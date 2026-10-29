Znamy zwycięzców pierwszego Rankingu Polskich Zamków i Pałaców. Książ, Moszna, Krzyżtopór i Pałac Branickich na czele plebiscytu

W premierowej edycji Rankingu Polskich Zamków i Pałaców Magazynu Travelist internauci głosowali w czterech kategoriach, na podstawie wcześniej przygotowanych list nominowanych, obejmujących łącznie 58 obiektów. W kategorii głównej – otwartej – uczestnicy nie mieli natomiast żadnej podpowiedzi i samodzielnie wskazywali dowolny polski zamek lub pałac. W głosowaniu oddano łącznie niemal 35 tys. głosów.

Inicjatywa powstała we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, której eksperci wraz z zespołem Magazynu Travelist uczestniczyli w wyborze nominowanych zamków, pałaców i ruin. Celem rankingu było nie tylko wskazanie najbardziej cenionych zabytków, ale przede wszystkim pokazanie, jak różnorodnym pretekstem do podróżowania po Polsce mogą być miejsca związane z historią – od najbardziej rozpoznawalnych królewskich rezydencji i wielkich twierdz po mniej oczywiste warownie i malownicze ruiny.

Książ wyprzedza Malbork i Wawel

W kategorii „Najpiękniejszy polski zamek” zwyciężył Zamek Książ w Wałbrzychu, zdobywając 20,46 proc. głosów. Drugie miejsce przypadło zamkowi krzyżackiemu w Malborku z wynikiem 15,42 proc., a podium zamknął Zamek Królewski na Wawelu, na który oddano 11,17 proc. głosów. Tuż za pierwszą trójką uplasowały się Zamek Czocha oraz Zamek w Gołuchowie.

Tytułem “Najpiękniejszego polskiego pałacu” od dziś może pochwalić się Zamek Moszna, który uzyskał 15,77 proc. wskazań. Niewiele mniej, 14,70 proc., otrzymał Zamek w Łańcucie, natomiast trzecie miejsce zajął Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z wynikiem 11,72 proc. W TOP 5 znalazły się ponadto Pałac Branickich w Białymstoku oraz Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku.

Rywalizacja wśród „Najbardziej klimatycznych polskich ruin” zakończyła się zwycięstwem Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, który zdobył 15,27 proc. głosów. Za nim znalazły się ruiny Zamku w Czorsztynie – 13,01 proc. – oraz Zamek Ogrodzieniec z wynikiem 12,48 proc. Pierwszą piątkę zamknęły Zamek Chojnik i Zamek Krzyżacki w Toruniu.

Moszna z podwójnym zwycięstwem, Białystok ulubieńcem Polaków

Zamek w Mosznej może pochwalić się podwójnym sukcesem. Oprócz zwycięstwa w kategorii pałacowej obiekt okazał się również numerem jeden w zestawieniu „Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy”, zdobywając aż 24,60 proc. głosów – był to najwyższy udział spośród zwycięzców wszystkich kategorii. Oceniany przez pryzmat hotelu, drugie miejsce zajął Zamek Czocha z wynikiem 19,72 proc., a trzecie – Zamek Janów Podlaski z udziałem 9,94 proc. głosów. W TOP 5 znalazły się także Hotel Zamek Ryn oraz Zamek Kliczków.

Równie ciekawie zakończyła się rywalizacja w najważniejszej kategorii z punktu widzenia samych internautów – „Ulubiony zamek lub pałac Polaków”. Tutaj organizatorzy nie przedstawili żadnych nominacji i pozostawili wybór całkowicie głosującym. Najwięcej wskazań zebrał Pałac Branickich w Białymstoku – 7,47 proc., wyprzedzając Zamek w Łańcucie z wynikiem 7,09 proc. oraz Zamek w Malborku, który zdobył 5,87 proc. głosów. Kolejne miejsca zajęły Zamek Książ i Zamek Czocha.

Skala wskazań była jednak znacznie szersza niż sama czołówka zestawienia. Internauci wymienili w kategorii otwartej aż 167 różnych zamków i pałaców z całej Polski. Pokazuje to nie tylko bogactwo i różnorodność krajowej oferty turystyki historycznej, ale także zainteresowanie obiektami spoza grona najbardziej rozpoznawalnych.

Autor: Travelist / Materiały prasowe

Jeden z najpopularniejszych plebiscytów w historii redakcji

Swoimi obserwacjami po zakończonym głosowaniu dzieli się Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist: – Z jednej strony obecność takich obiektów jak Książ, Malbork czy Wawel w czołówce nie jest wielkim zaskoczeniem. Z drugiej wyniki pokazują, że Polacy doceniają również miejsca mniej oczywiste, jak np. Pałac Marianny Orańskiej, który zajął trzecie miejsce wśród najpiękniejszych pałaców. Różnorodna była również kategoria otwarta, w której pojawiło się zarówno wiele obiektów bez nominacji, jak i te obecne już na listach, lecz tym razem wyprzedzające największe ikony turystyczne. Dobrym przykładem jest choćby Zamek Świny, który w kategorii głównej zebrał więcej wskazań niż Wawel.

Mówi jednocześnie, że skala zainteresowania inicjatywą wśród internautów ogromnie go cieszy. – Pod względem zaangażowania użytkowników Ranking Polskich Zamków i Pałaców Magazynu Travelist okazał się drugim najpopularniejszym plebiscytem w całej historii naszej redakcji, ustępując jedynie naszemu rekordowemu projektowi sprzed kilku lat. To pokazuje, jak duży potencjał wciąż ma turystyka związana z historią, kulturą i miejscami z charakterem – podkreśla Marek Świrkowicz.

Zaangażowanie nie kończyło się na samym głosowaniu. Duża część osób zdecydowała się również wziąć udział w konkursie i uzasadnić, dlaczego wskazany przez nich zamek lub pałac zasługuje na szczególne wyróżnienie. Kapituła konkursowa wybrała już najlepsze odpowiedzi i przyznała nagrody. Laureaci otrzymali środki Travelist do wykorzystania na rezerwacje hotelowe oraz rodzinne pakiety do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego wraz z noclegiem.

Pierwsza edycja Rankingu Polskich Zamków i Pałaców pokazała, jak duże zainteresowanie budzi nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe. Zamki, pałace i ruiny są nie tylko świadectwem historii, ale również atrakcyjnymi celami współczesnych podróży, które pozwalają poznawać regiony, ich kulturę i lokalną tożsamość. Cieszymy się, że jako Polska Organizacja Turystyczna mogliśmy zaangażować się w inicjatywę, która w tak szeroki sposób promuje te miejsca i zachęca do odkrywania zarówno najbardziej znanych zabytków, jak i obiektów, które nieraz pozostają poza głównymi szlakami turystycznymi – zwraca uwagę Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pełne wyniki rankingu, a także więcej informacji o zwycięzcach i wyróżnionych obiektach można znaleźć w Magazynie Travelist: https://travelist.pl/magazyn/zamki-w-polsce