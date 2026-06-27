Belgia rozgromiła Nową Zelandię 5:1 na MŚ 2026. Zobacz kto awansował

Wysokie zwycięstwo Czerwonych Diabłów

Mecz pomiędzy Nową Zelandią a Belgią zakończył się wynikiem 1:5. Spotkanie w ramach MŚ 2026 rozegrano w kanadyjskim Vancouver na oczach ponad 52 tysięcy widzów. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem Belgów, ale po przerwie padło aż pięć bramek. Wynik otworzył Leandro Trossard w 28. minucie.

W drugiej połowie Belgowie zdominowali rywali. Na listę strzelców wpisali się m.in. Kevin De Bruyne i Romelu Lukaku. Jedynego gola dla Nowej Zelandii zdobył Elijah Just. Sędzią głównym tego spotkania był Jordańczyk Adham Makhadmeh. Porażka Nowej Zelandii oznacza jej pożegnanie z turniejem.

Kto zagra w fazie pucharowej

W drugim meczu tej samej grupy padł remis. Egipt podzielił się punktami z Iranem, kończąc spotkanie wynikiem 1:1. Taki rozwój wydarzeń sprawił, że to Belgia i Egipt zagrają w fazie pucharowej. Obie drużyny pokazały się z bardzo dobrej strony podczas dotychczasowych spotkań.

Sytuacja Iranu pozostaje skomplikowana. Zespół ten musi czekać na rezultaty w pozostałych grupach, aby dowiedzieć się, czy wyniki innych spotkań dadzą im awans. Dla kibiców z Iranu to z pewnością czas pełen niepewności i napięcia w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcia.