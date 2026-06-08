Weterynarz zdradza wstrząsającą prawdę o płaczu zwierząt. Najbardziej słychać go w rzeźniach

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, mokre oczy u czworonogów nie są objawem ich smutku, ponieważ ich prawdziwe uczucia objawiają się zupełnie inaczej.

Popularna weterynarz Dorota Sumińska wyjaśnia, jak naprawdę wygląda zwierzęcy "płacz", obalając mity na ten temat.

Poznaj porażające fakty dotyczące tego, w jaki sposób zwierzęta komunikują własne cierpienie i z jakiego powodu ich krzyki pozostają w ukryciu.

Czy zwierzęta płaczą? Dorota Sumińska obala mit

Świadomość, że zwierzęta doświadczają emocji, odgrywa kluczową rolę w prawnym i etycznym podejściu do ich traktowania. Przekłada się to na lepsze warunki ich życia, rozwój humanitarnych form szkolenia i hodowli, a także sprzyja zwalczaniu okrucieństwa oraz promowaniu odpowiedzialnych adopcji. Dzięki temu człowiek może budować głębszą relację ze swoimi podopiecznymi oraz samą naturą. Odczytywanie zwierzęcych nastrojów bywa jednak wyzwaniem, które wymaga wnikliwej obserwacji i dużej dawki cierpliwości. Częstym błędem opiekunów jest uczłowieczanie czworonogów – przypisywanie im ludzkich intencji i reakcji, co bywa źródłem nieporozumień. Właściciele psów i kotów nierzadko zastanawiają się, czy łzy w ich oczach oznaczają smutek. Znana weterynarz Dorota Sumińska postanowiła rozwiać te wątpliwości w mediach społecznościowych. Wyjaśniła, że zwierzęcy płacz przyjmuje zupełnie inną formę niż u ludzi.

Po czym poznać, że zwierzę płacze? Weterynarz wyjaśnia

Płacz jest jedną z najgorzej interpretowanych emocji u zwierząt. Wielu posiadaczy psów czy kotów widząc łzy u swojego ulubieńca, zakłada, że zwierzak właśnie cierpi i przeżywa smutek. Okazuje się jednak, że to błędne założenie. Ekspertka w dziedzinie weterynarii podkreśla, że fizjologiczne łzy u czworonogów są jedynie reakcją na podrażnienie gałki ocznej. Nasuwa się więc pytanie, czy zwierzęta w ogóle płaczą w chwilach cierpienia?

Tak, płaczą, tylko inaczej nie łzami. Jeżeli pies ma łzy w oczach, to nie znaczy, że jest mu smutno. To znaczy, że coś te oczy podrażniło

– tłumaczy Sumińska. Podczas nagrania lekarka wyjaśniła również, w jaki sposób zwierzęta uzewnętrzniają swoją rozpacz, a w swoich rozważaniach wspomniała o funkcjonowaniu rzeźni.

Weterynarz zdradziła wstrząsające fakty o rzeźniach i rozpaczy zwierząt

Tłumacząc specyfikę zwierzęcych emocji i zachowań w swoim materiale wideo, Dorota Sumińska poruszyła dramatyczny temat rzeźni. Chcąc uświadomić odbiorcom, jak w rzeczywistości brzmi płacz zwierzęcia, lekarka opisała wstrząsającą sytuację zwierząt rzeźnych.

Oczywiście płaczą (przyp. red. zwierzęta) i czasem bardzo głośno płaczą. Gdyby ktoś stanął pod rzeźnią, to usłyszałby, jak strasznie głośno krzyczą "ratunku" i płaczą. Ale rzeźnie są tak usytuowane żeby nikt tego nie słyszał

– stwierdziła stanowczo weterynarz.