Co Polacy najczęściej kupują podczas lotów Ryanairem? Kawa i panini na szczycie

Kawa liderem podniebnej kawiarni Ryanaira

Kubek aromatycznej kawy w trakcie podróży – zwłaszcza na locie o szóstej rano – to dla wielu pasażerów stały element lotu. Kawa odpowiada za 18% zamówień w swojej kategorii.

Nie wszyscy jednak są amatorami kawy – część pasażerów wybiera napoje gazowane, wodę (15%), herbatę (6%) lub gorącą czekoladę (2%).

Panini na szczycie ciepłych dań

Polacy uwielbiają kanapki, więc nie dziwi, że absolutnym liderem w tej kategorii są panini (kanapki na ciepło), które łącznie stanowią 10% zamówień. Podium ciepłych dań zamykają tosty z trzema serami (3%).

Równie chętnie jak po panini sięgamy po słone przekąski, takie jak chipsy (10%).

Polscy pasażerowie doskonale wiedzą, jak umilić sobie lot – nasze dane pokazują, że kawa jest niekwestionowanym numerem 1 na pokładach Ryanaira. Aż 18% wszystkich zamówień to właśnie aromatyczna kawa, tuż za nią są napoje gazowane, woda oraz ciepłe dania, w tym uwielbiane przez Polaków panini. Widzimy, po co najchętniej sięgają nasi pasażerowie, dlatego ich ulubione pozycje dostępne są także w wygodnych zestawach, które łączą trzy najchętniej wybierane elementy z oferty pokładowej Ryanair: napój, kanapkę lub panini oraz przekąskę. Dzięki temu na pokładzie Ryanaira można w prosty sposób skomponować swój ulubiony zestaw na czas podróży - powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair.