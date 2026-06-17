Plecaki podróżne robią furorę na Allegro! Idelane do samolotu jako bagaż podręczny

Plecaki dominują na rynku bagażowym. Rosnące zainteresowanie można zauważyć także w wyszukiwarkach – fraza „plecak do samolotu” była w Polsce wyszukiwana o blisko 33% częściej niż w poprzednim roku, natomiast „plecak do samolotu 40 x 20 x 25” – aż o 49% częściej (dane z Google za kwiecień br.). Skąd ten trend? Wszystko wskazuje na to, że pasażerowie zaczęli reagować na wzmożone kontrole bagażu kabinowego na lotniskach i kupują plecaki, które na pewno spełnią wymogi.

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Co kupują Polacy?

Najchętniej wybierane są plecaki w cenie do 200 zł, często z dodatkowymi przegródkami i możliwością powiększenia. Polscy użytkownicy sięgają najczęściej po modele marek Puccini, Wittchen, Peterson czy Zagatto, na rynku czeskim i słowackim decydują się na Cabinzero, Zagatto, Puccini i Kono. Ulubione kolory Polaków to: czarny, pudrowy róż oraz granatowy, a Czechów i Słowaków: czarny, pudrowy róż i beżowy. Na Allegro widać również duży wzrost zainteresowania małymi walizkami kabinowymi – sprzedaż w tej kategorii wzrosła aż o 110% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Polacy wciąż szukają sposobów na tanie podróżowanie. Zamiast dopłacać za bagaż rejestrowany, wolą zainwestować raz w plecak, który będzie zgodny z wymogami przewoźników i posłuży jako bagaż podręczny. Często do zakupów podchodzą bardzo świadomie – porównują rozmiary, wybierają modele z dodatkowymi przegródkami i dokupują akcesoria, które ułatwiają pakowanie

- mówi Nina Bieranowska, Senior Category Owner w Allegro

Polacy lubią praktyczne rozwiązania

W ostatnim czasie Allegro odnotowuje wzrost zainteresowania akcesoriów podróżnych: wag bagażowych, kosmetyczek (w tym również pudełek podróżnych na kosmetyki), organizerach i pokrowcach. Te produkty cieszą się rosnącą popularnością wśród podróżnych, którzy coraz częściej zwracają uwagę na praktyczne i ułatwiające organizację rozwiązania podczas swoich wypraw.

Zmieniające się regulacje dotyczące bagażu podręcznego skłaniają klientów linii lotniczych do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą im na swobodne i komfortowe podróżowanie. Według danych Allegro trend widoczny jest szczególnie w Polsce, ale też u naszych sąsiadów: na rynku czeskim i słowackim. Co ciekawe, choć wyszukiwarki Google w Czechach nie odnotowały wzrostu wyszukiwań, to dane sprzedażowe z Allegro pokazują wyraźny boom na plecaki kabinowe w tamtym regionie. Dynamika sprzedaży tych produktów rośnie szybciej niż w pozostałych kategoriach bagażowych, takich jak walizki czy torby.