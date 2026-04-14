Zastąp wodą tym płynem i podlewaj pelargonie. Wypuszczą więcej kwiatów niż kiedykolwiek wcześniej

Odpowiednio pielęgnowane pelargonie od lat królują na polskich balkonach i gwarantują wspaniały wygląd przez całe lato.

Fundamentem imponującego wyglądu roślin jest poprawne dokarmianie w najważniejszych miesiącach wiosennych.

Własnoręcznie przygotowany nawóz do pelargonii z łatwością podwoi liczbę pąków w stosunku do minionego sezonu.

Zadbaj o pelargonie wiosną. Ten zabieg gwarantuje burzę kwiatów

Te chętnie wybierane rośliny tarasowe od lat stanowią wizytówkę polskich domostw, wprowadzając prawdziwie letni klimat w każdej, nawet najmniejszej przestrzeni. Sukces w ich uprawie pelargonii opiera się na zapewnieniu dobrze nasłonecznionego miejsca, odpowiedniej jakości ziemi oraz systematycznej trosce przez cały okres wegetacji. Kluczowym momentem dla rozwoju pelargonii jest wiosna, kiedy budzą się do życia i wymagają solidnego zastrzyku substancji odżywczych. Dostarczenie im niezbędnego potasu, fosforu oraz azotu warunkuje znakomitą kondycję i spektakularny wygląd w nadchodzących miesiącach. Zastosowanie domowego nawozu do pelargonii już teraz zaowocuje podwojoną liczbą kwiatów w letnim sezonie.

Domowy nawóz z drożdży do pelargonii. Zrobisz go w kilka minut

Skuteczny nawóz do balkonowych kwiatów błyskawicznie przygotujesz przy użyciu zwykłych drożdży piekarskich. Przepis wymaga rozpuszczenia jednej łyżeczki produktu oraz odrobiny cukru w litrze lekko ciepłej wody. Tak przygotowaną miksturę należy odstawić na maksymalnie 2 godziny w ustronne, dogrzane miejsce, aż na jej powierzchni pojawi się charakterystyczna piana świadcząca o procesie fermentacji. Powstały roztwór bezwzględnie wymaga rozcieńczenia z wodą w proporcji 1:10. Oznacza to połączenie 1 litra przygotowanego preparatu z 10 litrami czystej wody. Uzyskanym w ten sposób płynem warto zastąpić tradycyjne podlewanie, co błyskawicznie przełoży się na zagęszczenie pąków pelargonii na domowym tarasie.

Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to: Kukurydza Kornwalia Konwalia Następne pytanie

Dlaczego nawóz z drożdży działa na pelargonie?

Zastosowanie nawozu z drożdży do pelargonii rewelacyjnie stymuluje wypuszczanie nowych pąków oraz błyskawiczny przyrost masy zielonej. Produkt ten stanowi bogate źródło aminokwasów, hormonów roślinnych i witamin z grupy B, które skutecznie wzmacniają system korzeniowy pelargonii. Specjaliści zalecają aplikowanie domowej odżywki co dwa lub trzy tygodnie w kluczowej fazie rozwoju. Najlepsze rezultaty osiąga się, stosując ją regularnie od wczesnej wiosny aż do momentu zakończenia letniego kwitnienia.