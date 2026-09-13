Tak szybko oczyścisz grzyby. Zanurz je w tym roztworze, a pozbędziesz się robaków i piasku

Grzyby często wymagają dokładnego czyszczenia z piasku, ściółki i ewentualnych robaków.

W ten sposób szybko i skutecznie pozbędziesz się zanieczyszczeń z grzybów.

Wystarczy dosłownie kilka minut, aby grzyby były gotowe do dalszej obróbki.

Zanim grzyby trafią do suszenia lub do zupy, dobrze jest poświęcić chwilę na ich przejrzenie. Większe sztuki warto przekroić wzdłuż i sprawdzić zarówno trzon, jak i miąższ pod kapeluszem. Drobne otworki, kanaliki albo widoczne ślady żerowania mogą świadczyć o obecności larw owadów. Nie oznacza to jednak, że każdy taki grzyb trzeba automatycznie wyrzucić. Kluczowa jest ocena jego stanu. Jeżeli okaz jest mocno miękki, śliski, ma nieprzyjemny zapach albo został poważnie zaatakowany, lepiej się go pozbyć.

Czy warto jeść grzyby?

Namocz w tym grzyby, a szybko pozbędziesz się zanieczyszczeń

Po wstępnej selekcji można przygotować wodę ze solą, w której namoczymy grzyby. Potrzebna będzie miska z około litrem zimnej wody oraz trzy łyżki soli. Po dokładnym wymieszaniu należy zanurzyć w niej wcześniej oczyszczone grzyby. Wystarczy kilka minut. W tym czasie część drobnych zanieczyszczeń może odłączyć się od owocników, a larwy znajdujące się w miąższu mogą wydostać się na zewnątrz. Piasek i fragmenty leśnej ściółki opadną natomiast na dno naczynia. Po takiej kąpieli grzyby trzeba wyjąć i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą. Warto zrobić to starannie, zwłaszcza jeśli wcześniej były mocno zabrudzone.

Grzybów nie należy jednak zbyt długo moczyć, zwłaszcza jeśli mamy zamiar je ususzyć. Po oczyszczeniu najlepiej wykorzystać je możliwie szybko - można przygotować z nich sos, zupę, farsz albo po prostu usmażyć je na patelni. Warto też pamiętać o odpowiednim przechowywaniu świeżych grzybów. Szczelna foliowa torba nie jest dobrym rozwiązaniem. Znacznie lepiej sprawdza się przewiewny koszyk, dzięki któremu grzyby nie zaparzają się tak łatwo.

Prosta kąpiel w zimnej wodzie z solą może pomóc usunąć piasek, ściółkę i część larw, ale nie zastąpi selekcji. Kilka dodatkowych minut spędzonych na dokładnym sprawdzeniu koszyka może więc oszczędzić później sporo nerwów - i pozwoli cieszyć się smakiem świeżych, zdrowych okazów.

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