Nie ścinaj przekwitłych hortensji od razu. Ogrodnicy wiedzą, kiedy zrobić to najlepiej

Mimo powszechnego impulsu do natychmiastowego usuwania przekwitłych kwiatostanów pewnych popularnych roślin ozdobnych, właściwy moment na taką interwencję jest kluczowy i zależy od konkretnego typu uprawianej odmiany.

Niewłaściwe cięcie, wynikające z braku znajomości specyficznych wymagań danej odmiany rośliny dotyczących wieku pędów, na których kwitnie, może znacząco osłabić jej zdolność do obfitego kwitnienia w kolejnym sezonie.

Pozostawienie uschniętych kwiatostanów na roślinie przez dłuższy czas może nie tylko stanowić element dekoracyjny ogrodu w chłodniejszych miesiącach, ale również oferować naturalną ochronę dla delikatnych pąków kwiatowych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Zazwyczaj zaleca się powstrzymanie od zbyt wczesnego usuwania przekwitłych części rośliny i przeprowadzenie odpowiedniego cięcia dopiero w okresie wiosennym, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia pąków odpowiedzialnych za przyszłoroczne kwitnienie i zapewnia zdrowy rozwój.

Pielęgnacja hortensji wymaga odrobiny wiedzy, ponieważ poszczególne odmiany kwitną na pędach o różnym wieku. Niektóre zawiązują pąki na pędach zeszłorocznych, inne przede wszystkim na tegorocznych. Zbyt mocne lub wykonane w nieodpowiednim momencie cięcie może więc sprawić, że w kolejnym sezonie krzew zakwitnie znacznie słabiej. Dlatego zanim usuniesz wszystkie przekwitłe kwiatostany, warto najpierw rozpoznać swoją hortensję.

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Hortensje - kiedy je przycinać?

Przekwitłe kwiaty nie muszą być również problemem estetycznym. Jesienią i zimą zaschnięte kwiatostany wielu odmian nadal wyglądają dekoracyjnie, szczególnie gdy pokryje je szron. Mogą też stanowić dodatkową ochronę dla pąków znajdujących się pod nimi. Z tego powodu ogrodnicy często nie spieszą się z sekatorem.

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Nie rób tego zbyt wcześnie, by nie zaszkodzić swoim kwiatom

W przypadku wielu popularnych hortensji ogrodowych bezpieczniej jest nie usuwać przekwitłych kwiatostanów zbyt wcześnie. Jeśli mamy odmianę, która kwitnie na pędach zeszłorocznych, stare kwiatostany warto pozostawić przez jesień i zimę, a cięcie wykonać dopiero wiosną, gdy minie ryzyko silnych przymrozków. Wtedy można usunąć suche kwiatostany tuż nad pierwszą parą zdrowych pąków. Dzięki temu ograniczamy ryzyko uszkodzenia pąków kwiatowych, które będą odpowiadały za przyszłoroczne kwitnienie.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku hortensji bukietowej i drzewiastej, które tworzą kwiaty głównie na nowych pędach. Ich przekwitłe kwiatostany można usuwać późną jesienią lub zimą, choć wielu ogrodników pozostawia je do wiosny ze względów dekoracyjnych i dopiero wtedy wykonuje właściwe cięcie. Warto pamiętać, że termin i sposób cięcia zależą od odmiany, dlatego przed użyciem sekatora dobrze sprawdzić wymagania konkretnej rośliny.

Jeśli więc hortensja przestała już kwitnąć, nie musisz natychmiast usuwać wszystkich suchych kwiatów. Czasem lepiej pozwolić im zostać na krzewie aż do wiosny. Dzięki temu nie tylko zachowasz jesienną dekorację ogrodu, ale przede wszystkim ograniczysz ryzyko przypadkowego usunięcia przyszłorocznych pąków.