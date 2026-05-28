Dlaczego pies otrzepuje się po głaskaniu? Weterynarz wyjaśnia ten gest

Pies otrzepuje się po głaskaniu - ukryty komunikat czworonoga

Odpowiednie interpretowanie zachowań czworonoga pomaga w tworzeniu głębokiej relacji i dbaniu o jego komfort. Zwierzęta te wyrażają swoje emocje przede wszystkim za pomocą postawy ciała, wydawanych dźwięków oraz sytuacji, w jakiej się znajdują. Czasami ich reakcje wydają się człowiekowi pozbawione sensu lub są błędnie interpretowane. Istotne jest jednak to, by właściwie rozpoznawać wysyłane przez pupila sygnały. Jednym z takich gestów jest właśnie energiczne otrzepywanie się po pieszczotach. Choć dla wielu osób to tylko bezwarunkowa reakcja, w praktyce stanowi ona bezpośrednią odpowiedź na dotyk. Co dokładnie kryje się za tym zachowaniem? Głos w tej sprawie zabrała lekarka weterynarii Dorota Sumińska, wyjaśniając, jak właściciele powinni interpretować ten specyficzny sygnał.

Powód otrzepywania się psa - błędy w komunikacji z pupilem

Właściciele często mylnie odczytują mowę ciała swoich psów, co prowadzi do nieporozumień. Znanym przykładem jest machanie ogonem, które nie w każdej sytuacji symbolizuje zadowolenie – jeśli ogon jest uniesiony i sztywny, może to sygnalizować silne pobudzenie lub stres, a nie chęć do zabawy. Niekiedy mimo szczerych chęci, pewne odruchy zwierzęcia mogą być trudne do pojęcia. Jak zatem wytłumaczyć sytuację, gdy pies zaczyna się otrząsać tuż po głaskaniu? Skąd bierze się ta reakcja?

Nie każdy pies lubi takie namolne głaskanie, a ludzie często nerwowo głaszczą psa. Ten sobie wtedy myśli: "No tak mnie ulizał, to ja muszę doprowadzić się do porządku"

Odruch czyszczenia się - wyjaśnia weterynarz Dorota Sumińska

Powyższe słowa to wyjaśnienie mechanizmu otrzepywania się psa, które przedstawiła Dorota Sumińska. Weterynarz w ten sposób tłumaczy naturalną potrzebę zwierzęcia do przywrócenia komfortu po intensywnym dotyku.

