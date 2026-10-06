Japończycy dodają to zawsze do kawy. Taki napój ma nie tylko znakomity aromat, ale również przyspiesza trawienie

Odkryj, jak prosty dodatek do kawy może całkowicie odmienić jej smak i wspomóc twój układ pokarmowy.

Cynamon, dzięki zawartości aldehydu cynamonowego, efektywnie stymuluje trawienie, ale kluczowy jest wybór odpowiedniego gatunku i dawki.

Sprawdź, jaki cynamon wybrać, jak go używać i kto powinien unikać tego aromatycznego napoju, aby czerpać same korzyści.

Kawa dla wielu osób jest obowiązkowym elementem poranka. Jedni piją czarną, inni dodają mleko lub cukier. Jest też prosty sposób, żeby nadać jej bardziej korzenny charakter. Wystarczy wsypać do filiżanki trochę mielonego cynamonu. Połączenie kawy i cynamonu to nie tylko sposób na urozmaicenie jej smaku i aromatu, ale może korzystnie wpływać na pracę przewodu pokarmowego.

Dlaczego właśnie cynamon?

Cynamon od dawna jest wykorzystywany nie tylko w kuchni. Zawiera on związki bioaktywne, m.in. aldehyd cynamonowy. Może on wpływać na funkcjonowanie przewodu pokarmowego i procesy metaboliczne. Przyprawa delikatnie rozgrzewa przewód pokarmowy i może wpływać na wydzielanie soków trawiennych, dzięki czemu przyjęte przez nas potrawy nie zalegają w żołądku godzinami. Nie oznacza to jednak, że filiżanka kawy z przyprawą nagle sprawi, że brzuch stanie się płaski. Na jego wygląd wpływa przecież znacznie więcej czynników. Można natomiast potraktować taki napój jako niewielką zmianę codziennych przyzwyczajeń.

Jaki cynamon wybrać?

Najlepszym wyborem jest cynamon cejloński, który zawiera mniej kumaryny niż popularny cynamon cassia. To istotne zwłaszcza wtedy, gdy ktoś planuje regularnie dodawać przyprawę do napojów. Ważna jest również ilość - więcej wcale nie znaczy lepiej. Najprościej zacząć od niewielkiej szczypty. Cynamon najlepiej dodać do gorącej kawy, gdyż wtedy jego zapach staje się bardziej wyczuwalny. Co ciekawe, korzenna nuta może dawać wrażenie delikatnej słodyczy, więc niektórzy mogą dzięki temu ograniczyć ilość cukru.

Kto powinien unikać kawy z dodatkiem cynamonu?

Kawa z cynamonem to prosty sposób na zmianę smaku dobrze znanego napoju. Może również wspierać komfort trawienny, jednak nie należy traktować jej jako cudownego sposobu na odchudzanie czy "płaski brzuch", a nadmiar spożytej przyprawy może być szkodliwy. Osoby z refluksem, chorobami żołądka lub przyjmujące leki przeciwzakrzepowe oraz kobiety w ciąży powinny zachować ostrożność. Najlepiej nie spożywać więcej niż 1 łyżeczkę cynamonu dziennie.

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