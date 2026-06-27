Mateusz Ponitka odrzuca oferty z Euroligi. Dlaczego kapitan reprezentacji zostaje w Turcji?

Mateusz Ponitka wybiera kadrę narodową

Skrzydłowy podpisał umowę na rok, z możliwością przedłużenia współpracy o kolejne rozgrywki. W poprzednim sezonie drużyna ze Stambułu awansowała do półfinałów w krajowej superlidze oraz Pucharze Europy. Obie batalie ostatecznie zakończyły się zwycięstwem Besiktasu Stambuł, z którym Bahcesehir przegrał 2-3 w lidze i w pucharowym dwumeczu. Koszykarz występował już w przeszłości na tym szczeblu w barwach Lokomotiwu Kuban Krasnodar, Ostendy oraz Zastalu Zielona Góra.

W ubiegłych latach kapitan reprezentacji spędził pięć sezonów na parkietach Euroligi, reprezentując barwy Zenita Sankt Petersburg, Panathinaikosu Ateny oraz Partizana Belgrad. Odrzucenie nowych ofert z tych rozgrywek wynika z chęci regularnych występów w drużynie narodowej, co często bywa utrudnione przy napiętym kalendarzu. Elitarne zmagania zostały rozszerzone do dwudziestu klubów, co generuje większe trudności. Taka zmiana formatu oznacza dla zawodników znacznie większe obciążenia fizyczne niż jeszcze kilka lat temu.

- Miałem propozycje z Euroligi, ale czuję się tu dobrze, chciałem zostać - powiedział PAP koszykarz, który nad Bosforem gra od 2024 r.

- Terminarz Euroligi od lat nie ułatwia występów w kadrze, a ja chcę grać w reprezentacji i dawać jej jak najwięcej - dodał, zwracając uwagę, że poszerzone do 20 drużyn rozgrywki Euroligi to także większe obciążenia dla koszykarzy niż kilka lat temu.

Kto poprowadzi zespół w nowym sezonie?

Nowym szkoleniowcem tureckiej ekipy został Aleksandar Djordjevic, który na tym stanowisku zastąpił swojego rodaka, Marko Baraca. Uznany Serb ma na koncie wiele medali z najważniejszych międzynarodowych turniejów wywalczonych w roli zawodnika. Zdobył wicemistrzostwo olimpijskie w 1996 roku, mistrzostwo świata w 1998 roku oraz trzykrotne mistrzostwo Europy. Jako selekcjoner kadry narodowej poprowadził reprezentację Serbii do srebrnych medali mistrzostw świata w 2014 roku, igrzysk olimpijskich w 2016 roku oraz mistrzostw Starego Kontynentu w 2017 roku.

W składzie ekipy ze Stambułu pozostanie wielu utalentowanych koszykarzy, w tym trzydziestojednoletni Marcquise Reed, dwukrotny MVP sezonu zasadniczego ligi tureckiej. Na parkiecie kibice zobaczą również Malachiego Flynna, który był najskuteczniejszym graczem zespołu w minionych rozgrywkach, notując świetne statystyki rzutowe i asysty. W Pucharze Europy amerykański zawodnik rzucał średnio 17,7 punktu, a w zmaganiach ligowych osiągnął wynik 15,7 punktu. Ważnym ogniwem zespołu nadal będzie dotychczasowy kapitan drużyny, Tyler Cavanaugh.