Uważaj na ten popularny zabieg. Przez niego hortensje marnieją i nie wypuszczają kwiatów

Choć hortensje wykazują sporą odporność, mogą przestać wypuszczać kwiaty przez choroby, inwazje szkodników lub niewłaściwą pielęgnację, która zazwyczaj dotyczy parametrów ziemi.

Te uwielbiane przez Polaków krzewy potrzebują podłoża o lekko kwaśnym odczynie (pH 4,5–5,5). Ziemia zasadowa wywołuje chlorozę liści i prowadzi do śmierci rośliny.

Powszechnym błędem jest rozsypywanie wapna na trawniku w bliskim sąsiedztwie hortensji. Taki zabieg podbija pH gleby i dewastuje rozwój krzewów.

Zbadaj odczyn ziemi wokół swoich roślin i poznaj skuteczne metody, dzięki którym błyskawicznie przywrócisz im idealne warunki do obfitego kwitnienia.

Błąd w pielęgnacji trawnika. Przez to hortensje przestają kwitnąć

Zarówno odmiany bukietowe, jak i ogrodowe hortensji królują dziś na polskich posesjach. Z powodzeniem rosną na niewielkich działkach oraz w przestrzeniach miejskich. Krzewy te nie posiadają wygórowanych wymagań uprawowych, a dodatkowo świetnie znoszą mróz i obfite opady śniegu. Czasami jednak nagle wstrzymują swój wzrost i nie zawiązują pąków. Taki stan rzeczy wywołują często infekcje grzybicze, takie jak mączniak prawdziwy czy plamistość, a także ataki szkodników i potknięcia w pielęgnacji. Wielu ogrodników nieświadomie popełnia wręcz fatalny błąd. Wszystkie problemy zaczynają się bowiem od niewłaściwego podłoża.

Hortensje zdecydowanie preferują ziemię o lekko kwaśnym odczynie. Doświadczeni ogrodnicy podkreślają, że te krzewy najlepiej rozwijają się w podłożu o pH na poziomie od 4,5 do 5,5. Im mocniej zakwaszona gleba, tym intensywniej niebieski odcień przybierają płatki. Ponadto ziemia przeznaczona pod uprawę tych roślin musi być odpowiednio żyzna i przepuszczalna.

Zbyt zasadowe podłoże błyskawicznie niszczy hortensje i ściąga na nie choroby. Głównym sygnałem alarmowym informującym o braku kwasowości jest chloroza. Rozpoznasz ją po żółknących liściach, na których wyraźnie odznaczają się zielone nerwy. Zbyt wysokie pH blokuje roślinie możliwość pobierania żelaza, co prowadzi do jej powolnego obumierania. Wielu właścicieli ogrodów nie wie, że preparaty stosowane do zasilania innych gatunków bezpośrednio szkodzą krzewom. Problemem okazuje się powszechny zabieg gwarantujący gęstą murawę, czyli wapnowanie. Wapno rozsypane na trawie drastycznie podnosi pH ziemi, jeśli aplikujesz je zbyt blisko krzewów. W takiej sytuacji musisz natychmiast zbadać odczyn gleby przy korzeniach i wdrożyć kurację zakwaszającą.

Saletra amonowa i siarka. Jak skutecznie zakwasić glebę pod hortensje?

Gdy ziemia wokół hortensji wykazuje odczyn silnie zasadowy, musisz natychmiast obniżyć jej pH. W takich momentach najlepiej wykorzystać specjalistyczne nawozy ze sklepu. Domowe mikstury, w tym fusy z kawy lub resztki bananów, dostarczają zbyt mało azotu, który w uprawach odpowiada za zakwaszanie. Znacznie szybciej i skuteczniej zadziała siarka elementarna lub naturalny, kwaśny torf.

Wiosną fenomenalne rezultaty w zakwaszaniu podłoża daje użycie saletry amonowej. Ten środek pompuje do ziemi potężną dawkę azotu, sięgającą nawet 30 procent. Saletrę amonową możesz aplikować na dwa różne sposoby. Pierwsza metoda polega na rozsypaniu granulatu bezpośrednio wokół krzewów. Wówczas deszcz lub woda z konewki powoli wypłukują składniki odżywcze w głąb ziemi. Druga opcja to przygotowanie wodnego roztworu z saletry. Taki płynny nawóz działa błyskawicznie, jednak wymaga częstszego powtarzania procedury. Optymalna proporcja to jedna łyżeczka preparatu rozpuszczona w dwóch litrach wody.

Bezwzględnie zrezygnuj z używania saletry w trakcie jesiennego nawożenia. Potężny zastrzyk azotu sztucznie przedłuży cykl wegetacyjny krzewu i sprawi, że roślina zupełnie nie przygotuje się na uderzenie nadchodzących mrozów.

