9000 km tras rowerowych: Emilia-Romania na dwóch kółkach [GALERIA]

Dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu i ponad 9000 kilometrów tras, Emilia-Romania oferuje wszystko, o czym kolarze mogą marzyć: zarówno ci, poszukujący sportowych wyzwań, jak i podróżnicy, którzy chcą odkrywać region we własnym tempie. Szlaki prowadzą przez wybrzeże Adriatyku, równiny, wzgórza, lasy aż po Apeniny, często z możliwością dojazdu koleją, co wspiera ideę podróżowania w duchu slow i eco. Wakacje rowerowe w Emilii-Romanii przyciągają różnorodnych cyklistów – od entuzjastów kolarstwa szosowego, przez fanów gravelu i MTB, po użytkowników rowerów elektrycznych, poszukujących spokojnych wycieczek wśród przyrody, sztuki, historii i kuchni.

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Trasy dla każdego stylu jazdy

Wśród najważniejszych tras znajduje się Via Romagna – pierwsza stała regionalna trasa we Włoszech przeznaczona w całości dla rowerzystów, prowadzona bocznymi asfaltowymi drogami o niskim natężeniu ruchu i szutrowymi odcinkami. Trasa liczy 463 km i biegnie przez 30 gmin regionu: od wybrzeża Adriatyku aż po wzgórza Romanii, przecinając prowincje Ferrara, Rawenna, Forlì-Cesena i Rimini. Na trasie znajduje się ponad 100 obiektów przyjaznych rowerzystom oraz 20 twierdz i miasteczek z historyczną zabudową. W 2025 roku zakończy się jej kompleksowe mapowanie z uwzględnieniem punktów serwisowych, miejsc postojowych i atrakcji.

Łatwiejsze odcinki dla początkujących

Rimini - Cesena to początkowy odcinek trasy, która jest stosunkowo równa i nadaje się doskonale dla początkujących rowerzystów. Prowadzi przez płaskie tereny z widokiem na wybrzeże Adriatyku oraz malownicze miasteczka.

Cesena - Forli to szlak idealny dla osób ceniących spokojniejszą jazdę, na którym mogą podziwiać malownicze wzgórza i krajobrazy regionu.

Faenza – Brisighella – Imola to malowniczy i łagodnie pofalowany teren, który łączy Romanię z Toskanią. Trasa rowerowa wiedzie przez Faenzę – światową stolicę ceramiki, pełną historii i rzemieślniczej tradycji.

Szlak dla profesjonalistów

Forli - Marradi to odcinek dla bardziej doświadczonych kolarzy, występują tu pagórkowate tereny, wymagające dobrej kondycji fizycznej. Podczas tej wyprawy rowerzyści mają okazję podziwiać przepiękne krajobrazy w Parku Narodowym Lasów Casentinesi, górę Monte Falterona oraz Campignę.

Kolejnym popularnym szlakiem jest The Ciclovia del Sole – biegnąca z Bolonii. To lekka, bezpieczna trasa o długości 50 km, poprowadzona po dawnej linii kolejowej między Mirandolą a Sala Bolognese. Trasa przyciąga miłośników długodystansowych wypraw, ale także rodziny podróżujące z przyczepkami i rowerami elektrycznymi.

W regionie Parma i Busseto powstała w 2021 roku kolejna ceniona trasa – Food Valley Bike. Ma 70 km i prowadzi przez tereny związane z postacią Giuseppe Verdiego, a także z lokalną produkcją wędlin i serów takich jak Culatello di Zibello czy Parmigiano Reggiano. To propozycja dla rowerzystów szukających spokojnej jazdy pośród wiejskich krajobrazów, z możliwością zatrzymania się na degustacje i wizyty u lokalnych producentów. Trasa składa się z ośmiu etapów i nadaje się dla każdego typu roweru.

Dla bardziej wymagających przygotowano też znakowane trasy typu Granfondo, takie jak Nove Colli w Cesenatico, Via del Sale czy Granfondo Squali w Cervii – to w sumie 970 km z przewyższeniami sięgającymi 6500 m. Na szlakach pojawiają się stacje ładowania e-bike’ów, punkty serwisowe i miejsca odpoczynku z zadaszeniem.

Hotele rowerowe i infrastruktura

W regionie działa ponad 100 wyspecjalizowanych hoteli rowerowych oraz około 200 obiektów przyjaznych cyklistom, które oferują m.in. bezpieczne przechowywanie sprzętu, serwis, doradztwo trasowe, a coraz częściej także ładowarki do rowerów elektrycznych. Od 10 lat funkcjonuje konsorcjum Terrabici, skupiające ponad 40 obiektów świadczących usługi na poziomie dostosowanym do oczekiwań międzynarodowych gości. Celem organizacji jest promocja Emilii-Romanii jako wiodącego regionu turystyki rowerowej w Europie.

Turystyka miejska i kulturalna na rowerze

Zwiedzanie Emilii-Romanii na rowerze to nie tylko przygoda sportowa, ale też kulturowa i kulinarna. Wiele tras prowadzi przez zabytkowe miasta regionu jak Ferrara, Rimini, Rawenna, Cesena czy Forlì.

Ferrara, wpisana na listę UNESCO jako "Miasto Renesansu", znajduje się również na liście „Miast Rowerów” z fantastyczną siecią tras – zarówno miejskich jak i prowadzących np. do Parku Delty Rzeki Pad. Rimini z kolei pozwala połączyć wypoczynek nad morzem z wycieczkami do doliny rzeki Marecchia i malowniczych zamków San Leo i Villa Verucchio.

W mieście działa też nowoczesny park rowerowy z wypożyczalnią. Rawenna to znane na całym świecie miasto sztuki, słynne m.in. ze swoich mozaik, a także niedawno otwartego Muzeum Byrona, odwiedzonego niedawno przez brytyjską parę królewską. To także doskonały punkt wypadowy dla rowerzystów chcących dotrzeć na wybrzeże, np. do Cervii i Milano Marittimy czy Cesenatico przez dający cień las sosnowy o wielowiekowej historii. W Forlì i Cesenie natomiast, znajdziemy połączenie winnic, uzdrowisk i wzgórz – idealne dla bardziej zaawansowanych cyklistów szukających trasy z widokiem i charakterem.

Najważniejsze wydarzenia rowerowe

W dniach 6–9 września 2025 r. na torze Misano World Circuit odbędzie się Italian Bike Festival – największe we Włoszech plenerowe wydarzenie rowerowe dla szerokiej publiczności. Oprócz stoisk i pokazów sprzętu, w programie przewidziano specjalny Europejski Konkurs Rowerowy dla Mediów.

W przyszłym roku, po tegorocznym wydarzeniu w Gdańsku, 16–19 czerwca 2026 r. miasto Rimini będzie gościło Velo-city – międzynarodową konferencję poświęconą mobilności rowerowej, organizowaną przez Europejską Federację Cyklistów (ECF). W wydarzeniu udział weźmie ok. 1600 delegatów z 60 krajów, a program obejmuje warsztaty, prezentacje, wycieczki rowerowe i dyskusje o przyszłości zrównoważonego transportu.

Ze względu na silne tradycje związane z kolarstwem i doskonale rozwiniętą turystykę rowerową, Emilia-Romania to jedna z najważniejszych destynacji dla miłośników dwóch kółek. Mamy około 9000 kilometrów ścieżek rowerowych w całym regionie, doskonale przygotowaną infrastrukturę, organizujemy i gościmy wiele wydarzeń zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów. W przyszłym roku będzie to m.in. Velo-city w Rimini, mieście, które może poszczycić się prowadzeniem polityki rowerowej na najwyższym światowym poziomie

- mówi Andrea Manusia, Project Manager w departamencie kolarstwa APT Servizi Emilia-Romagna.