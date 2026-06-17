Idealna podróż poślubna. Gdzie wyjechać na miesiąc miodowy?

Nie warto odkładać pytania o kierunek miesiąca miodowego na ostatnią chwilę. Czy marzy Wam się księżycowy krajobraz, białe plaże, górskie szczyty, egzotyczne kultury czy może ekstremalne wrażenia? Planowanie najlepiej rozpocząć równie wcześnie, jak przygotowania do samej uroczystości. Tylko wtedy będziecie mogli stworzyć podróż, która stanie się czymś więcej niż wakacyjnym wyjazdem – prawdziwą przygodą życia, początkiem Waszej wspólnej drogi.

ESKA: Wyspa Gozo - Spacer wzdłuż północnego wybrzeża

Wymarzone miejsca na podróż poślubną za granicą. O jakich kierunkach pary myślą najczęściej?

Wyobrażenie o idealnej podróży poślubnej to sprawa indywidualna... ale nie tylko. Trudno oprzeć się wizji ślubu z widokiem na szmaragdowe morze i białe budynki, rodem z musicalu „Mamma mia” lub pełnych uniesień podróży opisanych w książkowych romansach. Obecnie jednak nic nie działa silniej na naszą wyobraźnię niż instagramowe relacje czy facebokowe wpisy, w których młode zakochane pary pozują na tle egzotycznych widoków.

Idąc za ich przykładem, coraz więcej osób decyduje się realizować wymarzone scenariusze i swoją podróż poślubną planuje spędzić na Malediwach, Dominikanie czy Bali. Wciąż popularna jest też bliższa nam geograficznie klasyka, czyli Grecja oraz Włochy. Śniadanie w śródziemnomorskim stylu w towarzystwie ukochanej osoby? To zaledwie kilka godzin stąd!

Sprawdzone miejsca na podróż poślubną w Europie

Geograficzna bliskość, a co za tym idzie krótsza i bardziej komfortowa podróż oraz mniejsze koszty są kryteriami przemawiającymi za wyborem jednego z europejskich państw jako kierunku podróży poślubnej. To dobry cel podróży bez względu na to, czy chcecie spędzić czas aktywnie, skupić się na poznawaniu historycznych atrakcji, czy korzystać ze słonecznych dni, odpoczywając na plaży. Czy sprawdzi się w przypadku doświadczonych podróżników? Oczywiście! Odwiedzenie poznanych wcześniej miejsc pozwoli wrócić do wspólnych wspomnień i skupić się na tym, co najważniejsze podczas podróży poślubnej – cieszeniu się czasem z dala od codziennego życia i docenianiu bliskości, którą miesiąc miodowy czyni niepowtarzalną.

Grecja – romantyczny czas przy dźwiękach liry

Najbardziej charakterystyczny dla Grecji widok to białe domy z niebieskimi dachami oraz wzgórza, z których rozciąga się widok na piękne plaże. Wybór tego kierunku podróży to okazja, by wspólnie podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy, zwłaszcza podczas romantycznych zachodów słońca. W ciągu dnia inspiracją do rozmów mogą stać się starożytne zabytki, które znajdziemy tu na każdym kroku, a wieczorem wspólne plany możecie snuć w jednej z klimatycznych greckich tawern przy tradycyjnej muzyce.

Włochy – podróż poślubna winem płynąca... lub gondolą!

Włochy to kolebka kultury i sztuki, co często staje się ważnym akcentem podczas turystycznych wyjazdów. Szukając na południu Europy idealnego miejsca na podróż poślubną, trudno nie pomyśleć o Wenecji, uznawanej za miasto zakochanych. Spacery wąskimi uliczkami miasta i rejs gondolą to obowiązkowe punkty romantycznego wyjazdu.

Szukasz alternatywny dla najbardziej popularnych włoskich miast? Być może odpowiednia będzie dla was Toskania i jej winnice. Podróż połączona z degustacją to wspaniała okazja do poznania lokalnego kolorytu, zwolnienia tempa i intymnych rozmów. Castello di Ama, Castello Banfi czy Tenuta Torciano to tylko niektóre z winnic, które warto uwzględnić na swojej trasie.

Wyspy Kanaryjskie – rajska podróż do świata luksusu

Po emocjach związanych ze ślubnymi przygotowaniami i uroczystością wiele par marzy wyłącznie o odpoczynku. Świetnym wyborem mogą okazać się Wyspy Kanaryjskie gwarantujące nadmorskie, piękne krajobrazy oraz hotele i ośrodki SPA zapewniające wszelkie wygody. Bez względu na to, czy zdecydujecie się na Gran Canarie czy Teneryfę, oferta w kurortach jest naprawdę szeroka i pozwala korzystać nie tylko z zalet opcji all inclusive, ale także basenów czy zabiegów i masaży dla par. To świetna okazja, by zatrzymać się i cieszyć swoją obecnością. Aby nieco przełamać leniwą atmosferę, można oddać się uprawianiu sportów wodnych. Idealnie warunki ku temu stwarza głównie Fuerteventura otoczona przez rafy koralowe.

Azory – z miłości do przygód

Azory to wulkaniczny archipelag dziewięciu wysp na Oceanie Atlantyckim. Ich niezwykły charakter być może nie przywołuje stereotypowych romantycznych skojarzeń, ale z pewnością zainteresuje miłośników przygód i par szukających intymności z dala od zatłoczonych kurortów. Na tych odległych wyspach znajdziecie to, co w podróży poślubnej najcenniejsze – przestrzeń tylko dla Was dwojga, gdzie wśród dzikiej natury możecie celebrować początek małżeństwa bez ciekawskich spojrzeń i tłumów turystów.

Wspinaczka na Mount Pico, czyli wulkan będący najwyższym punktem Portugalii, oraz rejs po jeziorach wulkanicznych z pewnością na długo zapiszą się w pamięci nowożeńców. Wasze dłonie splecione na szczycie góry, z widokiem rozciągającym się na bezkres oceanu, to moment, gdy czas wydaje się zatrzymywać. Aktywny wypoczynek warto połączyć z wyprawą do miasteczka Furnas, słynącego z gorących źródeł. Wspólne korzystanie z termalnych basenów i podziwianie otaczającej przyrody we dwoje to idealny sposób na relaks po ślubnych wyzwaniach.

Egzotyczne kierunki na podróż poślubną

Nowożeńcy poszukujący najpiękniejszych miejsc na spędzenie miodowego miesiąca często interesują się egzotycznymi kierunkami. Przyciągają ich zwłaszcza piaszczyste plaże z turkusową wodą, które w folderach biur podróży wyglądają jak prawdziwy raj. To idealne miejsce, dla osób chcących odpocząć na łonie natury i chłonąć widoki, których próżno szukać w innych częściach świata. Podróż poślubna to często jedyna okazja, by pozwolić sobie na odległy wyjazd i warto z niej skorzystać!

Bali – duchowa uczta dla zakochanych

Wyspę leżącą na Oceanie Indyjskim wyróżniają piękne plaże i bujna roślinność, ale nie tylko. Podróż na Bali to wyjątkowa okazja, by poznać kulturowe dziedzictwo tego regionu, a tym, co szczególnie zapada w pamięć turystów, są świątynie. Tanah Lot, Besakih, Uluwatu czy Tirta Empul to tylko kilka niezwykłych miejsc, w których można zobaczyć budowle niezwykłe pod względem architektonicznym, ale także poczuć wielowiekową historię hinduizmu i jego wyznawców. Nie bez powodu Bali bywa nazywane „wyspą bogów”, a odkrywanie jej mistycznego pierwiastka może okazać się ciekawym dopełnieniem romantycznych spacerów po plaży.

Malediwy – najpiękniejsze wyspy miłości

Archipelag składający się ze stu dwudziestu wysp bywa nazywany rajem na ziemi. Nie bez powodu – białe plaże, turkusowa woda i otaczające Malediwy rafy koralowe tworzą idealne miejsce na wymarzony miesiąc miodowy. Znane są również z bogatej oferty skierowanej do turystów: luksusowe, piękne hotele oraz prywatne wille do wynajęcia pozwalają pozbyć się stresu związanego z mało komfortowymi warunkami. Ponieważ umiejscowione są na niewielkich wyspach, młoda para może liczyć na większą intymność niż w innych resortach. Odpoczynek warto połączyć z odkrywaniem morskich tajemnic, Malediwy uważane są bowiem za jedno z najlepszych miejsc na świecie do nurkowania i snorkellingu.

Dominikana – wyprawa w przeszłość z rajskim widokiem

Wybór Dominikany na miejsce romantycznej podróży okaże się odpowiedni nie tylko dla par, które liczą na wypoczynek z widokiem na zachwycające Morze Karaibskie. To również interesujący kierunek dla osób liczących na różnorodność krajobrazów – w Dominikanie można także znaleźć góry, wodospady i lasy tropikalne. Warto odwiedzić także stolicę kraju, czyli Santo Domingo, by dzięki muzeom, katedrom i twierdzom bliżej poznać historię karaibskiej wyspy. Warto wiedzieć, że Santo Domingo to najstarsze miasto Nowego Świata i ślady przeszłości są tu wyraźne jak nigdzie indziej!

Saint Lucia – podróż ku gorącym źródłom

Urokliwe zatoki, rafy koralowe i pełne palm karaibskie plaże to oblicze Saint Lucia, które przyciąga najwięcej turystów. Ale aktywna młoda para znajdzie tu również dodatkowe atrakcje. Co ciekawe, Saint Lucia została uznana za najlepszy kierunek na podróż poślubną w 2025 roku przez prestiżowy US News & World Report, potwierdzając swój status idealnego miejsca dla nowożeńców.

Do najciekawszych miejsc należy wpisane na Listę światowego dziedzictwa. UNESCO Pitons Management Area. Dwa wulkaniczne szczyty wznoszą się ponad 700 metrów ponad poziom morza. Ich zdobycie jest prawdziwym wyzwaniem, ale panoramiczny widok na szczyty czeka na przykład na odwiedzających rybacką wioskę Soufriere i szlak Tet Paul Nature Trail. Pozostałością po wulkanicznej aktywności na Saint Lucia są również gorące źródła. Aby skorzystać z romantycznej kąpieli we dwoje, warto odwiedzić Mount Soufriere, gdzie bliskość natury spotyka się z Waszą bliskością, tworząc niezapomniane wspomnienia z początku małżeńskiej drogi.

Koh Lipe – kojące sam na sam z niesamowitą przyrodą

Niewielka tajlandzka wyspa położona w południowo-zachodniej części kraju przy granicy z Malezją to idealne miejsce dla nowożeńców, którzy poszukują spokoju. Odpoczynek dla plaży, wspólnie oglądany zachód słońca oraz pyszne jedzenie z lokalnych knajpek dla wielu osób okazują się bardziej kuszące niż napięty program zwiedzania. Koh Lipe stwarza ku temu odpowiednie warunki, ponieważ zachowało kameralny charakter i pozwala na bliski kontakt z naturą. Pobyt na wyspie warto urozmaicić pieszymi wędrówkami lub wycieczkami łodzią.

Mniej typowe pomysły na podróż poślubną

Podróż życia dla każdego oznacza co innego. Wybór zależy nie tylko od możliwości finansowych, ale także od Waszych charakterów i temperamentów, dlatego oprócz popularnych turystycznych kierunków warto sprawdzić ofertę mniej oczywistych miejsc. Jeśli chcecie zorganizować wyjazd na kraniec świata lub wypełnić go ekstremalnymi przeżyciami, skorzystajcie z oferty biura podróży. Wspólna przygoda może zbliżyć Was bardziej niż klasyczny miesiąc miodowy!

Romantyczny rejs statkiem na koniec świata – Antarktydę lub Grenlandię

Tropikalne temperatury, słoneczne dni i stroje kąpielowe ukryte pod zwiewnymi ubraniami to nie Wasza bajka? Pamiętajcie, że podróż poślubna ma być dopasowana do Was, a równie romantyczny co zachód słońca na Malediwach, może być wspólne wypatrywanie zorzy polarnej! Jeśli wolicie oglądać strzeliste fiordy i spędzić noc na statku unoszącym się pośród zimnych wód północy, warto sprawdzić wycieczkę Fiordy, lodowce i wulkany. To wyjątkowy rejs z Islandii na Grenlandię, podczas którego będziecie podziwiać surowy krajobraz i arktyczną faunę.

Pełną nowych wrażeń podróż statkiem można także odbyć na półkuli

południowej. Pary, które zdecydują się na Rejs u wybrzeży Patagonii, Falklandów i Antarktydy przebędą drogę od słonecznego Buenos Aires, aż do skutych lodem wybrzeży zatoki Paradise Island. Wycieczka łączy relaks na komfortowym statku oraz różnorodne wakacje, gwarantujące całą masę wspólnych wspomnień.

Podróż poślubna na drugą stronę globu – do Australii

Australia i położone na Pacyfiku wyspy to odległy kierunek, na którą rzadko decydują się osoby, mogące pozwolić sobie na zaledwie kilka dni urlopu. Miesiąc miodowy może być niepowtarzalną okazją, by wybrać się w podróż na drugą stronę globu! Jeśli obawiacie się planowania takiej wyprawy, zwłaszcza będąc przytłoczeni ślubnymi przygotowaniami, idealnym rozwiązaniem mogą być zorganizowane wyjazdy.

Pocztówka z końca świata, Wyspy Pacyfiku czy Po drugiej stronie ziemi to propozycje, w których nie mogło zabraknąć takich klasyków jak zwiedzanie Sidney, wizyty w geotermalnej strefy w Rotorua czy podziwiania nowozelandzkich krajobrazów znanych z filmów „Władca Pierścieni”. Każda z wycieczek ma również swoje oryginalne atrakcje, dzięki którym można zrelaksować się na pacyficznych wyspach lub zobaczyć rafę koralową u wybrzeży Australii.

Coś dla aktywnych – podróż poślubna wymagająca kondycji

Dla wielu osób sposobem na wypoczynek staje się aktywność. Jeśli należycie do tej grupy i zamiast fotografii z rajskich plaż, chcecie przywieźć wspomnienia, jak wspólnie zdobywaliście kolejne podróżnicze cele, sprawdźcie ofertę wycieczek do Ugandy, Wenezueli czy Kostaryki. Wejście na jedną z najstarszych gór świata, która dodatkowo posiada wyjątkowy płaski szczyt, jest możliwe dzięki wycieczce Zaginiony Świat – wyprawa na Roraimę.

Intensywny czas spędzą również pary, które wybiorą się do Ameryki Środkowej, gdzie podczas wyprawy Kostaryka aktywnie! doświadczą skrajnych wrażeń – od rejsu z widokiem na wulkan, przez spacer w koronach drzew dżungli, aż po rafting po rzece Sarapiquí.

Aktywny wypoczynek może oznaczać też pełen uważności kontakt z przyrodą. Doświadczą go uczestnicy wyjazdu Uganda: W Królestwie Dzikich Goryli, podczas którego odwiedzą największa parki narodowe Ugandy oraz Nieprzenikniony Las Bwindi, w którym podążą tropem goryli.

Pory roku przy planowaniu podróży poślubnej

Obecnie sezon ślubny trwa praktycznie przez cały rok – część par wciąż pozostaje przy letnich terminach, licząc na słoneczną pogodę, ale coraz częściej wybór pada także na wiosenne miesiące, a niektórzy marzą o zimowej scenerii podczas uroczystości. Ponieważ podróż poślubna to dla młodych małżonków okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, oddając się wypoczynkowi lub poznawaniu turystycznych atrakcji, dlatego planowanie wyjazdu ściśle wiąże się z porami roku. Zimowy ślub nie oznacza jednak, że trzeba zwlekać z podróżą. O każdej porze roku można znaleźć interesujące kierunki, w którym klimat będzie sprzyjał romantycznym spacerom. Ślub w futrzanym kołnierzu, a miesiąc miodowy w bikini? To możliwe!

Podróż poślubna zimą (grudzień, styczeń, luty)

W czasie, gdy Polska i część europejskich krajów mierzy się z opadami śniegu i niskimi temperaturami, po drugiej stronie globu, panują idealne warunki, by wypocząć. Zimą warto wybrać egzotyczne kraje, by uciec od szarówki i cieszyć się turkusową wodą i słońcem. Malediwy, Tajlandia czy Dominikana cieszą się w tym czasie sprawdzonym sposobem na niezapomniane wakacje. Obawiacie się, że tłumy turystów nie będą sprzyjać spacerom po plaży we dwoje i intymnym rozmowom? Wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce dla poszukujących spokoju par.

Malediwy – Atol Maafushi – od listopada do kwietnia panuje na Malediwach pora sucha, co daje nam niemal gwarancję słonecznej pogody. Dla par świetnym wyborem będzie Maafushi, który łączy romantyczną atmosferę z autentycznym doświadczeniem malediwskiej kultury. Ta lokalna wyspa oczaruje Was krystalicznie czystą wodą, białymi plażami i możliwością wspólnego odkrywania podwodnego świata podczas snorkelingu czy romantycznymi zachodami słońca na „Bikini Beach”.

– od listopada do kwietnia panuje na Malediwach pora sucha, co daje nam niemal gwarancję słonecznej pogody. Dla par świetnym wyborem będzie Maafushi, który łączy romantyczną atmosferę z autentycznym doświadczeniem malediwskiej kultury. Ta lokalna wyspa oczaruje Was krystalicznie czystą wodą, białymi plażami i możliwością wspólnego odkrywania podwodnego świata podczas snorkelingu czy romantycznymi zachodami słońca na „Bikini Beach”. Tajlandia – Koh Lipe – aby spędzić spokojny urlop we dwoje, najlepsze będą mniej znane wyspy, jak Koh Lipe. Jednocześnie nie można tu narzekać na nudę, bo małżonkowie mogą wybrać się na wycieczkę promem czy spróbować sportów wodnych.

– Koh Lipe – aby spędzić spokojny urlop we dwoje, najlepsze będą mniej znane wyspy, jak Koh Lipe. Jednocześnie nie można tu narzekać na nudę, bo małżonkowie mogą wybrać się na wycieczkę promem czy spróbować sportów wodnych. Meksyk – Tulum – to bardziej klimatyczna alternatywa dla komercyjnego Cancun, które jest typowy imprezowym kurortem. Tulum pozwala lepiej poczuć klimat Południowej Ameryki, cieszyć się pięknymi plażami oraz zobaczyć ruiny miasta Majów.

– Tulum – to bardziej klimatyczna alternatywa dla komercyjnego Cancun, które jest typowy imprezowym kurortem. Tulum pozwala lepiej poczuć klimat Południowej Ameryki, cieszyć się pięknymi plażami oraz zobaczyć ruiny miasta Majów. Zjednoczone Emiraty Arabskie – to właśnie w zimowych miesiącach umiarkowane temperatury (22-28°C) pozwalają na komfortowe zwiedzanie arabskich miast. Bez względu na to, czy wybierzecie pełną zabytkowych meczetów Szardżę czy kosmopolityczny Dubaj, możecie liczyć na aktywny wypoczynek.

– to właśnie w zimowych miesiącach umiarkowane temperatury (22-28°C) pozwalają na komfortowe zwiedzanie arabskich miast. Bez względu na to, czy wybierzecie pełną zabytkowych meczetów Szardżę czy kosmopolityczny Dubaj, możecie liczyć na aktywny wypoczynek. Dominikana – półwysep Samaná – oferuje bardziej kameralną atmosferę niż zatłoczone Punta Cana, a jednocześnie gwarantuje luksusowe ośrodki wypoczynkowe i jedne z najpiękniejszych plaż na Karaibach.

Podróż poślubna wiosną (marzec, kwiecień, maj)

Wiosenne miesiące to idealna pora na zagraniczne kierunki. W wielu miejscach sezon turystyczny jeszcze na dobre się nie rozpoczął, dlatego można uniknąć tłumów oraz trochę zaoszczędzić. W marcu, kwietniu czy maju łatwo znaleźć interesujące wyjazdy niemal na każdy kontynent! Południe Europy, karaibskie wyspy, afrykańskie Maroko, a może pierwszy kontakt z japońską kulturą? Wszystko zależy od waszych zainteresowań i pomysłu na podróż poślubną.

Japonia – poza poznawaniem nietypowej dla Europy architektury i kultury, wiosenna Japonia zachwyci również tradycją Hanami. Koniec marca to magiczny czas kwitnących wiśni i w tym okresie nie można zapomnieć o romantycznym pikniku pod kwitnącym drzewem.

– poza poznawaniem nietypowej dla Europy architektury i kultury, wiosenna Japonia zachwyci również tradycją Hanami. Koniec marca to magiczny czas kwitnących wiśni i w tym okresie nie można zapomnieć o romantycznym pikniku pod kwitnącym drzewem. Maroko – wiosną temperatury w Maroko nie przekraczają 30 stopni Celsjusza, co pozwala nie tylko wypoczywać nad brzegiem oceanu, ale także poznać jego orientalne tradycje lub wybrać się w góry.

– wiosną temperatury w Maroko nie przekraczają 30 stopni Celsjusza, co pozwala nie tylko wypoczywać nad brzegiem oceanu, ale także poznać jego orientalne tradycje lub wybrać się w góry. Bali – w maju kończy się na Bali pora deszczowa, jest to zatem świetny czas, by odwiedzić wyspę jeszcze przed głównym sezonem. Dzięki temu można w spokoju odkrywać tajemnice miejscowych świątyń oraz cieszyć się doskonałymi warunkami do nurkowania.

– w maju kończy się na Bali pora deszczowa, jest to zatem świetny czas, by odwiedzić wyspę jeszcze przed głównym sezonem. Dzięki temu można w spokoju odkrywać tajemnice miejscowych świątyń oraz cieszyć się doskonałymi warunkami do nurkowania. Saint Lucia – jeśli na waszą wymarzoną podróż poślubną chcecie wybrać jedną z karaibskich wysp, maj jest ostatnim miesiącem, zanim rozpocznie się pora deszczowa i sezon huraganów. To właśnie wówczas kończy się wysoki sezon turystyczny i warto wykorzystać ten fakt.

Podróż poślubna latem (czerwiec, lipiec, sierpień)

Sezon letni zawsze oznacza większy ruch turystyczny, ale pozwala także na korzystanie ze słońca i wysokich temperatur bez konieczności wyjazdu poza Europę. Dla wielu osób jest to ważne, ponieważ mają ograniczony budżet lub zaledwie kilka urlopowych dni. Podróż po starym kontynencie może pozostawić po sobie wiele romantycznych wspomnień, zarówno jeśli zwiedzacie klimatyczne stare miasto, jak i odpoczywacie, ciesząc się wodą i białym piaskiem.

Grecja – Evia – druga co do wielkości grecka wyspa pozostaje nieodkryta dla masowej turystyki i warto to wykorzystać! Tym bardziej że oferuje szereg atrakcji: gorące źródła, dziewicze plaże oraz górskie wioski, gdzie czas się zatrzymał.

– Evia – druga co do wielkości grecka wyspa pozostaje nieodkryta dla masowej turystyki i warto to wykorzystać! Tym bardziej że oferuje szereg atrakcji: gorące źródła, dziewicze plaże oraz górskie wioski, gdzie czas się zatrzymał. Włoska Kampania – region w południowych Włoszech to świetne miejsce, jeśli chcecie chłonąć śródziemnomorską kulturę, przechadzać się wąskimi uliczkami i spędzać czas w lokalnych knajpkach. Neapol, Salerno czy Sorrento to miasta, które powinny znaleźć się w planie waszej podróży.

– region w południowych Włoszech to świetne miejsce, jeśli chcecie chłonąć śródziemnomorską kulturę, przechadzać się wąskimi uliczkami i spędzać czas w lokalnych knajpkach. Neapol, Salerno czy Sorrento to miasta, które powinny znaleźć się w planie waszej podróży. Rejsy po fiordach norweskich – północ to nieoczywisty kierunek romantycznego wyjazdu, ale może zapewnić niepowtarzalne wrażenia. Rejs to nie tylko okazja do podziwiania fiordów i surowego krajobrazu, ale także doświadczenia wyjątkowego zjawiska białych nocy.

– północ to nieoczywisty kierunek romantycznego wyjazdu, ale może zapewnić niepowtarzalne wrażenia. Rejs to nie tylko okazja do podziwiania fiordów i surowego krajobrazu, ale także doświadczenia wyjątkowego zjawiska białych nocy. Wyspy Kanaryjskie – Teneryfa – leżąca na Oceanie Atlantyckim wyspa przyciąga miłośników natury oraz... obserwatorów gwiazd. Znana jest z wyjątkowego gwiaździstego nieba, a przez to idealna na romantyczne wieczory we dwoje. Podziwianie rozgwieżdżonego firmamentu z wulkanicznego Parku Narodowego Teide tworzy niezapomniane chwile bliskości dla nowożeńców.

Podróż poślubna jesienią (wrzesień, październik, listopad)

Jesienią szczyt sezonu turystycznego mamy już za sobą, a najpopularniejsze kierunki wycieczek powoli zaczynają żyć swoim spokojniejszym rymem. To idealny moment, by wybrać się właśnie w te miejsca! Mogą być to bliższe, Europejskie kierunki, ale wrzesień czy październik to świetny moment także, by zaznać egzotyki na wyspach położonych na Oceanie Indyjskim. Jesienią wciąż nie musimy obawiać się niesprzyjającej pogody, średnie temperatury nadal sprzyjają wypoczynkowi na plaży, a oferty zagranicznych wyjazdów dostępne są w przystępnych cenach.

Grecja (Kreta, Rodos) – Grecja to wakacyjny klasyk, a po sezonie wciąż oferuje ciepłą wodę i przyjemną temperaturę do wypoczynku na plaży. Zwiedzanie starego miasta Rodos czy pałacu w Knossos będzie też o wiele przyjemniejsze w mniejszej grupie turystów.

– Grecja to wakacyjny klasyk, a po sezonie wciąż oferuje ciepłą wodę i przyjemną temperaturę do wypoczynku na plaży. Zwiedzanie starego miasta Rodos czy pałacu w Knossos będzie też o wiele przyjemniejsze w mniejszej grupie turystów. Mauritius – jesienią pogoda jest tu wyjątkowo łagodna, a upały nie będą przeszkodą w aktywnym spędzaniu czasu. To świetna opcja dla aktywnych par, które chcą wybrać się na wymagającą górę Le Morne Brabant czy do parku narodowego Black River Gorges.

– jesienią pogoda jest tu wyjątkowo łagodna, a upały nie będą przeszkodą w aktywnym spędzaniu czasu. To świetna opcja dla aktywnych par, które chcą wybrać się na wymagającą górę Le Morne Brabant czy do parku narodowego Black River Gorges. Zanzibar – jeśli chodzi o pogodę oraz liczbę turystów, jesienne miesiące to dobry moment, aby odwiedzić Zanzibar. Unikniemy wówczas zarówno pory deszczowej, jak i wysokiego sezonu, co pozwoli cieszyć się spokojniejszym wypoczynkiem na urokliwych plażach.

– jeśli chodzi o pogodę oraz liczbę turystów, jesienne miesiące to dobry moment, aby odwiedzić Zanzibar. Unikniemy wówczas zarówno pory deszczowej, jak i wysokiego sezonu, co pozwoli cieszyć się spokojniejszym wypoczynkiem na urokliwych plażach. Wyspy Galapagos – listopad to początek najlepszego sezonu na Wyspach Galapagos, kiedy warunki do nurkowania są idealne. Warto pamiętać, że jest to miejsce, gdzie zarówno pod wodą, jak i na lądzie można zobaczyć niezwykłe gatunki zwierząt, które nie występują nigdzie indziej.

Celebrujcie swoją miłość podczas wyjątkowej podróży poślubnej z Rainbow!Ślub to moment wspominany przez zakochaną parę przez całe życie. Warto zadbać, by wrażenia z podróży poślubnej były równie ważną częścią waszej wspólnej historii. To magiczny czas, gdy świat zwolni tempo, a Wy będziecie mogli zatrzymać się w codziennym pędzie, odetchnąć po emocjach ślubnych przygotowań i zanurzyć się w nowej, jeszcze piękniejszej odsłonie Waszej miłości.

Aby móc skupić się wyłącznie na sobie nawzajem – na subtelnych spojrzeniach, wspólnych zachodach słońca i chwilach, które będą należeć tylko do Was – warto powierzyć organizację podróży ekspertom. Bez względu na to, czy Wasz miesiąc miodowy przypadnie na ciepłe letnie czy malownicze zimowe miesiące, w Rainbow znajdziecie kierunek, który stanie się tłem Waszej miłosnej historii.

Wypoczynek na rajskiej plaży, gdzie Wasze stopy odcisną się we wspólnych śladach na piasku, zwiedzanie klimatycznych śródziemnomorskich miasteczek trzymając się za ręce, rejs z widokiem na fiordy pod rozgwieżdżonym niebem czy trekking po wulkanicznych wzniesieniach, gdzie na szczycie przypieczętujecie swoje uczucie pocałunkiem – to tylko niektóre propozycje spośród naszych wycieczek. W planowaniu podróży poślubnej najważniejsze powinny być Wasze marzenia – resztę możecie zostawić nam, by cieszyć się już tylko sobą nawzajem!