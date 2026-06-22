Ten domowy nawóz uratuje borówkę w czasie upałów. Owoce będą jędrne i soczyste

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-22 12:56

Ekstremalne temperatury, przeplatane gwałtownymi burzami i suszami, to trudny czas dla roślin w ogrodzie. W takich warunkach niezbędne jest dodatkowe wsparcie. Zawiązane już owoce borówki amerykańskiej mogą ulec zniszczeniu przez upały. Sprawdź, jak prosty, domowy nawóz zabezpieczy plony przed przesuszeniem i odpadaniem.

Dłoń zbierająca dojrzałe, soczyste borówki amerykańskie z krzewu o zielonych liściach. Na gałązkach w tle widać więcej owoców. Ten domowy nawóz uratuje borówkę w czasie upałów – o tym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: wholden/ Getty Images Dłoń zbierająca dojrzałe borówki amerykańskie prosto z krzewu z widocznymi kroplami wody na liściach, symbolizująca początek sezonu na polskie owoce jagodowe i ich wysokie ceny. Więcej o cenach borówek i innych owoców przeczytasz na Super Biznes.

Borówki amerykańskie źle znoszą letnie upały, co może doprowadzić do zniszczenia plonów. Dowiedz się, jak odpowiednio dbać o krzewy i uchronić owoce przed wyschnięciem dzięki sprawdzonym metodom podlewania oraz domowemu eliksirowi. Zapewnij roślinom najlepsze warunki, aby cieszyć się bogatymi zbiorami, nie dając szansy suszy na wyrządzenie szkód.

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Jak chronić borówkę amerykańską przed upałami? Podlewanie i ściółkowanie

Borówka amerykańska to częsty gość w polskich ogrodach ze względu na prostą uprawę oraz smaczne i zdrowe owoce. Mimo to, wielu ogrodników zapomina, że krzewy te są niezwykle podatne na wysokie temperatury i suszę z powodu bardzo płytkiego systemu korzeniowego. Korzenie nie potrafią czerpać wody z głębi ziemi, dlatego podczas upałów borówkę trzeba podlewać nawet codziennie, najlepiej o poranku, unikając jednak tworzenia kałuż. W przeciwnym razie owoce zaczną schnąć i opadać. Ważne jest także zbieranie leżących pod krzewem owoców, by zapobiec gniciu i infekcjom grzybiczym. Aby zatrzymać wilgoć w glebie i ograniczyć wzrost chwastów, które kradną wodę i składniki odżywcze, warto zastosować ściółkowanie z kory sosnowej i skoszonej trawy wokół korzeni.

Domowa gnojówka z pokrzywy - idealny nawóz do borówki amerykańskiej

W okresie wysokich temperatur borówka amerykańska potrzebuje dodatkowego odżywienia. Doskonałym rozwiązaniem jest gnojówka ze świeżej pokrzywy. Przygotowanie nawozu polega na zalaniu wiadra pokrzyw 10 litrami wody i odstawieniu w ciemne, chłodne miejsce na kilka dni. Gotowym roztworem należy podlewać krzewy raz w tygodniu w czasie upałów, dostarczając im niezbędnych witamin i minerałów. Obecny w pokrzywie potas wzmocni korzenie, zwiększy odporność roślin i wesprze rozwój owoców. Podczas stosowania tego nawozu konieczne jest kontrolowanie pH gleby, ponieważ pokrzywa może podwyższać jej zasadowość, a borówka preferuje środowisko kwaśne. W razie potrzeby można obniżyć pH, rozsypując pod krzewem odrobinę kwasu cytrynowego.

Opieka nad borówką amerykańską latem. Najważniejsze zasady

  • Regularnie i obficie podlewaj krzewy, utrzymując wilgotną, ale nie przemoczoną glebę.
  • Zadbaj o właściwe pH wody używanej do podlewania (najlepiej około 4.5-5.5).
  • Rozłóż grubą warstwę ściółki, wykorzystując korę sosnową, trociny lub zrębki.
  • W trakcie największych upałów chroń młode rośliny przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym poprzez cieniowanie.
  • Regularnie sprawdzaj krzewy pod kątem obecności szkodników i chorób, które częściej atakują osłabione upałem rośliny.
Beszamel- Borówka Amerykańska
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