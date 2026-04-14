Dodatkowy dzień wolny w 2026 roku. Rząd zdecydował, Polacy zyskają długi weekend

- Decyzja gabinetu Donalda Tuska sprawi, że w 2026 roku zyskamy przedłużony weekend z uwagi na święto przypadające w sobotę.

- Wolny piątek 14 sierpnia obejmie urzędników państwowych, jednak wiele prywatnych zakładów pracy prawdopodobnie postąpi analogicznie.

- Przepisy Kodeksu pracy precyzują zasady oddawania dnia wolnego za święto sobotnie, rozwiewając wątpliwości dotyczące swobody wyboru daty przez zatrudnionego.

- Odpowiednio wczesny dialog z szefostwem to absolutny klucz do uzyskania pożądanego terminu odpoczynku.

Długi weekend w sierpniu 2026. Decyzja rządu Donalda Tuska

Zgodnie z polskim prawem, jeśli święto ustawowe wypada w sobotę, pracodawca ma bezwzględny obowiązek zrekompensować to pracownikom dodatkowym dniem bez świadczenia pracy. W 2026 roku taka sytuacja będzie miała miejsce 15 sierpnia, kiedy to w kalendarzu widnieje Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Gabinet Donalda Tuska postanowił, że dniem wolnym dla administracji rządowej będzie bezpośrednio poprzedzający to święto piątek, 14 sierpnia. Dzięki temu zatrudnieni w korpusie służby cywilnej zyskają aż trzydniowy okres letniego wytchnienia. W sektorze prywatnym o konkretnej dacie odbioru decyduje szefostwo, niemniej praktyka pokazuje, że wiele przedsiębiorstw dostosowuje swój firmowy grafik do harmonogramu urzędowego.

Polacy bardzo chętnie korzystają z możliwości przedłużenia odpoczynku, traktując to jako świetną okazję do rodzinnych wyjazdów turystycznych z dala od zgiełku miasta. Zjawisko to skomentowała już w 2017 roku na łamach agencji informacyjnej Newseria Biznes psycholog biznesu Izabela Kielczyk.

„W ostatnich czasach zmieniło się podejście pracowników i pracodawców do długiego weekendu. Pracodawcy i pracownicy doceniają wypoczynek, bardzo często ludzie już wcześniej planują i wcześniej proszą o urlop wtedy, gdy będzie długi weekend. Pracodawcy też chętnie go dają, bo zaczynają doceniać, że dobry pracownik to wypoczęty pracownik”

Dzień wolny za święto w sobotę. Kto decyduje o terminie?

Wielu zatrudnionych wciąż żyje w błędnym przekonaniu, że rekompensata za sobotnie święto pozwala im na całkowitą dowolność w wyborze daty wolnego. Ostateczny i decydujący głos ma tutaj pracodawca, który musi brać pod uwagę organizację pracy całego zespołu, dlatego warto odpowiednio wcześnie składać wnioski urlopowe do przełożonych. Kluczem do uniknięcia organizacyjnych konfliktów jest w tej materii obopólna elastyczność oraz sprawna komunikacja w firmie.

Kwestię tę reguluje bezpośrednio art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Przepis ten narzuca konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym w sytuacji, gdy świąteczny dzień wypada inaczej niż w niedzielę. Ten mechanizm prawny bezwzględnie gwarantuje, że podwładni nie tracą należnego im odpoczynku wynikającego z pięciodniowego tygodnia roboczego. To absolutny fundament równego traktowania zatrudnionych w sferze uprawnień pracowniczych.

Choć ostateczna zgoda zawsze leży po stronie przełożonego, nowoczesne firmy coraz częściej wykazują się dużą otwartością na zróżnicowane potrzeby załogi. Pozytywne rozpatrywanie próśb o konkretny termin odbioru wolnego buduje pozytywną atmosferę i znacząco wzmacnia przywiązanie do miejsca zatrudnienia. Działania wpisujące się w koncepcję równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ułatwiają zachowanie zdrowych proporcji, co z czasem owocuje wyższą efektywnością oraz wyraźnym spadkiem wskaźnika odejść pracowników do konkurencji.