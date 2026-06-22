Ten domowy nawóz uratuje borówkę w czasie upałów. Owoce będą jędrne i soczyste

Borówki amerykańskie źle znoszą letnie upały, co może doprowadzić do zniszczenia plonów. Dowiedz się, jak odpowiednio dbać o krzewy i uchronić owoce przed wyschnięciem dzięki sprawdzonym metodom podlewania oraz domowemu eliksirowi. Zapewnij roślinom najlepsze warunki, aby cieszyć się bogatymi zbiorami, nie dając szansy suszy na wyrządzenie szkód.

Jak chronić borówkę amerykańską przed upałami? Podlewanie i ściółkowanie

Borówka amerykańska to częsty gość w polskich ogrodach ze względu na prostą uprawę oraz smaczne i zdrowe owoce. Mimo to, wielu ogrodników zapomina, że krzewy te są niezwykle podatne na wysokie temperatury i suszę z powodu bardzo płytkiego systemu korzeniowego. Korzenie nie potrafią czerpać wody z głębi ziemi, dlatego podczas upałów borówkę trzeba podlewać nawet codziennie, najlepiej o poranku, unikając jednak tworzenia kałuż. W przeciwnym razie owoce zaczną schnąć i opadać. Ważne jest także zbieranie leżących pod krzewem owoców, by zapobiec gniciu i infekcjom grzybiczym. Aby zatrzymać wilgoć w glebie i ograniczyć wzrost chwastów, które kradną wodę i składniki odżywcze, warto zastosować ściółkowanie z kory sosnowej i skoszonej trawy wokół korzeni.

Domowa gnojówka z pokrzywy - idealny nawóz do borówki amerykańskiej

W okresie wysokich temperatur borówka amerykańska potrzebuje dodatkowego odżywienia. Doskonałym rozwiązaniem jest gnojówka ze świeżej pokrzywy. Przygotowanie nawozu polega na zalaniu wiadra pokrzyw 10 litrami wody i odstawieniu w ciemne, chłodne miejsce na kilka dni. Gotowym roztworem należy podlewać krzewy raz w tygodniu w czasie upałów, dostarczając im niezbędnych witamin i minerałów. Obecny w pokrzywie potas wzmocni korzenie, zwiększy odporność roślin i wesprze rozwój owoców. Podczas stosowania tego nawozu konieczne jest kontrolowanie pH gleby, ponieważ pokrzywa może podwyższać jej zasadowość, a borówka preferuje środowisko kwaśne. W razie potrzeby można obniżyć pH, rozsypując pod krzewem odrobinę kwasu cytrynowego.

Opieka nad borówką amerykańską latem. Najważniejsze zasady

Regularnie i obficie podlewaj krzewy, utrzymując wilgotną, ale nie przemoczoną glebę.

Zadbaj o właściwe pH wody używanej do podlewania (najlepiej około 4.5-5.5).

Rozłóż grubą warstwę ściółki, wykorzystując korę sosnową, trociny lub zrębki.

W trakcie największych upałów chroń młode rośliny przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym poprzez cieniowanie.

Regularnie sprawdzaj krzewy pod kątem obecności szkodników i chorób, które częściej atakują osłabione upałem rośliny.