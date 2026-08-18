Ten krzew z powodzeniem zastąpi hortensje. Nie tylko jest okazały, ale kwitnie do pierwszych przymrozków

Hortensje od lat królują w ogrodach, jednak istnieje równie efektowna roślina, która może je zastąpić.

Piątak lancetowaty, znany jako pentas, zachwyca gęstymi, kulistymi kwiatostanami w wielu intensywnych kolorach.

Odkryj, jak zapewnić mu optymalne warunki, by cieszyć się spektakularnym widokiem w ogrodzie aż do pierwszych jesiennych przymrozków.

Piątak lancetowaty zachwyca kwiatami

Piątak lancetowaty, znany również jako pentas, tworzy niewielkie, gwiazdkowate kwiaty zebrane w gęste, kuliste kwiatostany. W zależności od odmiany mogą być różowe, czerwone, białe, fioletowe lub purpurowe. To właśnie kwiaty są jego największą ozdobą. Pojawiają się latem i, jeśli roślina ma zapewnione odpowiednie warunki, mogą utrzymywać się przez długi czas. Dzięki temu piątak jest ciekawą propozycją dla tych, którzy nie chcą, aby ogród szybko stracił urok wraz z końcem lata.

Piątak lancetowaty może kwitnąć aż do pierwszych przymrozków

Jedną z największych zalet piątaka jest jego długi okres kwitnienia. Roślina lubi ciepło i stanowiska dobrze nasłonecznione. W takich warunkach może wypuszczać nowe kwiaty przez kolejne tygodnie. Przy sprzyjającej jesiennej aurze kwitnienie może trwać aż do pierwszych przymrozków. To spora przewaga, jeśli zależy nam na roślinie, która będzie ozdobą ogrodu również pod koniec sezonu.

Hortensje - ogrodowe czy bukietowe? Które wybrać i jak o nie dbać?

Czego potrzebuje piątak, aby obficie kwitnąć?

Piątak lancetowaty najlepiej czuje się w miejscu jasnym i ciepłym. Potrzebuje żyznego, przepuszczalnego podłoża oraz regularnego podlewania. Nie należy jednak przesadzać z ilością wody, ponieważ nadmiar wilgoci może szkodzić korzeniom. Warto również usuwać przekwitłe kwiatostany. Taki prosty zabieg nie tylko poprawia wygląd rośliny, ale może zachęcać ją do dalszego tworzenia kwiatów. Trzeba pamiętać, że piątak nie jest w pełni mrozoodpornym krzewem. Najczęściej uprawia się go jako roślinę sezonową albo przenosi przed zimą do jasnego, zabezpieczonego miejsca.

Ciekawa alternatywa dla hortensji

Jeśli znudziły ci się hortensje, albo szukasz innego krzewu, który obok nich będzie zdobił twój ogród, to piątak lancetowaty jest idealnym wyborem. Jest efektowny, długo kwitnie i może wprowadzić do ogrodu sporo koloru wtedy, gdy wiele roślin zaczyna już przygotowywać się do zimowego odpoczynku. Przy odpowiedniej pielęgnacji może być jedną z ostatnich kolorowych ozdób ogrodu przed nadejściem chłodów.

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