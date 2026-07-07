To warzywo ma więcej witaminy C niż cytryna. Kiedyś zajadali się nim wszyscy, dziś sięgamy po nie zdecydowanie zbyt rzadko

Choć cytrusy uchodzą za króla witaminy C, okazuje się, że znacznie lepsze źródło tego cennego składnika rośnie w Polsce.

To niedrogie i łatwo dostępne warzywo nie tylko wzmocni twoją odporność, ale także dostarczy błonnika i wielu minerałów.

Odkryj, które polskie warzywo bije na głowę cytryny pod względem zawartości witaminy C i dlaczego warto włączyć je do diety.

Choć cytrusy nadal pozostają wartościowym elementem zdrowej diety, nie są jedynym sposobem na uzupełnienie witaminy C. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż pewne uprawiane w Polsce, niedrogie i łatwo dostępne warzywo, pod wieloma względami może okazać się jeszcze lepszym wyborem. Jego regularne spożywanie wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu cennych minerałów, a przy tym zachwyca świeżym smakiem i chrupiącą konsystencją.

Dlaczego witamina C jest ważna dla naszego organizmu?

Witamina C to potężny antyoksydant, który odgrywa kluczową rolę w niezliczonych procesach fizjologicznych. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, chroniąc nas przed infekcjami i chorobami. Witamina C jest także kluczowym składnikiem w syntezie kolagenu - białka odpowiedzialnego za elastyczność skóry, zdrowie kości, chrząstek, zębów i dziąseł. Ponadto, ułatwia wchłanianie żelaza z pożywienia, co jest szczególnie ważne dla osób z anemią lub na diecie roślinnej. Pomaga również w walce ze stresem oksydacyjnym, neutralizując wolne rodniki i spowalniając procesy starzenia się komórek. Kiedy myślimy o produktach bogatych w tę cenną witaminę, myślimy o cytrusach, które są bez wątpienia cennym źródłem tego niezbędnego składnika, jednak jeszcze więcej witaminy C znajduje się w warzywie, które bez problemu można kupić na straganach.

Kalarepa - właściwości i zastosowanie kalarepki w kuchni

To warzywo dostarcza więcej witaminy C niż cytrusy

Tym warzywem jest kalarepa. Choć do niedawna była chętnie uprawiana w naszych przydomowych ogródkach i zajadana na surowo, to dziś coraz rzadziej gości na naszych stołach. A szkoda, ponieważ w 100 gramach świeżej kalarepy znajduje się około 60-70 mg witaminy C, podczas gdy taka sama porcja cytryny dostarcza średnio około 50 mg, a pomarańczy około 50-55 mg. Oznacza to, że regularne spożywanie kalarepy może skutecznie wspierać pokrycie dziennego zapotrzebowania na ten ważny składnik. Witamina C odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, uczestniczy w produkcji kolagenu, wspiera gojenie się ran i zwiększa przyswajanie żelaza pochodzącego z produktów roślinnych. Jest również silnym przeciwutleniaczem, który pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Na tym jednak zalety kalarepy się nie kończą. Warzywo to jest niskokaloryczne - 100 gramów zawiera zaledwie około 30 kalorii. Dzięki temu świetnie sprawdza się w diecie osób dbających o sylwetkę. Jednocześnie dostarcza błonnika pokarmowego, który wspiera pracę jelit, zapewnia uczucie sytości i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi po posiłku. To sprawia, że kalarepa może być zdrową przekąską między posiłkami zamiast słonych lub słodkich produktów.

Kalarepa zawiera także potas, który pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze, a także wapń, magnez oraz witaminy z grupy B. W jej składzie znajdują się również glukozynolany - naturalne związki siarkowe charakterystyczne dla warzyw kapustnych. Są one przedmiotem licznych badań naukowych ze względu na ich potencjalne właściwości prozdrowotne i działanie antyoksydacyjne.

Choć najczęściej spożywa się kalarepę na surowo jako chrupiącą przekąskę lub dodatek do sałatek, to doskonale sprawdza się także w surówkach, zupach, daniach duszonych czy pieczona w piekarniku.

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