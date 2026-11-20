Jeszcze kilkanaście lat temu niektóre tradycyjne imiona kojarzyły się przede wszystkim z pokoleniem naszych babć i prababć.

Dziś rodzice coraz chętniej sięgają po imiona, które przez długi czas pozostawały poza głównym nurtem.

Jednym z przykładów jest Jadwiga – imię o długiej historii, które ponownie pojawia się wśród wyborów dla dziewczynek.

Dane dotyczące nadawanych imion pokazują, że dawna klasyka może zyskać zupełnie nowe życie.

Jadwiga – imię z historią, które znów pojawia się w rankingach

Jadwiga to imię o germańskim pochodzeniu, wywodzone od dawnych członów oznaczających walkę i bitwę. W polskiej historii mocno zapisało się między innymi dzięki królowej Jadwidze Andegaweńskiej oraz świętej Jadwidze Śląskiej. Przez lata było dobrze znane, ale w drugiej połowie XX wieku zaczęło kojarzyć się przede wszystkim ze starszym pokoleniem. Współcześnie jego odbiór stopniowo się zmienia. Dla części rodziców Jadwiga jest elegancka, klasyczna i oryginalna właśnie dlatego, że nie należy do najczęściej spotykanych imion na placach zabaw. Może być również sposobem na nawiązanie do rodzinnej historii i uhonorowanie babci lub innej bliskiej osoby.

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Dane pokazują, że Jadwiga zyskuje na popularności

Zmiany widać w statystykach dotyczących nadawania imion. Według danych opartych na rejestrze PESEL w 2005 roku imię Jadwiga otrzymało 40 dziewczynek, a w 2015 roku - 124. W 2025 roku nadano je już 268 razy. To najwyższy wynik w zestawieniu obejmującym lata od 2000 roku. Nie oznacza to, że Jadwiga stała się jednym z najpopularniejszych imion w Polsce. Wciąż wybierana jest znacznie rzadziej niż Zofia, Zuzanna czy Maja. Widać jednak, że zainteresowanie nią stopniowo rośnie. To ciekawy przykład tego, jak imiona, które przez pewien czas wydawały się niemodne, mogą ponownie znaleźć miejsce wśród rodzicielskich wyborów.

Dlaczego dawne imiona wracają do łask?

Jednym z powodów może być poszukiwanie oryginalności. Rodzice chcą wybrać imię, które będzie miało charakter, ale jednocześnie nie będzie zupełnie obce ani trudne do wymówienia. Dawne imiona często spełniają oba warunki. Są zakorzenione w polskiej tradycji, mają długą historię i wyróżniają się na tle współczesnych trendów. Znaczenie mogą mieć również rodzinne skojarzenia. Imię po babci lub prababci bywa sposobem na zachowanie pamięci o bliskich. Niektórzy rodzice zwracają też uwagę na jego brzmienie, zdrobnienia i to, czy dobrze pasuje do nazwiska. W przypadku Jadwigi możliwości jest sporo – od tradycyjnej formy po bardziej codzienne zdrobnienia, takie jak Jadzia.

Jadwiga nie jest jedynym imieniem, które przeżywa drugą młodość

Podobny trend można zauważyć w przypadku innych imion kojarzonych z poprzednimi pokoleniami. Do łask wracają między innymi Helena, Wanda, Aniela czy Stefania. Niektóre z nich są już bardzo wysoko w zestawieniach, inne dopiero stopniowo zyskują zainteresowanie rodziców.

Moda na tradycyjne imiona pokazuje, że dawne wybory nie muszą na zawsze pozostać w przeszłości. To, co jeszcze niedawno wydawało się staroświeckie, dziś może być postrzegane jako eleganckie i wyjątkowe. Jadwiga jest dobrym przykładem takiej zmiany, imienia, które nie potrzebuje nowoczesnego brzmienia, by ponownie zainteresować młodych rodziców.