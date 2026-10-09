Hortensje nie zawsze trzeba przycinać przed zimą. Jeden szczegół decyduje o postępowaniu

Jesienne przycinanie hortensji wymaga ostrożności, ponieważ niewłaściwy zabieg może ograniczyć kwitnienie w kolejnym sezonie.

Kluczowe znaczenie ma odmiana krzewu i to, czy kwiaty rozwijają się na zeszłorocznych, czy na tegorocznych pędach.

Przed zimą warto skupić się na usuwaniu uszkodzonych części rośliny i ocenie, czy przekwitłe kwiatostany rzeczywiście trzeba odcinać.

Młode i wrażliwsze hortensje mogą potrzebować dodatkowej ochrony przed mrozem, dlatego dobrze przygotować je do zimy z uwzględnieniem ich indywidualnych wymagań.

Hortensje ogrodowe najczęściej zawiązują pąki kwiatowe na pędach, które wyrosły w poprzednim sezonie. Oznacza to, że mocne jesienne przycięcie może usunąć fragmenty rośliny odpowiedzialne za kwitnienie w kolejnym roku. W ich przypadku lepiej ograniczyć się do usunięcia uszkodzonych lub chorych części, a większe cięcie przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest uzasadnione i zgodne z wymaganiami konkretnej odmiany.

Hortensje - jak o nie dbać jesienią?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku hortensji bukietowych i wielu hortensji krzewiastych. Kwitną one na pędach, które wyrastają w bieżącym sezonie, dlatego ich cięcie jest zwykle mniej ryzykowne dla przyszłego kwitnienia. Nie oznacza to jednak, że trzeba przycinać je jesienią. W wielu ogrodach wygodniej pozostawić ten zabieg do końca zimy lub początku wiosny, kiedy minie ryzyko silniejszych mrozów, a roślina będzie gotowa do rozpoczęcia nowego wzrostu.

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Mamy vibe | Radio ESKA

Co zrobić z hortensją przed zimą?

Jesienią warto przede wszystkim sprawdzić stan krzewu. Suche, połamane lub wyraźnie chore pędy można usunąć, pamiętając o czystych narzędziach. Przekwitłe kwiatostany nie zawsze trzeba odcinać, u niektórych hortensji mogą pozostać na roślinie przez zimę i stanowić dodatkową ozdobę ogrodu. Warto jednak pamiętać, że ciężki, mokry śnieg może je obciążać, dlatego w razie potrzeby można usunąć same kwiatostany bez skracania całych pędów.

Przed nadejściem mrozów szczególnej uwagi wymagają młode krzewy oraz odmiany wrażliwsze na niską temperaturę. Podłoże wokół korzeni można wyściółkować warstwą kory lub innym odpowiednim materiałem, a rośliny rosnące w chłodnych, odsłoniętych miejscach osłonić zgodnie z ich wymaganiami. Nie należy jednak szczelnie owijać krzewów materiałem, który zatrzymuje wilgoć i ogranicza przepływ powietrza.

Jeśli nie masz pewności, jaką odmianę hortensji posiadasz, lepiej nie wykonywać jesienią radykalnego cięcia. Sprawdzenie nazwy rośliny i jej sposobu kwitnienia pomoże uniknąć błędów, które mogą być widoczne dopiero w kolejnym sezonie. W przypadku tych krzewów ostrożność często okazuje się lepszym rozwiązaniem niż porządki wykonywane na zapas.