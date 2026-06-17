City break od Malty po Barcelonę! Plaże, smaki i nocne życie w jednym pakiecie

Tegoroczna edycja rozpoczyna się 1 września 2025 r. i potrwa do połowy października. Jej celem jest pokazanie wyjazdów typu city break z różnych perspektyw: zwiedzania, plażowania, lokalnych smaków, rodzinnych wakacji, kobiecych wypadów, męskich przygód oraz natury. Filmy na potrzeby kampanii zostały zrealizowane z wykorzystaniem najnowszego narzędzia Google do generowania wideo. Kluczową rolę odegrała w tym sztuczna inteligencja – nie tylko na etapie produkcji, lecz także jako integralny element warsztatów, podczas których rozwijano insighty i koncepty kreatywne.

City break nie jest już tylko spontanicznym wypadem – to forma podróży, która powinna być swobodnie dopasowana do stylu życia i oczekiwań podróżnika. Dlatego w naszej kampanii pokazujemy różnorodne podejścia do krótkich wyjazdów: od intensywnego zwiedzania, przez kulinarne odkrycia, aż po relaks na plaży.

- mówi Inga Wawrzyniak-Gacek, Marketing & Communications Director w eSky Group.

Eska Summer City Olsztyn u swojego motoryzacyjnego partnera Dacia Alcar

Rozwój idei z 2024 roku

Po pozytywnym odbiorze zeszłorocznej odsłony kampanii przez klientów, eSky.pl kontynuuje sprawdzoną formułę, rozwijając ją o nowe kierunki i działania promocyjne. Internetowe biuro podróży ponownie stawia na kategorię city break’ów, odpowiadającą preferencjom użytkowników. Bazuje na analizie danych, badaniach, obserwacjach trendów podróżniczych oraz eksperckiej wiedzy, która pozwala pokazać nie tylko oczywiste miejsca na mapie świata.

3 główne kategorie city break’ów 2025 r.:

Zwiedzanie – m.in. Dubaj, Barcelona, Cypr

Plażowanie – Malaga, Malta, Lamezia Terme

Foodie – Ateny, Katania, Lizbona

Dodatkowo podróżnicy mogą wybierać spośród innych, dopasowanych aktywności:

Rodzinna przygoda – Londyn, Disneyland, Legoland

Babski wyjazd – Mediolan, Nicea, Sycylia

W męskim stylu – Amsterdam, Madryt, Porto

Natura – Norwegia, Łotwa, Gruzja

Dzięki wyraźnemu podziałowi na potrzeby i style podróżowania, możemy jeszcze skuteczniej trafić do konkretnych grup odbiorców. Każda z kategorii ma swój własny klimat, język i dynamikę, co wzmacnia jej rozpoznawalność i autentyczność.

- dodaje Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w eSky Group.

Strategia komunikacji

Kampania „City Break to MY” w 2025 roku będzie prowadzona w Polsce poprzez działania płatne w digitalu: YouTube, social media, VOD, Google Ads. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Wielkiej Brytanii Grupa eSky planuje z kolei aktywność w kanałach własnych (strona www, newslettery, pushe, social media).

Materiały wideo skupiają się na inspiracjach podróżniczych z trzech głównych kategorii (zwiedzanie, plażowanie, lokalne smaki), bazując na emocjach, doświadczeniach i unikalnych cechach każdego miejsca, co ma pozwolić odbiorcy w pełni wczuć się w rolę głównego bohatera podróży. 2 z 5 filmów stworzonych na potrzeby kampanii powstały w VEO 3 – najnowszym narzędziu Google do generowania wideo na podstawie opisów (promptów). Ich realizacja była częścią warsztatów Data x Human x AI, podczas których sztuczna inteligencja odgrywała kluczową rolę nie tylko jako narzędzie produkcyjne, ale także jako partner kreatywny w procesie twórczym. Warsztaty bazowały na doświadczeniach i wnioskach z zeszłorocznej kampanii, opierając się na trzech filarach:

DATA – analiza i wykorzystanie danych pozwoliły lepiej zrozumieć potrzeby odbiorców i wyciągnąć lekcje z wcześniejszych działań,

HUMAN – ekspercka wiedza uczestników oraz ich insighty nadawały kierunek narracji i osadzały ją w realnym kontekście,

AI – technologie sztucznej inteligencji wspierały generowanie pomysłów, rozwijały koncepcję filmów podczas warsztatów, a finalnie umożliwiły przełożenie kreatywnych idei na nowoczesną formę wizualną.

Dzięki synergii danych, ludzkiej perspektywy i AI powstały materiały, które nie tylko odpowiadają na cele komunikacyjne kampanii, ale także pokazują, jak sztuczna inteligencja może wspierać proces twórczy na każdym jego etapie.

Pakiety city break

Pakiety dynamiczne Lot+Hotel (City Break lub Wakacje) to obecnie najszybciej rozwijający się produkt w portfolio Grupy eSky. Klienci mogą rezerwować przelot i nocleg w jednej transakcji, wybierając spośród 550 linii lotniczych i dziesiątek tysięcy hoteli na całym świecie. Dodatkowo, w ramach elastycznego pakietu dostępne są transfery lotniskowe, opcja dokupienia ubezpieczenia, a całość jest objęta ochroną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), która zapewnia bezpieczeństwo finansowe podróżnych. Co istotne, pakiety Lot+Hotel oferują gwarancję najniższej ceny, w związku z czym użytkownicy mają pewność najlepszej oferty dostępnej na rynku w danym momencie.