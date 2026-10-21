Z Orlika na wielki stadion i do telewizji! Zwycięzcy polecą na treningi do FC Porto

Walka o marzenia i wyjazd do FC Porto. Niezwykła nagroda czeka na młodych piłkarzy

To może być dla nich przygoda życia! Zwycięzcy największego w Polsce turnieju piłkarskiego dla młodzieży "Z Orlika na Stadion" polecą na zgrupowanie do jednego z najlepszych klubów w Europie. Nagrodą główną jest trening w słynnej akademii FC Porto, gdzie pod okiem portugalskich szkoleniowców będą mogli rozwijać swoje talenty.

Na 12 zwycięskich drużyn czeka nie tylko możliwość poznania metodologii treningowej aktualnego mistrza Portugalii, ale także rozegranie sparingów z młodzieżowymi drużynami "Smoków". To szansa, o jakiej marzą tysiące młodych adeptek i adeptów futbolu w całej Polsce. Zanim jednak spakują walizki, muszą stoczyć zaciętą walkę na krajowych boiskach.

Gigantyczna skala turnieju. Padły dziesiątki tysięcy goli

Emocje związane z turniejem "Z Orlika na Stadion" sięgają zenitu. Za nami już półtora miesiąca zaciętej rywalizacji na etapach lokalnym i regionalnym. Skala wydarzenia robi ogromne wrażenie – do gry zgłosiło się ponad 15 tysięcy drużyn w trzech kategoriach wiekowych: U-13, U-14 i U-15.

W całej Polsce na 865 boiskach rozegrano łącznie 3,5 tysiąca miniturniejów. W ponad 20,5 tysiąca meczów młodzi zawodnicy strzelili aż 95,8 tysiąca goli, co daje imponującą średnią 4,65 bramki na spotkanie! Z tego ogromnego grona wyłoniono 576 drużyn, które wciąż mają szansę na wielki triumf.

Minister sportu nie kryje emocji. "To radość z gry i pasja"

Wagę wydarzenia podkreśla Minister Sportu i Turystyki, Jakub Rutnicki. Jak sam przyznaje, za imponującymi liczbami kryją się przede wszystkim sportowe emocje i zaangażowanie młodych ludzi, którzy na Orlikach mogą rozwijać swoje piłkarskie talenty.

– Turniej Z Orlika na Stadion to dziesiątki tysięcy młodych zawodniczek i zawodników na boiskach w całej Polsce. Za tymi liczbami stoją przede wszystkim sportowe emocje, radość z gry i pasja, które chcemy rozwijać wśród młodych ludzi – mówi minister. – Zakończenie etapów lokalnego i regionalnego to dopiero początek kolejnych emocji. Trzymam kciuki za wszystkich uczestników – dodaje.

Decydująca faza w 16 miastach Polski

Teraz rywalizacja wkracza w decydującą fazę. Już od 21 do 28 października rozpoczną się finały makroregionalne, które wyłonią finalistów. Walka o awans toczyć się będzie w 16 miastach w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie czy Sopocie. Zespoły rywalizują w dwóch ścieżkach: Junior – dla szkół podstawowych oraz Junior Pro – dla szkółek piłkarskich i akademii.

Junior:

Zielona Góra – Makroregion 1 (zachodniopomorskie, lubuskie)

Bydgoszcz – Makroregion 2 (pomorskie, kujawsko-pomorskie)

Choroszcz – Makroregion 3 (warmińsko-mazurskie, podlaskie)

Warszawa – Makroregion 4 (mazowieckie, łódzkie) *wszystkie mecze 21 października

Poznań – Makroregion 5 (dolnośląskie, wielkopolskie)

Kędzierzyn-Koźle – Makroregion 6 (opolskie, śląskie)

Kraków – Makroregion 7 (małopolskie, świętokrzyskie)

Lublin – Makroregion 8 (lubelskie, podkarpackie)

Junior Pro:

Szczecin – Makroregion 1 (zachodniopomorskie, lubuskie)

Sopot – Makroregion 2 (pomorskie, kujawsko-pomorskie)

Elbląg – Makroregion 3 (warmińsko-mazurskie, podlaskie)

Zduńska Wola – Makroregion 4 (mazowieckie, łódzkie)

Ząbkowice Śląskie – Makroregion 5 (dolnośląskie, wielkopolskie)

Bytom – Makroregion 6 (opolskie, śląskie)

Sandomierz – Makroregion 7 (małopolskie, świętokrzyskie)

Mielec – Makroregion 8 (lubelskie, podkarpackie)

Z tej fazy do wielkiego finału w Gdańsku awansuje 96 najlepszych drużyn dziewcząt i chłopców. To właśnie one staną przed szansą na zdobycie głównej nagrody. Na 12 zwycięskich drużyn czeka zgrupowanie szkoleniowe w FC Porto.

Wielki finał na stadionie i transmisja w TVP Sport

Ostatni etap zmagań zaplanowano na 12 i 13 listopada w Gdańsku. Pierwszego dnia rozegrane zostaną mecze fazy grupowej i półfinały na trzech obiektach piłkarskich na terenie miasta. Z kolei dzień później, 13 listopada, na wszystkich czeka prawdziwe święto futbolu.

Mecze decydujące o zwycięstwie w całym turnieju odbędą się na prestiżowej Polsat Plus Arenie Gdańsk. Zmagania najlepszych młodych drużyn w kraju będzie można śledzić na żywo na antenie TVP Sport, co z pewnością doda wydarzeniu jeszcze większej rangi. Partnerem strategicznym turnieju jest ORLEN.