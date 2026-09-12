Najcieplejsze kierunki na jesień. W tych krajach wciąż poczujesz lato [GALERIA]

Po polskim lecie zostały już tylko wspomnienia, a pogoda za oknem coraz mniej zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i beztroskiego wypoczynku na plaży. Nie oznacza to jednak, że trzeba żegnać się ze słońcem aż do przyszłego roku. Wystarczy wybrać odpowiedni kierunek i ruszyć tam, gdzie jesień wciąż rozpieszcza ciepłem, słoneczną pogodą i przyjemnie nagrzanym morzem.

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Włochy – zabytkowe miasta, włoska kuchnia i jesienne winobranie

Włochy jesienią mają wiele do zaoferowania. Rzym, Florencja czy Wenecja zachwycają zabytkami o każdej porze roku, a łagodniejsza pogoda sprzyja długim spacerom i zwiedzaniu bez męczących upałów. To również dobry czas, by zajrzeć do mniejszych miejscowości, skosztować regionalnych specjałów i odkrywać mniej oczywiste zakątki kraju. Jesień to także sezon winobrania, dlatego miłośnicy wina mogą połączyć zwiedzanie z poznawaniem włoskich tradycji i lokalnych smaków.

Hiszpania – słońce, plaże i zwiedzanie bez letniego tłoku

Hiszpania to jeden z kierunków, który również długo nie żegna się z latem. Barcelona, Walencja czy Malaga jesienią nadal mogą zaoferować słoneczną pogodę, a cieplejszy klimat zachęca zarówno do wypoczynku nad morzem, jak i miejskich spacerów. To dobry moment na odkrywanie zabytków, klimatycznych uliczek i lokalnych restauracji, a także na spokojniejsze plażowanie. Jesienny wyjazd pozwala poczuć hiszpański klimat bez typowego dla wakacji letnich tłoku.

Wyspy Kanaryjskie – jesienny urlop w rytmie wiecznego lata

Jeśli celem podróży ma być przede wszystkim słońce i plaża, warto rozważyć Wyspy Kanaryjskie. Ten położony u wybrzeży Afryki archipelag słynie z łagodnego klimatu i różnorodnych krajobrazów. Teneryfa, Gran Canaria i Lanzarote oferują nie tylko piaszczyste plaże, ale również górskie szlaki, wulkaniczne krajobrazy i świetne warunki do uprawiania sportów wodnych. To propozycja dla tych, którzy chcą choć na kilka dni uciec od jesiennego chłodu.

Egipt – starożytne zabytki i wypoczynek nad Morzem Czerwonym

Jesień to świetny moment na podróż do Egiptu, szczególnie jeśli zależy nam na połączeniu zwiedzania z wypoczynkiem. Wysokie temperatury sprzyjają zarówno relaksowi w nadmorskich kurortach, jak i odkrywaniu pozostałości starożytnej cywilizacji. Piramidy, świątynie i inne zabytki pozwalają przenieść się w świat faraonów, a Morze Czerwone zachęca do nurkowania i podziwiania kolorowych raf koralowych. Po dniu pełnym atrakcji można natomiast odpocząć na plaży lub przy hotelowym basenie.

Tunezja – śródziemnomorskie plaże i ślady starożytności

Tunezja jest propozycją dla osób, które podczas urlopu chcą połączyć plażowanie ze zwiedzaniem. Jesienią nadal można korzystać z ciepłej pogody, a jednocześnie odkrywać zupełnie inne oblicze Afryki Północnej. Na turystów czekają klimatyczne medyny, starożytne ruiny Kartaginy i pozostałości rzymskich miast. Nie brakuje również pięknych plaż nad Morzem Śródziemnym oraz restauracji, w których można spróbować charakterystycznych dań kuchni tunezyjskiej.

Malta – historyczne uliczki, lazurowe morze i spokojniejszy wypoczynek

Malta jesienią pozwala połączyć zwiedzanie z odpoczynkiem nad morzem. Przyjemne temperatury sprzyjają spacerom po Valletcie, podziwianiu zabytkowych pałaców, katedr i potężnych fortyfikacji. Wyspa przypadnie do gustu również miłośnikom morskich atrakcji – przejrzyste wody i podwodny świat sprawiają, że jest popularnym kierunkiem wśród osób zainteresowanych nurkowaniem. Jesienny wyjazd ma jeszcze jedną zaletę: można zwiedzać Maltę w spokojniejszej atmosferze, z dala od największego letniego natłoku turystów.

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