Zblenduj to warzywo z wodą i podlewaj róże. Krzewy będą uginać się od kwiatów

Justyna Klorek
2026-05-29 12:19

Róże od lat należą do ulubionych kwiatów ogrodników. Zachwycają wyglądem, pięknym zapachem i potrafią stać się prawdziwą ozdobą ogrodu. Aby jednak bujnie kwitły i zdrowo rosły, wymagają odpowiedniej pielęgnacji oraz regularnego nawożenia. Niewielu wie, że można łatwo i szybko przygotować domowy, naturalny nawóz do róż, dzięki czemu będą bujnie kwitnąć przez cały sezon.

Autor: Freepik.com
  • Aby róże zachwycały bujnym kwitnieniem przez cały sezon, kluczowe jest regularne i właściwe nawożenie, które często bywa kosztowne.
  • Wielu ogrodników poszukuje skutecznych, a zarazem ekologicznych i ekonomicznych sposobów na wsparcie swoich krzewów.
  • Sprawdź, jak za pomocą prostego, domowego triku z kuchni sprawić, że twoje róże obsypią się kwiatami i będą zdrowo rosły bez użycia drogich preparatów.

Róże to jedne z najpopularniejszych kwiatów. Uprawiamy je w ogrodzie, kupujemy w kwiaciarniach na rozmaite uroczystości, gdyż różnorodność odmian, kolorów i zapachów potrafi zachwycić każdego. Jednakże, aby róże mogły w pełni rozwinąć swój potencjał i obdarzyć nas obfitym kwitnieniem, wymagają odpowiedniej pielęgnacji, a kluczowym elementem jest właściwe nawożenie. Niewłaściwe odżywianie może prowadzić do słabego wzrostu, małej liczby kwiatów, a nawet większej podatności na choroby. Choć na rynku dostępne są liczne specjalistyczne nawozy, wielu ogrodników poszukuje naturalnych, ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Okazuje się, że domową miksturę, która wzmocni nasze krzewy róż, można łatwo i tanie przygotować w domu.

Róże – królowe ogrodów

Zblenduj ziemniaka z wodą i podlewaj róże. Kwiatów będzie bezliku

Wiele osób do nawożenia róż używa gotowych preparatów ze sklepów ogrodniczych, ale równie dobrze mogą sprawdzić się domowe sposoby. Jednym z nich jest naturalny nawóz przygotowany z surowego ziemniaka i wody. Taka mieszanka dostarcza roślinom cennych składników mineralnych i może wspomóc ich wzrost.

Jak przygotować nawóz z ziemniaka?

Przygotowanie domowej odżywki jest bardzo proste i zajmuje tylko chwilę. Wystarczy:

  • 1 surowy ziemniak,
  • około 1 litra wody.

Ziemniaka należy dokładnie umyć, pokroić na mniejsze kawałki, a następnie zblendować razem z wodą na jednolitą masę. Gotową mieszankę warto przecedzić przez sitko lub gazę, aby oddzielić większe fragmenty.

Tak przygotowany nawóz najlepiej wykorzystać od razu po przygotowaniu.

Jak podlewać róże nawozem z ziemniaka?

Domową odżywką należy podlewać róże bezpośrednio przy korzeniach. Najlepiej robić to raz na 3 tygodnie w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia. Na jeden krzew zwykle wystarcza około jednej szklanki płynu. Warto pamiętać, aby nie polewać liści i kwiatów, ponieważ mogłoby to sprzyjać rozwojowi grzybów. Przed zastosowaniem nawozu dobrze jest lekko podlać ziemię zwykłą wodą. Dzięki temu składniki odżywcze łatwiej przenikną do gleby.

