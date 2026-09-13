US Open. Jelena Rybakina zatrzymała Arynę Sabalenkę w wielkim finale

Trzeci wielkoszlemowy triumf Rybakiny

Jelena Rybakina odniosła wielkie zwycięstwo w sobotnim finale US Open, pokonując Arynę Sabalenkę 6:4, 5:7, 6:2. Dla reprezentantki Kazachstanu to trzeci wygrany turniej wielkoszlemowy w karierze. Wcześniej triumfowała na kortach Wimbledonu w 2022 roku oraz w tegorocznym Australian Open, gdzie w meczu o tytuł również okazała się lepsza od Sabalenki.

Dla Białorusinki był to czwarty z rzędu finał imprezy w Nowym Jorku. Po porażce w 2023 roku z Coco Gauff, Sabalenka wygrała dwie kolejne edycje turnieju. Tym razem jednak musiała uznać wyższość świetnie dysponowanej rywalki, tracąc szansę na trzecie zwycięstwo z rzędu na amerykańskich kortach.

Zmiana na szczycie rankingu WTA?

Sobotnie starcie miało dodatkową stawkę. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu finałowego było pewne, że Jelena Rybakina zostanie nową liderką światowego rankingu. W najbliższym poniedziałkowym notowaniu tenisistka z Kazachstanu oficjalnie zepchnie Arynę Sabalenkę z pierwszego miejsca.

Wynik spotkania o tytuł potwierdza znakomitą formę Rybakiny w obecnym sezonie. Zwycięstwo 6:4, 5:7, 6:2 nad dotychczasową rakietą numer jeden na świecie jest kolejnym dowodem na jej dominację w najważniejszych kobiecych turniejach tenisowych.