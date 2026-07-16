Imię „Julka” zakazane?! Rada Języka Polskiego odradza nadawanie tego imienia

Pewne, od lat popularne i eleganckie imię żeńskie, choć powszechnie używane w wielu skróconych formach, budzi pytania co do możliwości oficjalnego zarejestrowania każdej z nich.

Przepisy prawne oraz zalecenia ekspertów językowych jasno wskazują, że imię oficjalne nie powinno być wyłącznie formą zdrobniałą, co często prowadzi do odmowy rejestracji przez urzędy.

Pomimo istniejących wytycznych i zaleceń, analiza historycznych danych urzędowych ujawnia nieliczne przypadki, w których formy uznawane obecnie za zdrobniałe zostały jednak oficjalnie wpisane do dokumentów.

Eksperci jednoznacznie rekomendują wybieranie pełnej, podstawowej formy imienia do oficjalnego wpisu w dokumentach, pozostawiając popularne zdrobnienia do swobodnego użytku w codziennym życiu.

Choć w Polsce nie istnieje zamknięta lista zakazanych imion, rodzice muszą stosować się do zasad wynikających z przepisów i zaleceń Rady Języka Polskiego. Imię nie powinno ośmieszać dziecka, wskazywać na niewłaściwą płeć ani mieć formy, która w języku polskim jest uznawana wyłącznie za zdrobnienie. To właśnie ten ostatni punkt budzi najwięcej wątpliwości.

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Imię Julka jest zakazane?

W codziennym życiu nikt nie dziwi się, gdy do Julii zwracamy się „Julka” lub „Jula”. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy rodzice chcą, aby właśnie taka forma znalazła się w dokumentach. Wówczas kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić jej wpisania, powołując się na obowiązujące zasady.

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Julka czy Julia?

Rada Języka Polskiego wskazuje, że oficjalnym imieniem jest Julia, natomiast Jula i Julka są formami zdrobniałymi, dlatego nie powinny być nadawane jako imiona pierwsze. Oznacza to, że dziecko może na co dzień być nazywane Julką, jednak w akcie urodzenia powinna widnieć pełna forma, czyli Julia.

Co ciekawe, statystyki rejestru PESEL pokazują, że mimo tych zaleceń zdarzają się wyjątki. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji na 20 stycznia 2026 roku w Polsce żyją kobiety noszące oficjalnie imię Julka oraz Jula, choć należą one do bardzo rzadkich przypadków. To pokazuje, że w przeszłości niektóre urzędy dopuściły wpisanie takich form do dokumentów, mimo że obecnie są one odradzane. Eksperci zwracają uwagę, że przepisy powinny być stosowane jednakowo we wszystkich urzędach. W praktyce zdarzało się jednak, że identyczny wniosek w jednym miejscu był akceptowany, a w innym spotykał się z odmową. To właśnie dlatego wokół niektórych imion i ich zdrobniałych form wciąż pojawiają się liczne kontrowersje.

Jeśli rodzice marzą o tym, by na co dzień zwracać się do córki „Julka”, nie ma ku temu żadnych przeszkód. W świetle zaleceń językowych najlepiej jednak wybrać jako imię urzędowe Julię, a zdrobnienia pozostawić do codziennego użytku. Dzięki temu nie będzie problemów podczas rejestracji dziecka, a dziewczynka i tak przez całe życie może być dla bliskich po prostu Julką.

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