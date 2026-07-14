Wnętrzarski hit PRL-u jeszcze do niedawna był symbolem kiczu. Dziś znów wraca do łask

Pamiętacie te charakterystyczne posadzki z dzieciństwa, obecne w szkołach, urzędach i domach babć? To właśnie lastryko, materiał, który na długo zapadł w pamięci pokolenia PRL-u, a teraz ponownie wraca do łask, stając się jednym z najgorętszych trendów wnętrzarskich!

Czym właściwie jest lastryko?

Lastryko, zwane również terrazzo, to materiał kompozytowy składający się z kruszywa (np. marmuru, granitu, bazaltu) zatopionego w spoiwie cementowym lub żywicznym. Po stwardnieniu, powierzchnia jest szlifowana i polerowana, co nadaje jej gładki i estetyczny wygląd. Charakterystyczną cechą lastryko jest jego mozaikowa struktura, z widocznymi kawałkami kruszywa różnej wielkości i koloru.

Wygląd lastryko - nieograniczone możliwości

Dzięki różnorodności kruszyw i spoiw, lastryko oferuje niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Można tworzyć posadzki o subtelnych, stonowanych kolorach, jak i te bardziej odważne, pełne kontrastów i wyrazistych wzorów. Kruszywo może być drobne i delikatne, tworząc subtelny efekt, lub duże i wyraziste, nadając posadzce charakteru. Możliwość barwienia spoiwa dodatkowo poszerza paletę kolorystyczną, pozwalając na idealne dopasowanie lastryko do każdego wnętrza.

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Parapet z lastryko - malowanie

Dlaczego lastryko wraca do łask?

Zapewne zastanawiacie się, dlaczego lastryko znów jest w modzie? Dla wielu osób lastryko to wspomnienie dzieciństwa i czasów PRL-u. Powrót tego materiału do wnętrz to sposób na przywołanie wspomnień i dodanie wnętrzu charakteru vintage. Nie bez znaczenia jest również trwałość tego materiału. Lastryko to materiał niezwykle odporny na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Jest to inwestycja na lata, która zachowa swój piękny wygląd przez długi czas. Lastryko to materiał niezwykle uniwersalny. Pasuje do różnych stylów wnętrzarskich - od minimalistycznego i nowoczesnego, po klasyczny i eklektyczny. Można je wykorzystać zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w przestrzeniach publicznych.

Lastryko dzisiaj znów jest gorącym trendem wnętrzarskim

Obecnie lastryko przeżywa prawdziwy renesans. Architekci i projektanci wnętrz doceniają jego unikalny charakter, trwałość i wszechstronność. Materiał ten pojawia się w nowoczesnych mieszkaniach, luksusowych apartamentach, stylowych restauracjach i designerskich biurach. Lastryko to nie tylko posadzka - to element dekoracyjny, który nadaje wnętrzu charakteru, elegancji i ponadczasowego stylu. Współczesne lastryko to nie tylko posadzki. Materiał ten wykorzystywany jest również do produkcji blatów kuchennych, umywalek, płytek ściennych, a nawet mebli i dodatków dekoracyjnych.

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