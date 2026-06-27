MŚ 2026 i porażka Urugwaju. Jakie słowa wypowiedział trener?

MŚ 2026 kończą się dla południowoamerykańskiej drużyny

Podopieczni Marcelo Bielsy zakończyli zmagania na mistrzostwach świata po porażce 0:1 z Hiszpanią. Wcześniej zespół z Ameryki Południowej zremisował spotkania z Arabią Saudyjską oraz Republiką Zielonego Przylądka w fazie grupowej. Gromadząc zaledwie dwa punkty, południowoamerykańska drużyna zajęła trzecie miejsce w zestawieniu. Taki rezultat ostatecznie pozbawił piłkarzy jakichkolwiek szans na upragniony awans do 1/16 finału mistrzostw. Szkoleniowiec wziął na siebie pełną odpowiedzialność za słaby występ swoich podopiecznych.

Podczas oficjalnej konferencji prasowej trener otwarcie ocenił nie tylko ostatnie spotkanie, ale cały okres swojej pracy. Siedemdziesięcioletni selekcjoner, którego umowa wygasa bezpośrednio po turnieju, wskazywał na pewien brak szczęścia. W jego opinii przebieg rozegranych spotkań na boisku sugerował znacznie lepszy rezultat punktowy. Mimo wszystko to rywale z Europy cieszyli się ze skromnego zwycięstwa, dającego im triumf w całej grupie. Dla reprezentacji Półwyspu Iberyjskiego był to niezwykle wymagający test fizyczny i taktyczny.

- Myślę, że zasłużyliśmy na siedem punktów, a zdobyliśmy tylko dwa -

Kto wygrał ten niezwykle trudny i wymagający pojedynek?

Reprezentacja Hiszpanii, prowadzona przez Luisa de la Fuente, zaprezentowała niezwykle skuteczną organizację gry obronnej. Opiekun zwycięskiego zespołu podkreślał na pomeczowej konferencji ogromne znaczenie dyscypliny taktycznej swoich zawodników. Piłkarze z Europy konsekwentnie realizowali założenia sztabu i utrzymywali kontrolę nad trudnym przeciwnikiem. Ten wywalczony triumf zapewnił im pierwsze miejsce w zestawieniu oraz komfortową pozycję startową w kolejnej fazie. Tymczasem w obozie przegranych panował ogromny smutek i powszechne poczucie zupełnie niespełnionych nadziei.

Marcelo Bielsa niezwykle surowo ocenił swój trzyletni dorobek na stanowisku selekcjonera kadry narodowej Urugwaju. Doświadczony szkoleniowiec całkowicie umniejszył rangę wcześniejszych osiągnięć, takich jak czwarta lokata w kwalifikacjach czy brązowy medal Copa America. Według niego te dobre wyniki pozostają bez żadnego znaczenia w obliczu wczesnej eliminacji. Zdecydowana postawa hiszpańskich zawodników wyraźnie kontrastowała z rosnącą frustracją ekipy mającej dotąd znacznie wyższe aspiracje. Zwycięzcy skutecznie udowodnili, że potrafią elastycznie dostosować taktykę do skomplikowanych warunków dyktowanych przez rywali.

- Co ja zrobiłem dla urugwajskiego futbolu. Nic, skoro przez trzy lata pracy tak naprawdę nie osiągnęliśmy żadnych wyników. Czwarte miejsce w eliminacjach do mundialu nic nie znaczy. Podobnie jak trzecie miejsce w Copa America. O tym, co tu się wydarzyło nie muszę już mówić. To była kadencja, która niczego po sobie nie zostawiła -