym salonikiem pasażerskim na lotnisku WSI.

W związku z rozwijaniem działalności na lotnisku WSI dnata inwestuje w infrastrukturę cargo i cateringową, która jest obecnie w budowie. Obiekt cargo ma zostać udostępniony w grudniu tego roku, a obiekt cateringowy – w 2027 roku.

Rozwój infrastruktury lotniczej w zachodnim Sydney

dnata inwestuje obecnie około 32 milionów dolarów australijskich w budowę najnowocześniejszego terminalu cargo, umiejscowionego w całodobowej strefie cargo lotniska WSI. Obiekt o powierzchni 5 000 m² docelowo będzie przystosowany do przeładunku i magazynowania do 60 000 ton ładunków rocznie. W środku znajdą się nowoczesne systemy obsługi oraz specjalistyczna infrastruktura, które pozwolą zachować bezpieczeństwo różnych rodzajów towarów, w tym przesyłek wymagających kontrolowanej temperatury. W związku z realizacją tej inwestycji w początkowej fazie powstanie około 50 miejsc pracy, a wraz z rozwojem działalności liczba ta może się zwiększyć.

Wysokiej jakości catering i obsługa pasażerów

Działalność catering & retail wymaga odpowiedniej infrastruktury, dlatego dnata inwestuje w budowę nowego centrum cateringu lotniczego na lotnisku WSI. Ma być ono gotowe w przyszłym roku. Do tego czasu firma korzysta z centrum cateringowego na lotnisku Sydney Kingsford Smith.

W nowym obiekcie o powierzchni 3 250 m² będzie mogło powstać do 3 milionów posiłków rocznie, podawanych podczas krajowych i międzynarodowych lotów. W ciągu najbliższej dekady stworzonych zostanie tam ponad 200 miejsc pracy.

Autor: MSLGroup/ Materiały prasowe

Kolejną usługą lotniczą świadczoną przez dnata będzie również salonik The Rayleigh Lounge. To zlokalizowane w międzynarodowym terminalu WSI miejsce pozwoli podróżnym odpocząć w komfortowych warunkach i skorzystać z obsługi na najwyższym poziomie. Natomiast podawane tam potrawy będą inspirowane kulturą oraz tradycjami kulinarnymi zachodniego Sydney. W menu znajdą się dania przygotowywane z lokalnych składników, odzwierciedlające kulinarną różnorodność regionu.

Salonik ma zostać otwarty dla pasażerów w listopadzie tego roku. To już kolejna usługa dnata świadczona na tym lotnisku.

Silna pozycja dnata na australijskim rynku

Rozpoczęcie działalności na lotnisku WSI jest kolejnym etapem rozwoju dnata w Australii. Firma zatrudnia w tym kraju około 8 000 osób i świadczy na rzecz linii lotniczych usługi z zakresu obsługi naziemnej i cargo, cateringu oraz wsparcia pasażerów na lotniskach.

Firma jest odpowiedzialna za obsługę ponad 107 000 operacji lotniczych i transport około 300 000 ton ładunków rocznie. Natomiast jej dział cateringowy przygotowuje i dostarcza partnerom lotniczym ponad 54 miliony posiłków każdego roku.

dnata rozwija działalność w zachodniej części Sydney, inwestuje w infrastrukturę lotniczą w Australii, tworzy nowe miejsca pracy, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu.