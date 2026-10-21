Przemyt papierosów w Białymstoku. Nielegalny towar transportowali balonami

Zatrzymanie przemytników na terenie kompleksu leśnego

Współpraca funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Straży Granicznej w Kuźnicy pozwoliła na ujęcie trzech podejrzanych osób. Mężczyźni zostali zaskoczeni przez mundurowych w lesie podczas przepakowywania nielegalnych papierosów z pojazdów. W jednym z kontrolowanych samochodów policjanci odnaleźli 90 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. W drugim aucie znajdowało się kolejne 30 tysięcy sztuk wyrobów tytoniowych pochodzących z terytorium Białorusi.

Krajanka tytoniowa w mieszkaniu i straty skarbu państwa

Dalsze działania policjantów doprowadziły do przeszukania miejsca zamieszkania 42-letniego podejrzanego. W trakcie tych czynności mundurowi zabezpieczyli około 5 kg krajanki tytoniowej, która nie posiadała wymaganych polskich znaków skarbowych akcyzy. Funkcjonariusze wyliczyli, że wartość niezapłaconych należności związanych z tą kontrabandą wyniosła blisko 220 000 zł. Zabezpieczony towar został przekazany do dalszych procedur prowadzonych przez służby mundurowe.

Zarzuty i konsekwencje prawne dla podejrzanych

Wszyscy trzej zatrzymani usłyszeli po dwa zarzuty dotyczące przemytu oraz paserstwa celnego wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo mężczyźni odpowiedzą za złamanie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i ochronie bezpieczeństwa narodowego. Sąd Rejonowy w Białymstoku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 42-latka oraz 45-latka na okres 3 miesięcy. Wobec 66-letniego mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a sprawcom grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Źródło: Policja.pl