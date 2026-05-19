W PRL-u były niemalże w każdym domu. Dziś te filiżanki są warte fortunę

Filiżanki "Dorota" powstały w jednej z najstarszych i najbardziej renomowanych polskich fabryk porcelany - Ćmielów, której historia sięga 1804 roku. Seria ta zyskała ogromną popularność w latach 60. i 70. XX wieku, dzięki swojemu klasycznemu, a zarazem nowoczesnemu jak na tamte czasy designowi. Zaprojektowana przez Lubomira Tomaszewskiego porcelana cieszyła się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale również zyskała uznanie na całym świecie. Nic więc dziwnego, że dziś kolekcjonerzy są w stanie zapłacić niemałe pieniądze za oryginalne filiżanki, których produkcję zapoczątkowano w 1962 roku.

Zobacz także: Te przedmioty w PRL-u miał w domu każdy. Dziś są warte fortunę. Sprawdź, czy nie masz na strychu

Moda i styl w PRL-u. Jak ubierali się ludzie? Królowały dżinsy z pewexu i ortalionowe dresy

Filiżanki "Dorota" z Ćmielowa - perełki epoki PRL-u

Cechą wyróżniającą filiżanki "Dorota" była ich prosta, elegancka forma - subtelnie rozszerzająca się ku górze czarka osadzona na delikatnym spodku. Nieodłącznym elementem była cienka linia złota biegnąca przy rantach spodka, co dodawało porcelanie prestiżu. Ich lekko geometryczna forma wpisywały się w estetykę epoki, w której sztuka użytkowa miała być jednocześnie piękna i funkcjonalna. Zestaw wykonany z cienkiej porcelany, która była następnie ręcznie malowana, był jednym z najbardziej pożądanych zestawów kawowych w czasach PRL-u. Filiżanki z serii "Dorota" można było znaleźć niemal w każdym polskim domu - zwłaszcza w tych, gdzie przywiązywano wagę do świątecznego nakrycia stołu. Używano ich na wyjątkowe okazje: święta, imieniny, wizyty gości. Dla wielu osób były też prezentem ślubnym - często przechowywanym latami w kredensie jako prawdziwy skarb.

Zestaw "Dorota" wart jest fortunę. Sprawdź, czy nie masz ich w domu!

Dziś filiżanki "Dorota" wracają do łask jako przedmioty kolekcjonerskie i nostalgiczne symbole minionej epoki. Znawcy designu PRL-u cenią je za ponadczasowość i kunszt wykonania, a ich ceny na aukcjach i portalach kolekcjonerskich potrafią zaskakiwać. Jeden z zestawów został w ostatnich latach sprzedany za imponującą kwotę 8,5 tys. zł! Filiżanki z serii "Dorota" nadal są produkowane przez ćmielowską fabrykę porcelany.